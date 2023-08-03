2023/08/03,
印太

2024印尼總統大選或放寬參選人年齡限制，提案政黨遭質疑為佐科威之子參選鋪路

2024印尼總統大選或放寬參選人年齡限制，提案政黨遭質疑為佐科威之子參選鋪路
佐科威長子吉伯朗。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼多個政黨建議放寬總統候選人的年齡限制，讓總統佐科威的長子吉伯朗有機會在2024年大選中角逐副總統。印尼憲法法院將決定是否將參選年齡從40歲降至35歲，若通過，將有助年輕人參與總統大選。此外，明年大選預計出現3位候選人，但副總統候選人皆尚未確定。

（中央社）印尼明年2月將舉行總統大選，有多個政黨建議總統佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗角逐副總統。印尼憲法法院近期將決定是否放寬正副總統候選人的年齡限制，若放寬將有助吉伯朗參與明年大選。

印尼團結黨（PSI）、加魯黨（Garuda）及武吉丁宜（Bukittinggi）市長艾爾曼（Erman Safar）等政黨及官員，日前向印尼憲法法院提出請願，要求放寬「選舉法」中總統和副總統候選人的年齡限制，若通過將影響明年登場的總統大選。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼憲法法庭近期將決定是否放寬參選正副總統的年齡限制，可能會從現行的40歲降至35歲，若通過，年輕人將有機會參與總統大選。

報導指出，由團結黨提出的請願要求將正副總統候選人的年齡限制降至35歲；而加魯黨提交的另一份請願書則仍維持40歲的年齡限制，但增加「具有地方首長和副首長經驗」的要求。

印尼憲法法庭將在10月開放登記明年選舉前公布裁決。外界普遍認為，這是為印尼總統佐科威（Joko Widodo）的長子、今年35歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）開大門，讓他得以參加下屆總統選舉。已有數個政黨將吉伯朗視為潛在的副總統參選人。

印尼「從業黨」（Golkar）競選委員會負責人瓦希德（Nusron Wahid）昨天建議提名吉伯朗為副總統參選人，並表示吉伯朗與大印尼行動黨（Gerindra）黨主席、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）搭檔參加明年大選「很合適」。

瓦希德昨天向媒體說：「我提議提名吉伯朗作為總統或副總統參選人，因為吉伯朗是年輕人，有很好的政治前景，且深受年輕一代的喜愛。」但他強調，最終決定權仍在黨主席艾朗嘉（Airlangga Hartarto）手上。

大印尼行動黨提名普拉伯沃角逐明年大選，曾駁斥普拉伯沃考慮選擇吉伯朗作為競選夥伴的說法，但又隱晦表示，若競選年齡門檻放寬，該可能性仍然存在。

提出降低參選年齡限制請願的印尼團結黨過去一直對外表示該黨支持佐科威。團結黨今天表示，提出請願不是為了讓吉伯朗參選，而是要給年輕一代參選的機會。

執政黨民主奮鬥黨（PDIP）已提名中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）代表角逐明年總統大選，但佐科威至今未公開表示支持哪位總統參選人。如今盛傳普拉伯沃考慮邀請吉伯朗作為副手一起參選，也讓佐科威將支持普拉伯沃的傳言甚囂塵上，同時導致他與黨內分歧正持續增加。

除了甘查爾和普拉伯沃，雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）已獲國家民主黨（Nasdem）提名參選。

印尼明年大選可預期將出現3位候選人，3人的副手都仍未確定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。