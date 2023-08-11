張懋禛《成為神蹟，你也可以！》：親愛的主耶穌，我真心想知道祢怎麼看待我喜歡男生這件事

文：真光福音教會

黑函攻擊也阻止不了

你們本來想害我，但是上帝卻化惡為善，為的是要保存許多人的性命；由於從前所發生的事，今天才有這許多人活著。——創世記50章20節

一度想放棄生命

二○○四年五月十日上午十點多，多通電話震驚了當時就讀神學院的張懋禛，他得知一封匿名傳真肆無忌憚地在台灣基督長老教會相關機構和各地教會廣傳。上面有他的照片，文字中寫著：教會若再不表明立場，會再有第二位、第三位長老會的同性戀牧師出櫃……請全台教會關心且迫切代禱！這是第一個披露的資料！請關心！

張懋禛資料：

現為台灣神學院神研所學生（未出櫃的同性戀運動者）。 長老教會傳播基金會傳播季訊的編撰委員。 為長老教會牧師之子，曾被同光教會選立為長老。 在網上和文章中，為同志圈教會的積極活躍聯絡人。

這封黑函在那個台灣還沒人能想像同性結婚、社會對同志有嚴重刻板印象的時代，對一般人已具殺傷力，何況是在基督教界？它足以摧毀一個人的人生！任何神學生被這樣出櫃，可能面對被要求搬離宿舍、被退學或不授予學位、沒資格受教派差遣、沒有教會想聘任、教派拒絕為其封牧等。懋禛牧師回想：「得知黑函消息時，我內心充滿驚恐、絕望、憤怒……宛如未審先判，一生將因性傾向失去受教權、工作權、生存權！我一度想放棄生命。」

在人生最黑暗的時刻，懋禛牧師想到愛他的爸媽。他擦乾眼淚，用仍發抖的雙手打電話跟張宗隆牧師和林玉如師母聯絡。得知發生的事情後，牧師師母帶他禱告，向上帝祈求保護，並告訴他：「我們就把這事交託上帝，多年來我們都很愛你，你也不要擔心我們。」

探索之旅

懋禛牧師生長在基督教家庭，父母曾在神學院任教。從小到大他和姊姊就在滿滿愛中得養育陪伴、自由成長。長老教會傳統中理性思考、研究聖經、重視公義等價值無形中也滋養他的生命。

一九九三年高中畢業後，懋禛牧師參加教會營會認識一位弟兄，兩人相互的好感和性吸引讓他察覺到自己的性傾向。但「同性戀是罪、會下地獄」的觀念讓他們在營會結束前一起禱告認罪，立志不再連絡；不過他們很快又因太想對方而再次碰面。懋禛牧師希望自己不是同性戀，卻又無法否認十歲左右就對同性有好感。他決定上大學後要搞清楚：同性戀到底是什麼東西？

搬進大學宿舍第一晚，懋禛牧師在房間獨自整理從小到大的信仰知識和經歷。他得出初步信念，就是縱使同性戀是罪，但耶穌是愛罪人、親近罪人的神，所以同志也是被愛的，能向上帝求憐憫。於是他跪下祈禱：「親愛的主耶穌，我真心想知道祢怎麼看待我喜歡男生這件事，求祢親自告訴我、引導我走正路，也求祢關上祢不希望我踏入的門！」

開學後懋禛牧師加入學校團契，向輔導們請教同性戀相關問題，得到的答案有：同性戀是罪、是精神疾病或鬼附身，需要治療或趕鬼、男同性戀很淫亂會染上愛滋病死亡、同性戀成因是小時候被性侵或受家庭傷害等。他接著借閱當時幾乎所有圖書館能找到有關同性戀的書、查閱國外期刊、運用寫報告整理文獻，也到基督教書店翻閱當時少數幾本有提到同性戀的書。

他發現，關於同性戀的中文資料和英文論述很不一樣。他聯絡致力於改變同性性傾向的「走出埃及輔導協會」，跟負責人碰面深談，驚覺他們對同志「成因」的解釋很負面，跟自己的正面成長經驗和健全家庭關係極為不同，而他們「治療性傾向」的方法也無法說服他。

懋禛牧師於是想從社會找答案，加入同志團體「同志工作坊」，參加讀書會、跟著他們的「同志串聯反歧視之約」行動，抗議某愛滋研究學者用有問題的研究法寫出充滿刻板印象和汙名化的結論。漸漸的，他瞭解身為同志並不是精神疾病也不是因兒時受創經驗、同志就是情感與身心對同性有著和異性兩人之間一樣的真愛和性吸引、同志與愛滋病不應該被畫上等號。他愈來愈能接受自己是同志，但也持續祈求上帝引導。

爸媽，我是同志

為了能和更多人討論同志議題，一九九五年初，懋禛牧師決定在政大成立地下同志社團「陸仁賈」，取名「路人甲」的諧音是因他認為同志就是一般人，社會不該對同志有異樣眼光。無形中他參與了台灣社會早期的同志運動，認識來自各大專院校同志組織的幹部。透過其中一位跟懋禛牧師同樣是牧師兒子的夥伴Dan，他認識到已故的楊雅惠牧師，追尋之旅進入新的階段。

「第一次和楊牧師會面，是在當時台灣最知名的同志酒吧Funky，我和Dan與楊牧師聊了很多彼此的故事和想法。楊牧師提供跟傳統不同的神學資訊和友善同志的聖經詮釋，我分享自己的歷程和想建立同志基督徒團體的夢想。我們於是決定在網路上號召想一起聚會的同志基督徒碰面。」之後他們便在一九九五年十月成立「約拿單團契」、一九九六年五月設立為「同光同志長老教會」。

在楊牧師帶領下，懋禛牧師認真服事、研究聖經，也經驗到同志基督徒因終於有接納自己的信仰群體而更愛慕上帝、彼此相愛，他更相信上帝沒有理由反對同志。但他還是擔心，自己會不會反而帶更多人下地獄？所以加倍渴望聽見上帝的聲音。

他有機會參加一場「先知預言禱告」聚會，透過一位劉竹村牧師為他禱告時看見的異象和傳達的話，他確認上帝對他同志身分的肯定、聽見上帝對他建立教會的鼓勵。這條探索之旅走得崎嶇但充滿神蹟，盡心盡力踏實的每一步終於讓懋禛牧師得以整合並擁抱自己的信仰和身分。接下來，他也鼓起勇氣在一九九六年暑假，透過文字對爸媽說：我是同志。

懋禛牧師回憶，「我非常感謝爸媽用溫柔和傾聽回應我的出櫃。我知道媽媽很自責、他們有很多疑問，但我告訴他們我是同志不是因為他們做錯什麼。我分享各方面的資訊，也讓他們不要擔心我的生活。」最後懋禛牧師的父親對他說：「不論你決定什麼，我們都愛你。只要你不離開上帝，我們相信上帝一定會繼續帶領你的人生，我們會一直為你禱告！」在那個沒有任何同志父母支持團體與資源的年代，宗隆牧師和玉如師母倚靠上帝辛苦地嘗試了解與認識，最終接受與支持兒子的同志身分。

在神凡事都能