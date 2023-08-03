「中國政府的目標是製造恐懼」：維吾爾族詩人在美出版回憶錄，揭露新疆再教育營的迫害與逃亡故事
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新疆維吾爾著名詩人和知識分子塔希爾・哈穆特・伊茲吉爾表示，中共鎮壓的恐懼，始終伴隨著每個維吾爾人，無論他們身在世界何處，當許多維吾爾僑民想要公開談論祖國正發生的事情，卻會擔心中國政府會懲罰他們在家鄉的家人，而不敢揭發真相。「世界很小，人與人之間的命運，日益交織。」他期盼讀者不要忘記悲劇，這些不幸也可能會毫無預兆降臨在你我的世界。
新疆維吾爾著名詩人和知識分子塔希爾・哈穆特・伊茲吉爾（Tahir Hamut Izgil）最新出版《等著在夜裡被逮捕——維吾爾詩人關於中國種族滅絕的回憶錄》（Waiting to Be Prrested at Night）一書，揭露中國政府鎮維吾爾族，政治迫害該族社會與文化的悲慘故事。伊茲吉爾和將這本回憶錄從維吾爾語翻譯成英文的譯者兼歷史學家約書亞・弗里曼（Joshua L. Freeman），接受《時代雜誌》採訪，談論了詩歌在維吾爾人生活中的中心地位、當今新疆的鎮壓情況，以及促使他家人逃亡的故事。
《時代雜誌》報導，《等著在夜裡被逮捕》為伊茲吉爾的人生故事，從他在家鄉新疆長大，一路描繪至中國政府對維吾爾人的鎮壓，最後幸運逃離新疆再教育營的心路歷程。該書將以中文和其他十幾種語言出版，他希望能透過這本回憶錄，為被壓迫的維吾爾族人發聲。
自2017年以來，中國政府將超過100萬維吾爾人關進「歐威爾式」（Orwellian）的大規模教育集中營，四處設立警察檢查站監視一舉一動，禁止他們閱讀歷史、知識，甚至宗教等書籍。中國當局強迫他們接受政治洗腦，並對其實施絕育手術和酷刑。
《衛報》節錄了《等著在夜裡被逮捕》一小段的歐威爾主義內容：
「我們終於在八月份從市行政辦公室拿回了護照。三天之內，我們買了機票，賣掉了汽車，收拾好了行李。我不敢去喀什告別父母。據我母親所說，居委會在她家每間公寓的前門都安裝了攝影機。居民必須支付安裝攝影機的費用，我的父母向居委會交了280元（約合30英鎊），在他們的門前安裝了一個攝影機。」
這些鏡頭監控進出每間公寓的人員。由於需要相當多的人觀看監視影片，居委會以最低的工資，聘請了附近一群年輕的底層人士。那些人把自己想像成警察，並津津有味地接受這份工作。我父母家裡的每個人，幾乎都知道我在監獄裡度過了一段時光。如果我們去我父母的公寓，監視的暴徒可以認出並舉報我。此外，參加附近強制性夜間政治會議的人，也可以舉報我來履行他們的職責。我和我的父母將會有麻煩。
詩歌在維吾爾文化中扮演的角色
伊茲吉爾向《時代雜誌》表示，詩歌一直是維吾爾族生活中非常重要的一部分，自己和所有維吾爾族孩子一樣，是在一個充滿民間詩歌的環境中長大的，而維吾爾族成年人也藉由民間詩歌，表達他們的感受和想法，並談到自己高中時便開始寫詩，1986年發表第一首詩在《喀什公報》上。
被送入集中營的經歷
他說，中共一直透過「勞動改造」與「再教育」，試圖改變人民。1996年，當他準備前往土耳其攻讀碩士時，在中國與吉爾吉斯邊境攜帶幾本書，當局以「攜帶機密和非法材料出境」為由，將他逮捕入獄。
自此，他看守所被關押了1年半，接受長時間的審訊，身心飽受巨大的折磨，經歷一段非常黑暗的時期。
然而，儘管審訊的過程中，當局仍拿不出任何證據，他們最後在沒有經過任何法律程序的情況下，決定對伊茲吉爾處以3年的強制勞動，將他送到喀什勞教所。
政治灌輸：以「學習」之名粉飾真相
中國政府將其在新疆的設立的集中營，稱為「再教育營」。他表示，中共希望人們接受它的思想與政策，但政府不僅擔心人們可能有異議，政府更擔心有人會將反對的想法，轉化為實際的行動。此外，他們不樂見人們獨立思考，他們想要的是人們接受中共的意識形態。
中共能以各式各樣的理由，將他們所稱的政治犯們，被送關押至勞教所。有些人被政府指控，運動鍛鍊是為達某種邪惡的目的，而有些人則因教狗遵守命令，被政府指控是計劃用這隻狗，進行某種反政府活動。此外，無論是在勞教所還是在再教育營，當局都會人們進行政治灌輸。
今日的維吾爾集中營的囚犯們，被迫唱文化大革命時期的歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》，要求人們一遍又一遍地說他們錯了，只有共產黨及其道路是正確的。
他說，當今中共所稱的「學習」，只是為其強制思想改造，強迫勞動等行徑，提供一個更有吸引力的名稱，實際上是藉此粉飾事情，隱瞞真相。
活在恐懼下的維吾爾族人
訪談中他提到，不久前，被送到再教育營擔任漢語教師的凱爾比努爾・西迪克（Qelbinur Sidik）她提及一位女囚犯入營的幾週以來，每天晚上都在極度焦慮中度過，想知道當局是否以及何時會來把她帶走。
他說：「有人把現在整個維吾爾地區形容為露天監獄，我認為這是一個非常準確的描述。即使對於現在不在難民營的人來說，他們每天仍生活在恐懼之中。」
伊茲吉爾和你的家人最終以給女兒求醫為藉口，逃離了新疆。他表示，家人與自己是能來到美國，是個非常幸運的家庭，但許多身邊的朋友都還在被監禁中。他在書中引用妻子瑪哈巴的話：「我們的身體可能在這裡，但我們的靈魂仍在家裡。」
他說，中國政府的目標是製造恐懼，而這種恐懼絕不僅限於在維吾爾族的家園。這種恐懼始終伴隨著每個維吾爾人，無論他們身在世界何處，當許多維吾爾僑民想要公開談論祖國正發生的事情，卻會擔心中國政府會懲罰他們在家鄉的家人，而不敢揭發真相。
盼世界釋出關懷
伊茲吉爾在訪談中認為，「儘管美國和其他西方國家為應對我們祖國面臨的危難付出許多，但仍不夠。」他懇請除了政府以外，各大企業能在這個問題上做出更多的回應，也希望全世界的人能夠關心和積極參與新疆的處境，並期盼被關押在集中營和監獄裡的親朋好友，有機會讀到他出版的這本回憶錄。
回憶錄備受肯定
《紐約時報》報導，《等著在夜裡被逮捕》翻譯者弗里曼表示，這本書揭示了被制度壓垮的人、該制度的人所遇到的悖論、不可能的選擇、模糊與和灰色地帶。
維吾爾文化和中國監控領域的頂尖學者、加拿大西蒙・弗雷澤大學教授達倫・拜勒（Darren Byler）則高度肯定《等著在夜裡被逮捕》的價值，他表示，很少有人擁有伊茲吉爾那樣的第一手知識和分析敏銳度。他說：「十年或二十年後，如果人們想了解那一刻，他們會轉向這本書。」拜勒在《在難民營》和《恐怖資本主義》兩書中描述了中國對維吾爾人的監視和大規模拘留，他說伊茲吉爾擁有一種不可思議的能力，能夠識別高度不透明的系統運作。
透過文字拼湊原貌
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html