印尼總統候選人打K-POP牌吸引年輕選民，粉絲怒批評：「別把偶像當政治工具」
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印尼總統候選人甘賈爾提議在中爪哇舉辦一場韓國流行音樂演唱會，外界認為此舉目的為吸引年輕選民的支持，部分K-POP粉絲批評甘賈爾試圖利用演唱會獲取選票，並譴責他以此作為競選的「政治工具」，甘賈爾則稱計畫是為促進當地經濟和旅遊業。
《南華早報》報導，印尼總統候選人甘賈爾（Ganjar Pranowo）先前提議在中爪哇舉辦一場韓國流行音樂（下簡稱K-POP）演唱會，外界推測此舉是為了在明年大選前吸引年輕選民。
中爪哇省省長甘賈爾於4月被任命為印尼鬥爭民主黨（Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，PDIP）的總統候選人，曾表示他與梭羅市長紀伯倫（Gibran Rakabuming Raka）正在考慮邀請K-POP明星前往梭羅市演出，但不知道邀請誰。
「（紀伯倫）不知道該邀請誰，有什麼建議嗎？」 甘賈爾在7月22日在社群平台X（原為Twitter）的一則推文中表示，該推文已被530萬推特用戶瀏覽。
該貼文雖獲得推薦韓國男團BTS和其他組合的一些回應，但也有用戶質疑甘賈爾利用演唱會與選民建立聯繫的意圖。
「向K-POP粉絲徵求意見？你還有很多工作要做，現在不是放鬆和觀看娛樂節目的時候。」一位用戶在X回應。
K-POP粉絲也指責甘賈爾利用此手段獲取政治利益，同時建議他應該給當地歌手一個表演機會；網友還表示，韓國偶像通常在選舉期間遠離政治，甘賈爾不應將他們用作競選中的「政治工具」。
隨著批評的聲浪越來越大，甘賈爾堅稱該計畫與「政治無關」，演唱會的發起是為了促進當地經濟和旅遊業的發展。
「我們認為K-POP演唱會有改善中爪哇人民經濟的潛力，特別是微型、小型和中型企業以及旅遊業。但是如果我們的意圖讓一些人不高興，那也沒關係。」甘賈爾在另一則推文中寫道。
部分K-POP粉絲並不買單他的解釋，稱甘賈爾的目的是將活動轉化為選票，這正是他們不支持他的原因。
「你是一個政治人物，你正在競選總統，你無法擺脫所謂的政治議程。」一名用戶回應。
據《雅加達郵報》報導，梭羅市長紀伯倫在今年6月訪問韓國，當時他曾表示計畫於9月舉辦演唱會，以紀念印尼與韓國建交50周年，但遭強烈反對後，目前不清楚演唱會是否仍會舉辦。
印尼國內的K-POP粉絲數量驚人，實際上，甘賈爾與紀伯倫並不是第一批希望利用為K-POP吸引該國40歲以下選民中的政治家。
今年3月，印尼團結黨（Indonesian Solidarity Party，PSI）在社群平台X上發推文表示，將以抽獎的方式贈送韓國女團BLACKPINK在印尼舉辦的演唱會門票，抽獎資格則要求用戶關注該黨的帳戶並轉發貼文。
印尼政客過去也曾利用音樂作為吸引選民的媒介，如佐科威在2014年的競選期間表示自己是一名重金屬樂迷，並表達了他對Metallica和Napalm Death等樂團的喜愛，這有助於樹立他親民的形象。
一間大數據諮詢公司Drone Emprit的Nova Mujahid懷疑甘賈爾很可能採用了類似的策略。但是佐科威與重金屬音樂的聯繫受到了粉絲的青睞，甘賈爾卻表現平平。Nova表示，這可能是因為K-POP粉絲很容易看出甘賈爾是一個試圖強迫自己融入該社群的「局外人」。
「我懷疑甘賈爾或其他總統候選人是否是K-POP的真正粉絲。但是，我認為這不會阻止他們迎合K-POP粉絲，特別是在接近選舉的時候。」他說。
《雅加達郵報》另一報導則指出， 根據戰略與國際研究中心（CSIS）智庫的一項研究顯示，在即將到來的2024年總統選舉中，千禧一代和Z世代預計將佔投票人口的60%，
印尼安全網路實驗室（SAIL）首席研究員Beltsazar Krisetya表示，解決青年選民的擔憂並吸引年輕人將是贏得選舉的手段，且社群媒體對選舉的影響將會更深，因此候選人除了擁有良好的社群媒體形象，還需要深獲年輕選民的信任。
戰略與國際研究中心（CSIS）政治和社會變革部門負責人Arya Fernandes專門研究選舉和政黨政治，她認為千禧一代已經形成了更具批判性的觀點，並表示：「他們（千禧一代）能夠看到候選人擁有什麼樣的能力。」
「這一次，人民選擇的領導人與他們之前心目中的領導人並不完全相同。2019 年，追隨者會尊敬親民的領導者。然而，我在2022年的研究顯示，人們比過去更加重視清廉和對反貪污議題的公開討論。」她說，並補充：「公眾仍然被平易近人的領導人所吸引，但不再是主要標準。」
新聞來源
- Indonesian K-pop fans accuse Ganjar Pranowo of using them as ‘political tool’ ahead of 2024 election（南華早報）
- K-stans, beware: Politicians are lurking ahead of elections（雅加達郵報）
- Is K-Pop Indonesian political parties' latest tool to entice young voters?（雅加達郵報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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