「鐵軍精神」在台紮根：我有幸親眼目睹「漢光演習」八里反登陸與永安天然氣廠防護演練

今年7月24日到28日，一年一度的漢光演習再度上演，筆者有幸親身體驗了一場預演與一場實際演練，深感非常的榮幸。漢光演習本來就是台灣規模最大的軍演，目的是驗收國軍一年來的戰備準備。近年來隨著中共對台軍事威脅的提高，還有美國強化與中華民國之間的軍事合作關係，本年度漢光39號演習又成為規模最大的一次漢光操演。

近年來漢光演習首重戰力保存，主要是考量到共軍可能會在開戰之際以飛彈飽和攻擊摧毀我機場，或者藉由航空母艦搭配戰略轟炸機繞道我東海岸摧毀國軍之後方。因此除了開設戰備跑道，讓國軍主力戰鬥機能避免在共軍發動的第一擊中被悉數摧毀外，另外也強化各主力戰機在戰時迅速轉移到東海岸機場的能力。

其次則是共軍為了追求速戰速決，可能會以中央政府所在地台北為目標發動突襲，包括了對八里海灘實施兩棲登陸攻擊，甚至於對桃園國際機場實施機降作戰。一旦共軍在灘頭或者機場設置據點，便能迅速以機動部隊突襲台北市區甚至於直接佔領總統府，快速摧毀我領導中樞。因此今年漢光演習，破天荒出現了桃園機場被納入演習範圍的情景。

筆者無緣欣賞桃園機場精彩的反空降演練，但有機會在7月20日前往八里海灘觀賞反登陸預演，見證三軍弟兄如何通力合作殲敵於海灘。另外過去一年來烏克蘭抵禦俄軍入侵的經驗，也被大幅度的運用到今年的漢光演習之中，可看出國防部格外重視共軍可能發動的「灰色地帶行動」。共軍對台灣的作戰，不再只是單純的以軍隊來對抗軍隊。

同樣的道理，國軍也更加重視不對稱作戰，同時將更多的重心擺在國防與民防的合作上。比如筆者7月25日筆者便南下高雄，觀看了陸戰隊99旅如何與憲兵、海巡、警察以及消防隊弟兄聯手奪回高雄永安中油液化天然氣廠的操演。畫面雖然稱不上壯觀，但卻可以看到國防部與內政部為了因應共軍可能的入侵做足了準備，相當值得給予肯定。

Photo Credit: 許劍虹

陸軍六軍團護中樞

八里海灘舉行的預演鄰近台北港與淡水河，被視為拱衛首都的「防衛鐵三角」，一旦為共軍所攻破將危及台北市的安全。因此國軍出動AAV7兩棲突擊載具模擬共軍的歐洲野牛氣墊船，以AH-64E攻擊直升機模擬武直-10、UH-60通用直升機模擬直-20對八里海灘發動攻擊。甚至空軍的F-16V戰鬥機，也模擬殲-16對國軍守軍投彈。

防守八里海灘的陸軍第六軍團將士們，以雲豹裝甲車還有CM11戰車為主力抵禦來犯之敵，在後方的戰壕裡面，筆者還看到有國軍步兵持標槍飛彈對敵軍進行反擊，這很明顯就是受到烏克蘭戰爭的影響。為求逼真，中華民國海軍還動員了中和級戰車登陸艦，還有剛下水不久的船塢登陸艦玉山艦支援本次演習，讓人看了熱血不已。