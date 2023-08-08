TNL+ 2023/08/08,
印太

八月雨季是泰國的「守夏節」，從十二張壁畫認識泰國皇家十二節慶

八月雨季是泰國的「守夏節」，從十二張壁畫認識泰國皇家十二節慶
圖為8月1日的「三寶佛節」期間，在泰國北欖府，數名信徒坐在著名的白佛塔寺前。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

泰國皇家十二節慶（พระราชพิธีสิบสองเดือน）是傳承自阿瑜陀耶王朝時代，由於傳統上泰國是以「泰曆」的四月為新年，因此皇家十二節慶是以五月開始四月結束，是融合印度婆羅門教與佛教的儀式。雖然如今皇家十二儀式多半已沒有持續進行，但仍然透過壁畫與文獻將這些寶貴的宗教文化傳承下來。

許多台灣旅客前往泰國觀光時，都會逛一下泰國寺廟，而泰國寺廟的正殿內部通常都會畫著各種精美的壁畫，只是在缺乏導覽與介紹的情況之下，身為外國人且不懂泰國文化的我們，可能都很難深入了解這些壁畫的內涵與故事。

筆者疫情前在泰國做田野的期間，偶然在書店買到了一本名為《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》的書，當時就對書中的壁畫感到相當有興趣。幾年後，筆者的學生從初級到中級，一路讀到高級泰文程度，筆者才想到有這本書與相關文章，於是便將文章用來給高級泰文的學生作為閱讀練習，藉此機會開始看這本書，於是便開啟筆者寫本文的契機。

泰國皇家十二節慶（พระราชพิธีสิบสองเดือน）是傳承自阿瑜陀耶王朝時代，由於傳統上泰國是以「泰曆（ปฏิทินจันทรคติไทย）」的四月為新年，因此皇家十二節慶是以五月開始四月結束，是融合印度婆羅門教與佛教的儀式，這樣傳統一直流傳到拉瑪四世時期。

本文介紹的泰國皇家十二節慶是在拉瑪五世時代修訂，由「瑪哈馬拉王子（สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบําราบปรปักษ์）」規劃，改成從泰曆十二月份開始一月結束，這些儀式持續至今其中最有名也最常在新聞上看到的就是泰曆六月的春耕節與八月的守夏節，本文為了方便讀者認識，將順序調整為台灣讀者熟悉的順序從一月到十二月。（註：本文使用的月份是以泰曆為主，部分節慶會與現行泰國規定的國曆節慶不同）

一月

一月（正月）
Photo Credit：洪銘謙
壁畫照片由作者翻攝自《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》一書。

一月：「皇室製作泰式煎餅（ขนมเบื้อง）給僧人的功德儀式」，圖中可以看見一群僧人與助理小童一起前往皇宮，外面則是正在製作泰式煎餅的婦女們。

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Photo Credit：Ilya PlekhanovCC BY-SA 3.0
泰式煎餅

二月

二月
Photo Credit：洪銘謙
壁畫照片由作者翻攝自《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》一書。

二月：「迎接濕婆神與毗濕奴的儀式」，會在曼谷著名觀光景點「大鞦韆」舉行，圖中坐在白色帳篷內的是拉瑪四世，他正在觀賞這個儀式，大鞦韆左下方的正桌，四個角落插著白色旗幟，那是用於進行儀式的祭壇。而在圖片上方可以看到婆羅門祭司圍繞在印度教神像周圍進行儀式。

三月

三月
Photo Credit：洪銘謙
壁畫照片由作者翻攝自《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》一書。

三月：「華人新年的皇室做功德儀式」，這個儀式從拉瑪三世時代開始，拉瑪三世為了答謝華人為泰國的付出，因此舉行皇室做功德儀式，圖中左側可以看到齋僧跟許多中式的供品，有西瓜、甜點跟橘子等等。圖片下方也可以看到華人船夫跟泰族人船夫。

四月

四月
Photo Credit:洪銘謙
壁畫照片由作者翻攝自《拉瑪五世時代的皇家十二節慶》一書。
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