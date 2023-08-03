印尼總統候選人打K-POP牌吸引年輕選民，粉絲怒批評：「別把偶像當政治工具」

《南華早報》報導，印尼總統候選人甘賈爾（Ganjar Pranowo）先前提議在中爪哇舉辦一場韓國流行音樂（下簡稱K-POP）演唱會，外界推測此舉是為了在明年大選前吸引年輕選民。

中爪哇省省長甘賈爾於4月被任命為印尼鬥爭民主黨（Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，PDIP）的總統候選人，曾表示他與梭羅市長紀伯倫（Gibran Rakabuming Raka）正在考慮邀請K-POP明星前往梭羅市演出，但不知道邀請誰。

「（紀伯倫）不知道該邀請誰，有什麼建議嗎？」 甘賈爾在7月22日在社群平台X（原為Twitter）的一則推文中表示，該推文已被530萬推特用戶瀏覽。

Mas @gibran_tweet tadi bilang pengen bikin konser Kpop di Solo. Tapi masih bingung mau undang siapa. Kamu punya ide? pic.twitter.com/zsqxtNYcx3 — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) July 20, 2023

該貼文雖獲得推薦韓國男團BTS和其他組合的一些回應，但也有用戶質疑甘賈爾利用演唱會與選民建立聯繫的意圖。

「向K-POP粉絲徵求意見？你還有很多工作要做，現在不是放鬆和觀看娛樂節目的時候。」一位用戶在X回應。

K-POP粉絲也指責甘賈爾利用此手段獲取政治利益，同時建議他應該給當地歌手一個表演機會；網友還表示，韓國偶像通常在選舉期間遠離政治，甘賈爾不應將他們用作競選中的「政治工具」。

隨著批評的聲浪越來越大，甘賈爾堅稱該計畫與「政治無關」，演唱會的發起是為了促進當地經濟和旅遊業的發展。

「我們認為K-POP演唱會有改善中爪哇人民經濟的潛力，特別是微型、小型和中型企業以及旅遊業。但是如果我們的意圖讓一些人不高興，那也沒關係。」甘賈爾在另一則推文中寫道。

部分K-POP粉絲並不買單他的解釋，稱甘賈爾的目的是將活動轉化為選票，這正是他們不支持他的原因。

「你是一個政治人物，你正在競選總統，你無法擺脫所謂的政治議程。」一名用戶回應。

據《雅加達郵報》報導，梭羅市長紀伯倫在今年6月訪問韓國，當時他曾表示計畫於9月舉辦演唱會，以紀念印尼與韓國建交50周年，但遭強烈反對後，目前不清楚演唱會是否仍會舉辦。

印尼國內的K-POP粉絲數量驚人，實際上，甘賈爾與紀伯倫並不是第一批希望利用為K-POP吸引該國40歲以下選民中的政治家。

今年3月，印尼團結黨（Indonesian Solidarity Party，PSI）在社群平台X上發推文表示，將以抽獎的方式贈送韓國女團BLACKPINK在印尼舉辦的演唱會門票，抽獎資格則要求用戶關注該黨的帳戶並轉發貼文。

Yaudah deh, SisMin mau kasih Giveaway Tiket Konser Blackpink 1x lagi untuk menangin CAT 1✨



Tapi sebelumnya, follow twitter @psi_id & retweet tweet ini dulu ya😜



Quiz ke-3 : Coba bikin Jedag Jedug versi kalian, tulisin kenapa kalian harus menangin CAT 1 ini😉sekreatif mungkin! — DPP PSI (@psi_id) March 4, 2023

印尼政客過去也曾利用音樂作為吸引選民的媒介，如佐科威在2014年的競選期間表示自己是一名重金屬樂迷，並表達了他對Metallica和Napalm Death等樂團的喜愛，這有助於樹立他親民的形象。

一間大數據諮詢公司Drone Emprit的Nova Mujahid懷疑甘賈爾很可能採用了類似的策略。但是佐科威與重金屬音樂的聯繫受到了粉絲的青睞，甘賈爾卻表現平平。Nova表示，這可能是因為K-POP粉絲很容易看出甘賈爾是一個試圖強迫自己融入該社群的「局外人」。

「我懷疑甘賈爾或其他總統候選人是否是K-POP的真正粉絲。但是，我認為這不會阻止他們迎合K-POP粉絲，特別是在接近選舉的時候。」他說。

《雅加達郵報》另一報導則指出， 根據戰略與國際研究中心（CSIS）智庫的一項研究顯示，在即將到來的2024年總統選舉中，千禧一代和Z世代預計將佔投票人口的60%，

印尼安全網路實驗室（SAIL）首席研究員Beltsazar Krisetya表示，解決青年選民的擔憂並吸引年輕人將是贏得選舉的手段，且社群媒體對選舉的影響將會更深，因此候選人除了擁有良好的社群媒體形象，還需要深獲年輕選民的信任。

戰略與國際研究中心（CSIS）政治和社會變革部門負責人Arya Fernandes專門研究選舉和政黨政治，她認為千禧一代已經形成了更具批判性的觀點，並表示：「他們（千禧一代）能夠看到候選人擁有什麼樣的能力。」

「這一次，人民選擇的領導人與他們之前心目中的領導人並不完全相同。2019 年，追隨者會尊敬親民的領導者。然而，我在2022年的研究顯示，人們比過去更加重視清廉和對反貪污議題的公開討論。」她說，並補充：「公眾仍然被平易近人的領導人所吸引，但不再是主要標準。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒