被「Vote White」害慘？網路數據揭民眾黨聲量最低、好感度最差
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綜觀7月數據，民眾黨除了整體聲量最低，好感度也在3個政黨中墊底。相較藍綠兩黨，民眾黨本來就沒有「正規軍」的組織戰力，一旦有爭議議題發聲，無法在第一時間順利止血，或者又有自家人「提油救火」，將使負評累積速度如星火燎原，一發不可收拾。
近日台灣民眾黨官網英文網頁出現「Vote White, Vote Right」選戰標語，儘管原意應為「票投白色力量，票投正確的人」，但該標語恐使不熟悉民眾黨的外國人誤解成「票投白人，票投右派」，而這代表著白人至上主義， 甚至會讓人聯想到三K黨，用字涉及敏感的種族歧視問題，加上民眾黨立委賴香伶在相關貼文標註美國前總統川普，稱「民進黨側翼」認為他不敢說這句話，引發輿論譁然。
儘管民眾黨最終將該標語下架，但因爭議已發酵，仍引起外國媒體關注、報導，也有不少台灣網友批評，外交工作是執政需要的高度專業，任何熟悉美國文化的人都會知道這是「不可原諒的錯誤」。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年7月1日至7月31日的網路輿情數據資料，並以此分析出民眾黨在這一個月以來的網路聲量走勢。
結果顯示，民眾黨最近一個月共有兩波聲量高峰，其中之一是7月10日國民黨籍的台北市長蔣萬安面對民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲質疑北市府不准他在台北流行音樂中心舉辦演唱會一事，「打臉」柯文哲說，北流場地租借不能涉及政治活動的規定，這是柯文哲擔任台北市長時自己訂下的，單日為民眾黨創下超過4.8萬則聲量，隔天也有4.2萬則，話題延燒多日。
不過，第二個聲量高峰則是來自7月30日知名Podcast節目「百靈果News」在臉書發文：「Vote White？Vote Right？民眾黨英文官網確定要這樣寫？不要後悔喔。」瞬間引發網路正反論戰。
有人認為「票投白人，票投右派」用語不當，也有人持相反意見認為「俗擱有力」是台式英文的展現，單日為民眾黨創下逾5萬則聲量，隔天也有4.6萬則左右的聲量，一舉超過北流爭議的聲量，成為近日政壇最熱門的話題。
另一方面，透過分析國內三個主要政黨民進黨、國民黨、民眾黨在調查期間內的網路好感度，數據分析顯示，7月份國民黨整體的好感度最高，P／N值達到0.43，總聲量約166萬則，民進黨P／N值達0.35居次，總聲量約135萬則，而民眾黨P／N值僅0.26敬陪末座，且網路聲量也是最低，只有92.2萬則。
總體來說，民眾黨除了整體聲量最低，好感度也是染個政黨中墊底的，且相較藍綠兩黨，民眾黨本來就沒有「正規軍」的組織戰力，無論是發動陸戰或者網路空戰，都可能面臨處於劣勢的狀況。
在這樣的情況下，一旦有爭議議題發聲，無法在第一時間順利止血，或者又有自家人「提油救火」，將使負評累積速度如星火燎原，一發不可收拾，而且也沒有足夠的能量，足以與藍綠敵軍短兵相接。
從這次「Vote White, Vote Right」競選標語爭議事件中，完全凸顯民眾黨幕僚群政治敏感度薄弱的一大弱點，很難想像一個投入總統級選戰的政黨，會發生這樣的文宣災難。
且在事發之後，不僅沒有依循正常的政治判斷，快速道歉止血，甚至冷處理讓事件趕快落幕就好，還有黨籍立委跳出來「歪樓」，硬扯川普、台美文化脈絡不同，最終只是火上澆油，讓外界看穿手腳：危機處理能力極差，箇中原因恐怕就是黨內管理失能、連基本的「嘗試」都沒有，如此如何說服人民，有能力帶領國家、代表國家進行外交事務，而非再度自曝其短、淪為笑柄？
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：被「vote white」害慘！數據揭民眾黨聲量最低、好感度最差
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號