Meta和Google拒絕和媒體分潤，宣布停止在加拿大提供新聞內容

綜合《紐約時報》與《衛報》的報導，為了遵守加拿大政府的《線上新聞法》（The Online News Act），Meta已經開始終止在加拿大提供新聞服務，並在未來幾週內加拿大的Facebook和Instagram上實施。這代表加拿大用戶將無法於Meta的社群平台上，瀏覽新聞媒體所產製的文章和影音。

Meta為何終止在加拿大提供新聞服務？

8月1日，Meta在官方網站表示，由於《線上新聞法》要求數位平台要和新聞媒體分享利潤，為了遵守該法律，Meta決定停止向加拿大用戶提供新聞內容。而這將導致加拿大用戶看不到當地媒體與國際媒體在Facebook和Instagram上發布的內容。

Meta認為該立法扭曲了事實，Meta並沒有從新聞內容中獲取不公平的利益，反而是新聞媒體自願在Facebook和Instagram上分享內容，以擴大受眾並獲取利潤。

Meta指出，他們為建立健康且多元的新聞生態而努力，希望加拿大政府能夠認知到Meta為新聞產業提供的價值，並重新考慮相關政策，以維護自由、開放的網路原則，進而顧全到加拿大媒體界的利益。

《紐約時報》報導引述了加拿大文化遺產部長聖翁格（Pascale St-Onge）說法，形容Meta的行為「不負責任」，並稱：「他們寧願阻止用戶獲取當地新聞，也不願向新聞機構支付公平的利潤。」

《衛報》報導則提到，加拿大公共廣播公司（CBC）稱Meta的舉動是「濫用市場力量」。

Meta曾表示，在用戶所分享的內容中新聞連結僅佔不到3%，並稱新聞缺乏經濟價值。

什麼是《線上新聞法》？

加拿大在6月時，通過了《線上新聞法》，並預計將於2024年1月生效。

這項法案旨在促進數位平台和新聞媒體透過自願性的商業談判，達成公平的收益分享。若雙方無法達成協議，可強制進行仲裁。加拿大政府期待建立一個彈性的監管框架，促進加拿大新聞產業的永續性，並維護新聞獨立。

加拿大政府認為，有愈來愈多人透過數位平台獲取新聞資訊，這些數位平台成為新聞媒體與閱聽者的中介者，並從中獲取巨大的經歷利益。例如，有80%的廣告收入都集中流向了Facebook與Google。

因此，加拿大政府認為有必要採取監管措施，使數位平台與新聞媒體建立起合作夥伴關係，確保科技巨頭能公平地分享利益，新聞媒體能因貢獻內容於數位平台上而獲得合理的報酬。

加拿大的這項法案，是以澳洲2021年時通過的《新聞媒體議價法案》（News Media Bargaining Code）為範本，澳洲是全球第一個頒布此類法律的國家。當時，Meta與Google曾短暫在澳洲封鎖新聞內容。而後，澳洲政府與兩家公司達成協議，才解除了對新聞內容的封鎖。

Google拒絕支付新聞「連結稅」

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）於部落格上稱該法案「不可行」，並表示：「Google已通知加拿大政府，在法律生效時，我們將從搜索引擎和新聞中刪除與加拿大相關的新聞連結，並且將停止經營Google News Showcase。」

華克指出，該法案等於迫使公司為了貼出新聞連結而支付所謂的「連結稅」（Link Tax），進而使公司面臨「無上限的財務責任」。

華克表示，希望加拿大政府能夠擬定出一個可行方案，否則，他擔心加拿大用戶難以在網路上搜尋新聞，而記者們將更難接觸到受眾。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航