香港首個多元性向文化電台節目《自己人》停播，17年來見證了甚麼？

我們想讓你知道的是
從那個「自己人」要在床上帶耳機偷偷聽節目的年代，走過2008年第一屆香港同志遊行、名人出櫃潮、2014年第一屆香港「一點粉紅」（PinkDot HK），再到現在大小企業都會表態支持性／別小眾議題、同性伴侶在街上拖手已成常態⋯⋯2006年啟播的《自己人》，絕對是跨越年代的見證。
《Ｇ點電視》撰文：郭可芹（Mo）｜《Ｇ點電視》文字編輯：Cindy
這個時代，要紀錄歷史很難，要紀錄性／別小眾的歷史更難。2023年7月22日晚上，自2006年啟播、香港首個多元性向文化電台節目《自己人》在社交媒體公佈，由於「節目調動」關係，這個每週六晚準時陪伴大家的節目8月起便會正式被終結。
《G點》團隊隨即想做一個《自己人》回顧專題，然而很快發現，《自己人》節目官網上能搜尋到的集數，最早只能追溯到2022年7月，才猛然醒起：《港台》早前訂下新政策，所有節目內容只會在網上存檔一年。這意味著，一個過去17年來風雨不改、每週緊貼性／別小眾話題的長壽節目，一年後將會在官方網站上不留痕跡；也意味著，曾經在《自己人》分享過的消息和故事，可能會就此散佚。
也許，在這個時代，要紀錄歷史只能靠自己；幸好，我們此刻還在，我們還可以將記憶寫下來，以一字一句寄下我們所珍視的人事物。現在就讓我拋磚引玉，以個人角度出發，談談《自己人》在過去17年為性／別小眾社群帶來了甚麼，也邀請聽眾投稿，一起記下《自己人》陪伴我們經歷過的17年。
（本文執筆於最後一集《自己人》播出之前，所以未有提及太多該集及之後Facebook Live的內容，邀請大家跟我一起把握機會聽節目重溫。）
一個多元性向文化節目，在17年前有多重要？
坦白說，其實我不是《自己人》的聽眾。大概是由於自己很早就參與平權運動，每天社交媒體的版面都已被性／別小眾消息洗版，所以除卻組織工作需要外，一般很少主動進一步接觸性／別小眾資訊。不過我知道，《自己人》對很多性／別小眾來說，是重要的陪伴。《G點》上週轉載了聽眾Simon Liu的分享，他在文中提及他在《自己人》節目「第一次了解到何謂基吧、Drag Queen、誰是Gay Icon、紐約的Stone Wall」，相信不少「自己人」都會有共嗚。
事實上，香港在1991年才將同性性行為非刑事化，不難想像不少同志組織及議題在90年代才能正式走上枱面。還記得2005年曾經有超過300個團體及近萬人聯署反對性傾向歧視立法及同性婚姻嗎？《香港電台》在那個風高浪急的時刻，以公營媒體的身份，開創全港首個「多元性向文化節目」，將性／別小眾議題放進大氣電波恆常播出，不只為社群帶來指標性的肯定，也無意間成為部份聽眾的性／別議題啟蒙。
從那個「自己人」要在床上帶耳機偷偷聽節目的年代，走過2008年第一屆香港同志遊行、名人出櫃潮、2014年第一屆香港「一點粉紅」（PinkDot HK），再到現在大小企業都會表態支持性／別小眾議題、同性伴侶在街上拖手已成常態⋯⋯2006年啟播的《自己人》，絕對是跨越年代的見證。
香港平權運動普及化的重要推手
最後一集《自己人》中，小肥、王賢誌、Asha（徐㴓喬）、王曼喜等早已公開出櫃的「星級嘉賓」都有錄音道別。當中王賢誌提到十年前在節目中公開坦誠地談及自己的性傾向，令自己少了顧慮，拍拖、結婚都變得「自然、順理成章」。他收到各界的支持後，亦想為社群貢獻，於是才有《仔仔一堂》（編按：香港電視史上首個同志配對真人秀節目）的出現。
2020年「被出櫃」的小肥也提到《自己人》的訪問不像其他傳媒般問「銳心」的問題，主持反而會告訴他，他並不孤單。值得一提的是，小肥出櫃的同年也擔任了「一點粉紅」的粉紅大使。
2012年，黃耀明在《兜兜轉轉達明一派演演唱唱會》出櫃，緊接陳志全（慢必）、趙式芝、何韻詩、王賢誌、梁梓禧、王曼喜等名人也相繼在不同場合出櫃，形成一波「名人出櫃潮」。數年後「一點粉紅」成功舉辦，愈來愈多娛樂圈中人公開表態，讓性／別小眾議題在更多媒體出現。
雖然流行文化中一直不乏性別、性向流動的呈現，然而說到能讓名人放心公開出櫃和表態，還是這十年內的事，當中《自己人》和每年都由梁兆輝（Brian）主持的「一點粉紅」實在功不可沒（梁兆輝在2013年以資深傳媒人身份擔任「大愛同盟」總幹事，該會其後成為「一點粉紅」的主要籌辦團體）。雖然兩者沒有直接關係，但前者提供一個安全的環境讓名人較完整地講述個人故事和分享對性／別議題的見解，後者則讓他們進一步在更大型的場合表態、發揮其社會影響力，兩者有著微妙的互動。
除了出櫃名人外，鄭欣宜、黃子華、陳柏宇、MIRROR、C AllStar、Serrini等直同志也曾在「一點粉紅」中演出或發言；C AllStar更在2014年為《自己人》主唱主題曲兼派台歌曲《大同》，同年也在「一點粉紅」跳唱中演出該曲目。
緊貼性／別小眾社群動向 對平權工作者的另類肯定
「有邊個搞組織嘅人未上過《自己人》？」收到《自己人》停播的消息後，我分別從幾位平權夥伴口中聽到這句感慨。《自己人》幾乎每集都會有受訪嘉賓，老實說，早期能受訪的性／別小眾並不多，因此只要在平權圈子努力過一些日子，基本上都曾被邀請過上《自己人》。漸漸地，對於平權工作者而言，「上《自己人》」除了是對公眾宣傳平權工作的機會，也彷彿是一種「另類肯定」。
就我個人而言，首兩次「上自己人」都是以《同讀文化節》籌委的身份，自己有份搞的活動能得到重視固然榮幸。但我感受更深的，卻是2021年以個人身份發起「演唱會派彩虹旗行動」時接受電話訪問。那次其實是一個只有十多人參與的個人行動，但竟然也被看見了。那份「肯定」讓那時在組織工作和自我價值中迷失的我，重燃了一點熱誠。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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