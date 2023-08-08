八月雨季是泰國的「守夏節」，從十二張壁畫認識泰國皇家十二節慶
我們想讓你知道的是
泰國皇家十二節慶（พระราชพิธีสิบสองเดือน）是傳承自阿瑜陀耶王朝時代，由於傳統上泰國是以「泰曆」的四月為新年，因此皇家十二節慶是以五月開始四月結束，是融合印度婆羅門教與佛教的儀式。雖然如今皇家十二儀式多半已沒有持續進行，但仍然透過壁畫與文獻將這些寶貴的宗教文化傳承下來。
許多台灣旅客前往泰國觀光時，都會逛一下泰國寺廟，而泰國寺廟的正殿內部通常都會畫著各種精美的壁畫，只是在缺乏導覽與介紹的情況之下，身為外國人且不懂泰國文化的我們，可能都很難深入了解這些壁畫的內涵與故事。
筆者疫情前在泰國做田野的期間，偶然在書店買到了一本名為《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》的書，當時就對書中的壁畫感到相當有興趣。幾年後，筆者的學生從初級到中級，一路讀到高級泰文程度，筆者才想到有這本書與相關文章，於是便將文章用來給高級泰文的學生作為閱讀練習，藉此機會開始看這本書，於是便開啟筆者寫本文的契機。
泰國皇家十二節慶（พระราชพิธีสิบสองเดือน）是傳承自阿瑜陀耶王朝時代，由於傳統上泰國是以「泰曆（ปฏิทินจันทรคติไทย）」的四月為新年，因此皇家十二節慶是以五月開始四月結束，是融合印度婆羅門教與佛教的儀式，這樣傳統一直流傳到拉瑪四世時期。
本文介紹的泰國皇家十二節慶是在拉瑪五世時代修訂，由「瑪哈馬拉王子（สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบําราบปรปักษ์）」規劃，改成從泰曆十二月份開始一月結束，這些儀式持續至今其中最有名也最常在新聞上看到的就是泰曆六月的春耕節與八月的守夏節，本文為了方便讀者認識，將順序調整為台灣讀者熟悉的順序從一月到十二月。（註：本文使用的月份是以泰曆為主，部分節慶會與現行泰國規定的國曆節慶不同）
一月
一月：「皇室製作泰式煎餅（ขนมเบื้อง）給僧人的功德儀式」，圖中可以看見一群僧人與助理小童一起前往皇宮，外面則是正在製作泰式煎餅的婦女們。
二月
二月：「迎接濕婆神與毗濕奴的儀式」，會在曼谷著名觀光景點「大鞦韆」舉行，圖中坐在白色帳篷內的是拉瑪四世，他正在觀賞這個儀式，大鞦韆左下方的正桌，四個角落插著白色旗幟，那是用於進行儀式的祭壇。而在圖片上方可以看到婆羅門祭司圍繞在印度教神像周圍進行儀式。
三月
三月：「華人新年的皇室做功德儀式」，這個儀式從拉瑪三世時代開始，拉瑪三世為了答謝華人為泰國的付出，因此舉行皇室做功德儀式，圖中左側可以看到齋僧跟許多中式的供品，有西瓜、甜點跟橘子等等。圖片下方也可以看到華人船夫跟泰族人船夫。
四月
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html