2024印尼總統大選或放寬參選人年齡限制，提案政黨遭質疑為佐科威之子參選鋪路

（中央社）印尼明年2月將舉行總統大選，有多個政黨建議總統佐科威的長子、梭羅市市長吉伯朗角逐副總統。印尼憲法法院近期將決定是否放寬正副總統候選人的年齡限制，若放寬將有助吉伯朗參與明年大選。

印尼團結黨（PSI）、加魯黨（Garuda）及武吉丁宜（Bukittinggi）市長艾爾曼（Erman Safar）等政黨及官員，日前向印尼憲法法院提出請願，要求放寬「選舉法」中總統和副總統候選人的年齡限制，若通過將影響明年登場的總統大選。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼憲法法庭近期將決定是否放寬參選正副總統的年齡限制，可能會從現行的40歲降至35歲，若通過，年輕人將有機會參與總統大選。

報導指出，由團結黨提出的請願要求將正副總統候選人的年齡限制降至35歲；而加魯黨提交的另一份請願書則仍維持40歲的年齡限制，但增加「具有地方首長和副首長經驗」的要求。

印尼憲法法庭將在10月開放登記明年選舉前公布裁決。外界普遍認為，這是為印尼總統佐科威（Joko Widodo）的長子、今年35歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）開大門，讓他得以參加下屆總統選舉。已有數個政黨將吉伯朗視為潛在的副總統參選人。

印尼「從業黨」（Golkar）競選委員會負責人瓦希德（Nusron Wahid）昨天建議提名吉伯朗為副總統參選人，並表示吉伯朗與大印尼行動黨（Gerindra）黨主席、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）搭檔參加明年大選「很合適」。

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming meminta para relawan Presiden Jokowi tak perlu memikirkan nasibnya. Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan isu pencalonan Gibran selanjutnya.



Gibran pun meminta para relawan untuk fokus saja pada Pilpres 2024 mendatang, < #GibranRakabuming #Jokowi pic.twitter.com/HLbcCUeF8n — Kompas.com (@kompascom) July 28, 2023

瓦希德昨天向媒體說：「我提議提名吉伯朗作為總統或副總統參選人，因為吉伯朗是年輕人，有很好的政治前景，且深受年輕一代的喜愛。」但他強調，最終決定權仍在黨主席艾朗嘉（Airlangga Hartarto）手上。

大印尼行動黨提名普拉伯沃角逐明年大選，曾駁斥普拉伯沃考慮選擇吉伯朗作為競選夥伴的說法，但又隱晦表示，若競選年齡門檻放寬，該可能性仍然存在。

提出降低參選年齡限制請願的印尼團結黨過去一直對外表示該黨支持佐科威。團結黨今天表示，提出請願不是為了讓吉伯朗參選，而是要給年輕一代參選的機會。

執政黨民主奮鬥黨（PDIP）已提名中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）代表角逐明年總統大選，但佐科威至今未公開表示支持哪位總統參選人。如今盛傳普拉伯沃考慮邀請吉伯朗作為副手一起參選，也讓佐科威將支持普拉伯沃的傳言甚囂塵上，同時導致他與黨內分歧正持續增加。

除了甘查爾和普拉伯沃，雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）已獲國家民主黨（Nasdem）提名參選。

印尼明年大選可預期將出現3位候選人，3人的副手都仍未確定。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒