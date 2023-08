「中國政府的目標是製造恐懼」：維吾爾族詩人在美出版回憶錄，揭露新疆再教育營的迫害與逃亡故事

新疆維吾爾著名詩人和知識分子塔希爾・哈穆特・伊茲吉爾(Tahir Hamut Izgil)最新出版《等著在夜裡被逮捕——維吾爾詩人關於中國種族滅絕的回憶錄》(Waiting to Be Prrested at Night)一書,揭露中國政府鎮維吾爾族,政治迫害該族社會與文化的悲慘故事。伊茲吉爾和將這本回憶錄從維吾爾語翻譯成英文的譯者兼歷史學家約書亞・弗里曼(Joshua L. Freeman),接受《時代雜誌》採訪,談論了詩歌在維吾爾人生活中的中心地位、當今新疆的鎮壓情況,以及促使他家人逃亡的故事。

《時代雜誌》報導,《等著在夜裡被逮捕》為伊茲吉爾的人生故事,從他在家鄉新疆長大,一路描繪至中國政府對維吾爾人的鎮壓,最後幸運逃離新疆再教育營的心路歷程。該書將以中文和其他十幾種語言出版,他希望能透過這本回憶錄,為被壓迫的維吾爾族人發聲。

自2017年以來,中國政府將超過100萬維吾爾人關進「歐威爾式」(Orwellian)的大規模教育集中營,四處設立警察檢查站監視一舉一動,禁止他們閱讀歷史、知識,甚至宗教等書籍。中國當局強迫他們接受政治洗腦,並對其實施絕育手術和酷刑。

《衛報》節錄了《等著在夜裡被逮捕》一小段的歐威爾主義內容:

「我們終於在八月份從市行政辦公室拿回了護照。三天之內,我們買了機票,賣掉了汽車,收拾好了行李。我不敢去喀什告別父母。據我母親所說,居委會在她家每間公寓的前門都安裝了攝影機。居民必須支付安裝攝影機的費用,我的父母向居委會交了280元(約合30英鎊),在他們的門前安裝了一個攝影機。」 這些鏡頭監控進出每間公寓的人員。由於需要相當多的人觀看監視影片,居委會以最低的工資,聘請了附近一群年輕的底層人士。那些人把自己想像成警察,並津津有味地接受這份工作。我父母家裡的每個人,幾乎都知道我在監獄裡度過了一段時光。如果我們去我父母的公寓,監視的暴徒可以認出並舉報我。此外,參加附近強制性夜間政治會議的人,也可以舉報我來履行他們的職責。我和我的父母將會有麻煩。

詩歌在維吾爾文化中扮演的角色

伊茲吉爾向《時代雜誌》表示,詩歌一直是維吾爾族生活中非常重要的一部分,自己和所有維吾爾族孩子一樣,是在一個充滿民間詩歌的環境中長大的,而維吾爾族成年人也藉由民間詩歌,表達他們的感受和想法,並談到自己高中時便開始寫詩,1986年發表第一首詩在《喀什公報》上。

被送入集中營的經歷

他說,中共一直透過「勞動改造」與「再教育」,試圖改變人民。1996年,當他準備前往土耳其攻讀碩士時,在中國與吉爾吉斯邊境攜帶幾本書,當局以「攜帶機密和非法材料出境」為由,將他逮捕入獄。

自此,他看守所被關押了1年半,接受長時間的審訊,身心飽受巨大的折磨,經歷一段非常黑暗的時期。

然而,儘管審訊的過程中,當局仍拿不出任何證據,他們最後在沒有經過任何法律程序的情況下,決定對伊茲吉爾處以3年的強制勞動,將他送到喀什勞教所。

政治灌輸:以「學習」之名粉飾真相

中國政府將其在新疆的設立的集中營,稱為「再教育營」。他表示,中共希望人們接受它的思想與政策,但政府不僅擔心人們可能有異議,政府更擔心有人會將反對的想法,轉化為實際的行動。此外,他們不樂見人們獨立思考,他們想要的是人們接受中共的意識形態。

中共能以各式各樣的理由,將他們所稱的政治犯們,被送關押至勞教所。有些人被政府指控,運動鍛鍊是為達某種邪惡的目的,而有些人則因教狗遵守命令,被政府指控是計劃用這隻狗,進行某種反政府活動。此外,無論是在勞教所還是在再教育營,當局都會人們進行政治灌輸。

今日的維吾爾集中營的囚犯們,被迫唱文化大革命時期的歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》,要求人們一遍又一遍地說他們錯了,只有共產黨及其道路是正確的。

他說,當今中共所稱的「學習」,只是為其強制思想改造,強迫勞動等行徑,提供一個更有吸引力的名稱,實際上是藉此粉飾事情,隱瞞真相。

活在恐懼下的維吾爾族人

訪談中他提到,不久前,被送到再教育營擔任漢語教師的凱爾比努爾・西迪克(Qelbinur Sidik)她提及一位女囚犯入營的幾週以來,每天晚上都在極度焦慮中度過,想知道當局是否以及何時會來把她帶走。

他說:「有人把現在整個維吾爾地區形容為露天監獄,我認為這是一個非常準確的描述。即使對於現在不在難民營的人來說,他們每天仍生活在恐懼之中。」

伊茲吉爾和你的家人最終以給女兒求醫為藉口,逃離了新疆。他表示,家人與自己是能來到美國,是個非常幸運的家庭,但許多身邊的朋友都還在被監禁中。他在書中引用妻子瑪哈巴的話:「我們的身體可能在這裡,但我們的靈魂仍在家裡。」

他說,中國政府的目標是製造恐懼,而這種恐懼絕不僅限於在維吾爾族的家園。這種恐懼始終伴隨著每個維吾爾人,無論他們身在世界何處,當許多維吾爾僑民想要公開談論祖國正發生的事情,卻會擔心中國政府會懲罰他們在家鄉的家人,而不敢揭發真相。

盼世界釋出關懷

伊茲吉爾在訪談中認為,「儘管美國和其他西方國家為應對我們祖國面臨的危難付出許多,但仍不夠。」他懇請除了政府以外,各大企業能在這個問題上做出更多的回應,也希望全世界的人能夠關心和積極參與新疆的處境,並期盼被關押在集中營和監獄裡的親朋好友,有機會讀到他出版的這本回憶錄。

回憶錄備受肯定

《紐約時報》報導,《等著在夜裡被逮捕》翻譯者弗里曼表示,這本書揭示了被制度壓垮的人、該制度的人所遇到的悖論、不可能的選擇、模​​糊與和灰色地帶。

維吾爾文化和中國監控領域的頂尖學者、加拿大西蒙・弗雷澤大學教授達倫・拜勒(Darren Byler)則高度肯定《等著在夜裡被逮捕》的價值,他表示,很少有人擁有伊茲吉爾那樣的第一手知識和分析敏銳度。他說:「十年或二十年後,如果人們想了解那一刻,他們會轉向這本書。」拜勒在《在難民營》和《恐怖資本主義》兩書中描述了中國對維吾爾人的監視和大規模拘留,他說伊茲吉爾擁有一種不可思議的能力,能夠識別高度不透明的系統運作。

