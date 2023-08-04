TNL+ 2023/08/04,
軍事

「鐵軍精神」在台紮根：我有幸親眼目睹「漢光演習」八里反登陸與永安天然氣廠防護演練

「鐵軍精神」在台紮根：我有幸親眼目睹「漢光演習」八里反登陸與永安天然氣廠防護演練
Photo Credit: 許劍虹

我們想讓你知道的是

看到陸戰隊第99旅與警察合作，尤其是即將退役的警官告訴與他合作的國軍軍官，只要未來有需要他隨時回來拿槍打共軍的豪情壯志，讓筆者相信「鐵軍」的精神依舊存在。象徵著淵源自廣東的國民革命軍已經完成紮根於本土，成為保衛台灣人民的軍隊。

今年7月24日到28日，一年一度的漢光演習再度上演，筆者有幸親身體驗了一場預演與一場實際演練，深感非常的榮幸。漢光演習本來就是台灣規模最大的軍演，目的是驗收國軍一年來的戰備準備。近年來隨著中共對台軍事威脅的提高，還有美國強化與中華民國之間的軍事合作關係，本年度漢光39號演習又成為規模最大的一次漢光操演。

近年來漢光演習首重戰力保存，主要是考量到共軍可能會在開戰之際以飛彈飽和攻擊摧毀我機場，或者藉由航空母艦搭配戰略轟炸機繞道我東海岸摧毀國軍之後方。因此除了開設戰備跑道，讓國軍主力戰鬥機能避免在共軍發動的第一擊中被悉數摧毀外，另外也強化各主力戰機在戰時迅速轉移到東海岸機場的能力。

其次則是共軍為了追求速戰速決，可能會以中央政府所在地台北為目標發動突襲，包括了對八里海灘實施兩棲登陸攻擊，甚至於對桃園國際機場實施機降作戰。一旦共軍在灘頭或者機場設置據點，便能迅速以機動部隊突襲台北市區甚至於直接佔領總統府，快速摧毀我領導中樞。因此今年漢光演習，破天荒出現了桃園機場被納入演習範圍的情景。

筆者無緣欣賞桃園機場精彩的反空降演練，但有機會在7月20日前往八里海灘觀賞反登陸預演，見證三軍弟兄如何通力合作殲敵於海灘。另外過去一年來烏克蘭抵禦俄軍入侵的經驗，也被大幅度的運用到今年的漢光演習之中，可看出國防部格外重視共軍可能發動的「灰色地帶行動」。共軍對台灣的作戰，不再只是單純的以軍隊來對抗軍隊。

同樣的道理，國軍也更加重視不對稱作戰，同時將更多的重心擺在國防與民防的合作上。比如筆者7月25日筆者便南下高雄，觀看了陸戰隊99旅如何與憲兵、海巡、警察以及消防隊弟兄聯手奪回高雄永安中油液化天然氣廠的操演。畫面雖然稱不上壯觀，但卻可以看到國防部與內政部為了因應共軍可能的入侵做足了準備，相當值得給予肯定。

DSC_4097
Photo Credit: 許劍虹

陸軍六軍團護中樞

八里海灘舉行的預演鄰近台北港與淡水河，被視為拱衛首都的「防衛鐵三角」，一旦為共軍所攻破將危及台北市的安全。因此國軍出動AAV7兩棲突擊載具模擬共軍的歐洲野牛氣墊船，以AH-64E攻擊直升機模擬武直-10、UH-60通用直升機模擬直-20對八里海灘發動攻擊。甚至空軍的F-16V戰鬥機，也模擬殲-16對國軍守軍投彈。

防守八里海灘的陸軍第六軍團將士們，以雲豹裝甲車還有CM11戰車為主力抵禦來犯之敵，在後方的戰壕裡面，筆者還看到有國軍步兵持標槍飛彈對敵軍進行反擊，這很明顯就是受到烏克蘭戰爭的影響。為求逼真，中華民國海軍還動員了中和級戰車登陸艦，還有剛下水不久的船塢登陸艦玉山艦支援本次演習，讓人看了熱血不已。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。