2024印尼總統大選或放寬參選人年齡限制，提案政黨遭質疑為佐科威之子參選鋪路
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印尼多個政黨建議放寬總統候選人的年齡限制，讓總統佐科威的長子吉伯朗有機會在2024年大選中角逐副總統。印尼憲法法院將決定是否將參選年齡從40歲降至35歲，若通過，將有助年輕人參與總統大選。此外，明年大選預計出現3位候選人，但副總統候選人皆尚未確定。
（中央社）印尼明年2月將舉行總統大選，有多個政黨建議總統佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗角逐副總統。印尼憲法法院近期將決定是否放寬正副總統候選人的年齡限制，若放寬將有助吉伯朗參與明年大選。
印尼團結黨（PSI）、加魯黨（Garuda）及武吉丁宜（Bukittinggi）市長艾爾曼（Erman Safar）等政黨及官員，日前向印尼憲法法院提出請願，要求放寬「選舉法」中總統和副總統候選人的年齡限制，若通過將影響明年登場的總統大選。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼憲法法庭近期將決定是否放寬參選正副總統的年齡限制，可能會從現行的40歲降至35歲，若通過，年輕人將有機會參與總統大選。
報導指出，由團結黨提出的請願要求將正副總統候選人的年齡限制降至35歲；而加魯黨提交的另一份請願書則仍維持40歲的年齡限制，但增加「具有地方首長和副首長經驗」的要求。
印尼憲法法庭將在10月開放登記明年選舉前公布裁決。外界普遍認為，這是為印尼總統佐科威（Joko Widodo）的長子、今年35歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）開大門，讓他得以參加下屆總統選舉。已有數個政黨將吉伯朗視為潛在的副總統參選人。
印尼「從業黨」（Golkar）競選委員會負責人瓦希德（Nusron Wahid）昨天建議提名吉伯朗為副總統參選人，並表示吉伯朗與大印尼行動黨（Gerindra）黨主席、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）搭檔參加明年大選「很合適」。
瓦希德昨天向媒體說：「我提議提名吉伯朗作為總統或副總統參選人，因為吉伯朗是年輕人，有很好的政治前景，且深受年輕一代的喜愛。」但他強調，最終決定權仍在黨主席艾朗嘉（Airlangga Hartarto）手上。
大印尼行動黨提名普拉伯沃角逐明年大選，曾駁斥普拉伯沃考慮選擇吉伯朗作為競選夥伴的說法，但又隱晦表示，若競選年齡門檻放寬，該可能性仍然存在。
提出降低參選年齡限制請願的印尼團結黨過去一直對外表示該黨支持佐科威。團結黨今天表示，提出請願不是為了讓吉伯朗參選，而是要給年輕一代參選的機會。
執政黨民主奮鬥黨（PDIP）已提名中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）代表角逐明年總統大選，但佐科威至今未公開表示支持哪位總統參選人。如今盛傳普拉伯沃考慮邀請吉伯朗作為副手一起參選，也讓佐科威將支持普拉伯沃的傳言甚囂塵上，同時導致他與黨內分歧正持續增加。
除了甘查爾和普拉伯沃，雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）已獲國家民主黨（Nasdem）提名參選。
印尼明年大選可預期將出現3位候選人，3人的副手都仍未確定。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
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