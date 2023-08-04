「鐵軍精神」在台紮根：我有幸親眼目睹「漢光演習」八里反登陸與永安天然氣廠防護演練
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看到陸戰隊第99旅與警察合作，尤其是即將退役的警官告訴與他合作的國軍軍官，只要未來有需要他隨時回來拿槍打共軍的豪情壯志，讓筆者相信「鐵軍」的精神依舊存在。象徵著淵源自廣東的國民革命軍已經完成紮根於本土，成為保衛台灣人民的軍隊。
今年7月24日到28日，一年一度的漢光演習再度上演，筆者有幸親身體驗了一場預演與一場實際演練，深感非常的榮幸。漢光演習本來就是台灣規模最大的軍演，目的是驗收國軍一年來的戰備準備。近年來隨著中共對台軍事威脅的提高，還有美國強化與中華民國之間的軍事合作關係，本年度漢光39號演習又成為規模最大的一次漢光操演。
近年來漢光演習首重戰力保存，主要是考量到共軍可能會在開戰之際以飛彈飽和攻擊摧毀我機場，或者藉由航空母艦搭配戰略轟炸機繞道我東海岸摧毀國軍之後方。因此除了開設戰備跑道，讓國軍主力戰鬥機能避免在共軍發動的第一擊中被悉數摧毀外，另外也強化各主力戰機在戰時迅速轉移到東海岸機場的能力。
其次則是共軍為了追求速戰速決，可能會以中央政府所在地台北為目標發動突襲，包括了對八里海灘實施兩棲登陸攻擊，甚至於對桃園國際機場實施機降作戰。一旦共軍在灘頭或者機場設置據點，便能迅速以機動部隊突襲台北市區甚至於直接佔領總統府，快速摧毀我領導中樞。因此今年漢光演習，破天荒出現了桃園機場被納入演習範圍的情景。
筆者無緣欣賞桃園機場精彩的反空降演練，但有機會在7月20日前往八里海灘觀賞反登陸預演，見證三軍弟兄如何通力合作殲敵於海灘。另外過去一年來烏克蘭抵禦俄軍入侵的經驗，也被大幅度的運用到今年的漢光演習之中，可看出國防部格外重視共軍可能發動的「灰色地帶行動」。共軍對台灣的作戰，不再只是單純的以軍隊來對抗軍隊。
同樣的道理，國軍也更加重視不對稱作戰，同時將更多的重心擺在國防與民防的合作上。比如筆者7月25日筆者便南下高雄，觀看了陸戰隊99旅如何與憲兵、海巡、警察以及消防隊弟兄聯手奪回高雄永安中油液化天然氣廠的操演。畫面雖然稱不上壯觀，但卻可以看到國防部與內政部為了因應共軍可能的入侵做足了準備，相當值得給予肯定。
陸軍六軍團護中樞
八里海灘舉行的預演鄰近台北港與淡水河，被視為拱衛首都的「防衛鐵三角」，一旦為共軍所攻破將危及台北市的安全。因此國軍出動AAV7兩棲突擊載具模擬共軍的歐洲野牛氣墊船，以AH-64E攻擊直升機模擬武直-10、UH-60通用直升機模擬直-20對八里海灘發動攻擊。甚至空軍的F-16V戰鬥機，也模擬殲-16對國軍守軍投彈。
防守八里海灘的陸軍第六軍團將士們，以雲豹裝甲車還有CM11戰車為主力抵禦來犯之敵，在後方的戰壕裡面，筆者還看到有國軍步兵持標槍飛彈對敵軍進行反擊，這很明顯就是受到烏克蘭戰爭的影響。為求逼真，中華民國海軍還動員了中和級戰車登陸艦，還有剛下水不久的船塢登陸艦玉山艦支援本次演習，讓人看了熱血不已。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html