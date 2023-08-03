「海拉細胞」主人103歲冥誕，美生技公司與家屬達成和解

（中央社）美國非裔婦女拉克斯的癌細胞在未經其同意的情況下，被用於開創性的醫學研究，即促成許多突破的「海拉細胞」，一家美國生技公司因此挨告，但該公司已和拉克斯的家人和解。

民權律師克魯普（Benjamin Crump）2021年代表拉克斯（Henrietta Lacks）家族提起訴訟，他在美國時間1日宣布，拉克斯家族與總部設在美國麻薩諸塞州的「賽默飛世爾科技公司」（Thermo Fisher Scientific）達成一項保密協議。

克魯普說：「雙方很高興能在庭外找到解決此事的方法。」他並指出，8月1日是拉克斯103歲冥誕。

克魯普也是佛洛伊德（George Floyd）的家屬和其他美國警察暴力事件受害者的代表，他表示，和解協議「在70年後，為拉克斯伸張了某種程度的正義。」

1951年，當時31歲的拉克斯因子宮頸癌在巴爾的摩約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）過世。她生前是維吉尼亞州的菸農，也是5個小孩的母親。

在拉克斯去世前不久，於試圖將她治癒的過程中，其異常堅韌的癌細胞被從腫瘤中取出，並在她的家人都不知情的情況下，被研究人員使用了數十年。

這些細胞被稱做海拉細胞（HeLa），取自拉克斯的姓名，是史上第1個在實驗室無限增殖的人類細胞。

賽默飛世爾科技公司證實已達成和解，且用語跟拉克斯家族律師克魯普和希格（Chris Seeger）相同。

希格在2021年提起訴訟時表示，許多運用海拉細胞獲利的公司都可能面臨法律訴訟，賽默飛世爾科技公司是當中的第一家。

約翰霍普金斯醫院在自家網站上表示，院方從未販售、或是藉由發現或散布海拉細胞獲利，亦未擁有海拉細胞的權利。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航