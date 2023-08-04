2023/08/04,
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颱風卡努陸警解除，新竹以南13縣市豪雨特報，蘭嶼綠島、高雄那瑪夏等5區4日停班停課

颱風卡努陸警解除，新竹以南13縣市豪雨特報，蘭嶼綠島、高雄那瑪夏等5區4日停班停課
Photo Credit: 中央社

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根據氣象局颱風消息，卡努清晨5時中心位置在台北東北方約350公里海面上，以每小時10公里速度，向東北東移動，新北、台北、基隆及宜蘭已脫離颱風暴風圈。氣象局說，卡努對台灣北部近海及東北部近海仍構成威脅，海上警報持續，預計颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

颱風卡努陸上警報解除，新竹以南13縣市豪雨特報

（中央社）中央氣象局今（4）日清晨5時30分，解除中度颱風卡努陸上颱風警報，同時發布新竹以南13縣市豪雨特報。

根據氣象局颱風消息，卡努清晨5時中心位置在台北東北方約350公里海面上，以每小時10公里速度，向東北東移動，新北、台北、基隆及宜蘭已脫離颱風暴風圈。

氣象局說，卡努對台灣北部近海及東北部近海仍構成威脅，海上警報持續，預計颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局也發布新竹以南13縣市豪雨特報，南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣有豪雨，新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、台東縣有大雨。

氣象局提醒注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

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Photo Credit: 中央氣象局

颱風卡努影響，蘭嶼綠島、高雄那瑪夏等5區4日停班課

（中央社）颱風卡努影響，高雄市那瑪夏區、茂林區、桃源區、甲仙區、六龜區共5個行政區，以及台東縣的蘭嶼鄉與綠島鄉停班停課，其餘地區正常上班上課；另外全台其餘縣市照常上班上課。

中央氣象局預估，颱風卡努會緩慢向西移動後，昨天深夜最靠近台灣，之後逐漸向東北迴轉，北北基宜的風雨都會逐漸加強，提醒民眾留意。

高雄市政府晚間表示，今天高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且水保局已將3個原民區列為土石流黃色警戒，為維護山區民眾安全，市府宣布那瑪夏區、茂林區、桃源區、甲仙區、六龜區，5個行政區明天停班停課，其餘地區正常上班、上課。

台東縣政府通報，今天除了蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課外，其餘地區正常上班、上課。

另外，基隆市政府、台北市政府、新北市政府及桃園市政府晚間表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布今天照常上班及上課。

除此之外，宜蘭縣、新竹市、新竹縣、花蓮縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣明天皆照常上班及上課。

颱風來襲 板橋介壽公園樹木倒塌
Photo Credit: 板橋區公所提供 via 中央社
颱風卡努來襲，大台北地區風雨間歇，新北市板橋區介壽公園內3日有4棵樹木傾倒，所幸無人受傷，警方 獲報後已通知區公所派員清除。
新北淡水老街 河水溢到路面（2）
Photo Credit: 中央社
圖為新北市淡水老街，3日上午河水溢過路 面。

颱風卡努挹注全台水庫3900萬噸，石門水庫蓄水率達98％

（中央社）颱風卡努帶來雨勢，全台水庫估收穫3900萬噸水量，以石門水庫1650萬噸最多，根據水利署統計，石門水庫蓄水率高達98.09％，翡翠水庫蓄水率則升至75.09％；南部水情方面，曾文水庫蓄水量已突破1.1億噸，蓄水率提高至約23％。

水利署統計，自1日上午7時至今天下午4時，這波降雨估計替全台水庫帶來3900萬噸水量，以北部水庫收穫2660萬噸居首，其次為中部水庫預期獲挹注790萬噸，南部則僅有450萬噸。

近一步觀察北部水庫進帳情形，石門水庫為本次「進帳王」，蓄水率達98.09％，預估總降雨效益為1650萬噸，目前已入庫1200萬噸；其次為翡翠水庫，蓄水率升至75.09％，預估收穫450萬噸。

中部水庫方面，預估總降雨效益為790萬噸，以日月潭和霧社水庫350萬噸降雨效益最多，鯉魚潭和德基水庫則分別進帳160萬、110萬噸，蓄水率為86.6％、84.4％。

南部水庫僅收下450萬噸，主要集中在曾文和烏山頭水庫、南化水庫，預估入帳水量分別為340萬、100萬噸。根據水利署水庫即時水情資訊，曾文水庫蓄水率為23.09％，有效蓄水量突破1.1億噸、達1億1705萬噸。

水情燈號方面，嘉義及台南地區水情燈號目前維持減壓供水黃燈，且在不影響民眾生活用水及產業生產效能原則下，實施夜間減壓供水（晚間11時至隔日清晨5時）及產業自主節水5％措施。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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