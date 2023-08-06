2023/08/06,
商業

台積電、超微科技大咖加持，老品牌「乖乖」如何改造國民零食走向潮牌之路？

台積電、超微科技大咖加持，老品牌「乖乖」如何改造國民零食走向潮牌之路？
乖乖總經理簡嘉鋒說，乖乖要落實在地化、多元化、年輕化 | Photo Credit: 財訊 / 彭世杰攝

我們想讓你知道的是

55歲的乖乖最近討論度爆棚，國內外企業和名人競相聯名。乖乖如何靠著客製化翻新老牌印象，成為外銷全世界的台灣國民零食？乖乖的總經理簡嘉鋒說：「我一進來就問，『大家都知道乖乖，請問大家多久沒有買來吃了？』」他知道企業光有品牌，沒有人來消費，錢進不來也沒用。

文：游筱燕

矽谷半導體女王、超微執行長蘇姿丰，7月中展開旋風訪台行程，在推特上分享和該公司台北團隊會面的合照，全世界都看到一包特製的巨型「乖乖」，上面印有她的Q版肖像。

中元祈安，台電也推聯名款

夏季用電高峰，日前台電也推專屬綠色乖乖，客製化的中元普渡骰子箱包含電力乖乖、機組乖乖、設備乖乖等六面不同設計，祈求大潭八號機趕工順利、全台供電無虞。雖然並無對外販售，也引起高度討論。

國民零食乖乖，最近曝光度高到完全讓人忘記它是55年的老牌子，反而愈來愈年輕，很接得上「地氣」，新鮮感十足。乖乖總經理簡嘉鋒表示：「接到好多詢問電話，加上中元節旺季，產線滿滿，怕應付不來，推掉不少張急單。」

起因於台灣有個都市傳說，甚至曾被外媒BBC報導討論過，只要在電腦或機器上放置綠色包裝的乖乖，就能讓設備「乖乖」避免出包，連護國神山台積電都是愛用者。

1956年，廖金港以進口藥品起家，創辦「南芳行」，後來發展為製藥公司，改名「東大製藥」。由於製藥有淡旺季，加上看好國內零食市場，1968年廖金港創立乖乖。2018年廖家發生經營權之爭，2019年底高雄土地重劃大亨三地開發董事長鍾嘉村，正式入主乖乖。

起初鍾嘉村找來最熟悉乖乖的廖家人、廖金港長子廖清輝的女兒廖宇綺接掌總經理。2021年，廖宇綺因想創業而離職，由快速消費產業管理的好手簡嘉鋒接任。

簡嘉鋒在業界有36年的資歷，擔任過統一百事的業務經理、雀巢業務總監及事業部負責人等，他在雀巢工作長達24年，專長是行銷管理、新市場開發，擁有豐富的外商食品界實戰經驗。因此，鍾嘉村想借重簡嘉鋒的跨國企業思維，帶進本土公司。

簡嘉鋒說：「我一進來就問，『大家都知道乖乖，請問大家多久沒有買來吃了？』」他知道企業光有品牌，沒有人來消費，錢進不來也沒用。「鍾董很喜歡乖乖品牌，他希望三地入主後的乖乖，一定要秉持、傳承創辦人製藥起家時最重視的食品安全，並且融入三地開發的創新精神，形成乖乖新的DNA。他也給了我三支箭，在地化、多元化、年輕化，在此概念下授權全力發展。」

可是公司多的是年資逾20年的老員工，如何讓他們動起來？簡嘉鋒形容，過去乖乖員工像是被城堡圍著，很少了解外面的世界變化，必須先改變組織文化，融入靈活有彈性的態度，速度也要快。舉例來說，簡嘉鋒帶美術設計團隊到百貨公司的日本超市考察異國的零食包裝，問他們會不會想買？大多數人的答案是肯定。再請他們反思要如何重塑乖乖？經過不斷修正，「終於從上一個世紀的平面畫風，變成21世紀的現代感。」

乖乖現有生產品項含代工產品約兩百項，過去設計可能需要花一個月才能交圖，如今最快一天就能畫出來。簡嘉鋒解釋，外商和本土企業最大的思維差異在於，前者會主動找到機會，主動開發市場及主動想到解決問題的方法，得到主管支持後就去試；而多數既有思維是不論大小事什麼都問老闆。「我告訴每個員工，你自己要去發掘問題！」

推廣在地零食，包裝有特色　

簡嘉鋒更徹底落實三支箭。以在地化來說，乖乖近年來跟許多在地政府及農會合作，藉由包裝上的溝通，凸顯地方特色，也推廣農產品。「比如馬祖老酒米乖乖」與馬祖酒廠合作，共同推出有著紅糟酒釀風味的零食，外包裝印上老師傅釀酒情境插畫、背面有酒廠歷史和知識，並以地圖呈現出馬祖列島及馬祖酒廠位置，再列上世界10大奇景的藍眼淚觀賞地點。「這樣觀光客是不是馬上就記住了？太有記憶點。」簡嘉鋒說。

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截取自蘇姿丰推特
超微執行長蘇姿丰訪台，手上有她Q版肖像的巨型乖乖吸睛全世界

台東縣是乖乖的愛用者，至今共推出過八種限定口味。台東縣農會供銷部主任沈淑娟表示，乖乖對口味研發很在行，農會先拿出許多農產品給乖乖試，後來選定夏雪芒果。而乖乖對原料也很要求，要求農會檢附SGS相關報告；接著農會再寄出夏雪芒果泥、埤南米給乖乖，經過好幾次的口感測試才大功告成，過程約三、四個月。

沈淑娟指出，由於台東夏雪芒果是芒果界的LV，一斤動輒70至100元，一顆逾200元，要價不菲，先從零食讓消費者認識，也算宣傳，今年芒果銷售量因此大幅提升。原本也擔心這是台東乖乖的第七種口味會銷售疲乏，結果也出奇得好，近日還要加訂。

乖乖融合在地食材特色的案例不少，包括屏東石斑魚米乖乖、嘉義奮起湖米乖乖、雲林古坑蜂蜜咖啡米乖乖、新港鄉佃煮黑豆米乖乖等。不只原料從原本的玉米粉製造出原味、五香風味，還成功研發用稻米製作的米乖乖；最近更上市了不同形狀的奇米星，也實現了多元化的目標。

Profile：乖 乖

成 立：1968年
資本額：1.95億元
創辦人：廖金港
董事長：鍾嘉村
總經理：簡嘉鋒
年營收：約10多億元
主要業務：零食製造與銷售

客製化商機驚人，產線滿載

目前乖乖的產品營收占比是膨化類點心34%；烘焙類包括餅乾、捲心餅占38%；生地類（指做麵條或糕點前未經調製完成的原物料）占10%，其他產品還有軟糖等。乖乖在三地入主後年營收約10多億元，單就本業來看其實已經賺錢。近期客製化的業務更大幅成長，不過營收占比不到整體的3%，仍有很大的增長空間。而每件客製化委託金額，乖乖則說是商業機密，且會隨著不同需求有高低落差，很難一概而論。而且很多時候，形成在地共好的初衷會大於高獲利。

至於年輕化，簡嘉鋒坦言，乖乖是五、六、七年級生的兒時回憶，現在小孩都問：「帽子大大、兩顆牙齒的是誰？」有嚴重的斷層，所以積極透過乖乖公仔玩偶去幼兒園、百貨簽名會、球場開球等地方現場互動。前陣子贊助日本人氣女性實況主「Kson總長」來台的粉絲見面會，受到電玩遊戲界年輕人推崇，而早就喜愛、認識乖乖的總長成為最佳代言人，還紅回日本。


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