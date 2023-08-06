台積電、超微科技大咖加持，老品牌「乖乖」如何改造國民零食走向潮牌之路？
我們想讓你知道的是
55歲的乖乖最近討論度爆棚，國內外企業和名人競相聯名。乖乖如何靠著客製化翻新老牌印象，成為外銷全世界的台灣國民零食？乖乖的總經理簡嘉鋒說：「我一進來就問，『大家都知道乖乖，請問大家多久沒有買來吃了？』」他知道企業光有品牌，沒有人來消費，錢進不來也沒用。
文：游筱燕
矽谷半導體女王、超微執行長蘇姿丰，7月中展開旋風訪台行程，在推特上分享和該公司台北團隊會面的合照，全世界都看到一包特製的巨型「乖乖」，上面印有她的Q版肖像。
中元祈安，台電也推聯名款
夏季用電高峰，日前台電也推專屬綠色乖乖，客製化的中元普渡骰子箱包含電力乖乖、機組乖乖、設備乖乖等六面不同設計，祈求大潭八號機趕工順利、全台供電無虞。雖然並無對外販售，也引起高度討論。
國民零食乖乖，最近曝光度高到完全讓人忘記它是55年的老牌子，反而愈來愈年輕，很接得上「地氣」，新鮮感十足。乖乖總經理簡嘉鋒表示：「接到好多詢問電話，加上中元節旺季，產線滿滿，怕應付不來，推掉不少張急單。」
起因於台灣有個都市傳說，甚至曾被外媒BBC報導討論過，只要在電腦或機器上放置綠色包裝的乖乖，就能讓設備「乖乖」避免出包，連護國神山台積電都是愛用者。
1956年，廖金港以進口藥品起家，創辦「南芳行」，後來發展為製藥公司，改名「東大製藥」。由於製藥有淡旺季，加上看好國內零食市場，1968年廖金港創立乖乖。2018年廖家發生經營權之爭，2019年底高雄土地重劃大亨三地開發董事長鍾嘉村，正式入主乖乖。
起初鍾嘉村找來最熟悉乖乖的廖家人、廖金港長子廖清輝的女兒廖宇綺接掌總經理。2021年，廖宇綺因想創業而離職，由快速消費產業管理的好手簡嘉鋒接任。
簡嘉鋒在業界有36年的資歷，擔任過統一百事的業務經理、雀巢業務總監及事業部負責人等，他在雀巢工作長達24年，專長是行銷管理、新市場開發，擁有豐富的外商食品界實戰經驗。因此，鍾嘉村想借重簡嘉鋒的跨國企業思維，帶進本土公司。
簡嘉鋒說：「我一進來就問，『大家都知道乖乖，請問大家多久沒有買來吃了？』」他知道企業光有品牌，沒有人來消費，錢進不來也沒用。「鍾董很喜歡乖乖品牌，他希望三地入主後的乖乖，一定要秉持、傳承創辦人製藥起家時最重視的食品安全，並且融入三地開發的創新精神，形成乖乖新的DNA。他也給了我三支箭，在地化、多元化、年輕化，在此概念下授權全力發展。」
可是公司多的是年資逾20年的老員工，如何讓他們動起來？簡嘉鋒形容，過去乖乖員工像是被城堡圍著，很少了解外面的世界變化，必須先改變組織文化，融入靈活有彈性的態度，速度也要快。舉例來說，簡嘉鋒帶美術設計團隊到百貨公司的日本超市考察異國的零食包裝，問他們會不會想買？大多數人的答案是肯定。再請他們反思要如何重塑乖乖？經過不斷修正，「終於從上一個世紀的平面畫風，變成21世紀的現代感。」
乖乖現有生產品項含代工產品約兩百項，過去設計可能需要花一個月才能交圖，如今最快一天就能畫出來。簡嘉鋒解釋，外商和本土企業最大的思維差異在於，前者會主動找到機會，主動開發市場及主動想到解決問題的方法，得到主管支持後就去試；而多數既有思維是不論大小事什麼都問老闆。「我告訴每個員工，你自己要去發掘問題！」
推廣在地零食，包裝有特色
簡嘉鋒更徹底落實三支箭。以在地化來說，乖乖近年來跟許多在地政府及農會合作，藉由包裝上的溝通，凸顯地方特色，也推廣農產品。「比如馬祖老酒米乖乖」與馬祖酒廠合作，共同推出有著紅糟酒釀風味的零食，外包裝印上老師傅釀酒情境插畫、背面有酒廠歷史和知識，並以地圖呈現出馬祖列島及馬祖酒廠位置，再列上世界10大奇景的藍眼淚觀賞地點。「這樣觀光客是不是馬上就記住了？太有記憶點。」簡嘉鋒說。
台東縣是乖乖的愛用者，至今共推出過八種限定口味。台東縣農會供銷部主任沈淑娟表示，乖乖對口味研發很在行，農會先拿出許多農產品給乖乖試，後來選定夏雪芒果。而乖乖對原料也很要求，要求農會檢附SGS相關報告；接著農會再寄出夏雪芒果泥、埤南米給乖乖，經過好幾次的口感測試才大功告成，過程約三、四個月。
沈淑娟指出，由於台東夏雪芒果是芒果界的LV，一斤動輒70至100元，一顆逾200元，要價不菲，先從零食讓消費者認識，也算宣傳，今年芒果銷售量因此大幅提升。原本也擔心這是台東乖乖的第七種口味會銷售疲乏，結果也出奇得好，近日還要加訂。
乖乖融合在地食材特色的案例不少，包括屏東石斑魚米乖乖、嘉義奮起湖米乖乖、雲林古坑蜂蜜咖啡米乖乖、新港鄉佃煮黑豆米乖乖等。不只原料從原本的玉米粉製造出原味、五香風味，還成功研發用稻米製作的米乖乖；最近更上市了不同形狀的奇米星，也實現了多元化的目標。
Profile：乖 乖
成 立：1968年
資本額：1.95億元
創辦人：廖金港
董事長：鍾嘉村
總經理：簡嘉鋒
年營收：約10多億元
主要業務：零食製造與銷售
客製化商機驚人，產線滿載
目前乖乖的產品營收占比是膨化類點心34%；烘焙類包括餅乾、捲心餅占38%；生地類（指做麵條或糕點前未經調製完成的原物料）占10%，其他產品還有軟糖等。乖乖在三地入主後年營收約10多億元，單就本業來看其實已經賺錢。近期客製化的業務更大幅成長，不過營收占比不到整體的3%，仍有很大的增長空間。而每件客製化委託金額，乖乖則說是商業機密，且會隨著不同需求有高低落差，很難一概而論。而且很多時候，形成在地共好的初衷會大於高獲利。
至於年輕化，簡嘉鋒坦言，乖乖是五、六、七年級生的兒時回憶，現在小孩都問：「帽子大大、兩顆牙齒的是誰？」有嚴重的斷層，所以積極透過乖乖公仔玩偶去幼兒園、百貨簽名會、球場開球等地方現場互動。前陣子贊助日本人氣女性實況主「Kson總長」來台的粉絲見面會，受到電玩遊戲界年輕人推崇，而早就喜愛、認識乖乖的總長成為最佳代言人，還紅回日本。
Tags：
打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
找幸福工作？年輕人，來當個狠角色吧👉 https://lihi1.com/wbLC3/youngtnl