TNL+ 2023/08/04,
健康

美國研究：僅1/4父親知道如何協助嬰兒入睡、有丈夫的支持95%母親更容易泌乳

美國研究：僅1/4父親知道如何協助嬰兒入睡、有丈夫的支持95%母親更容易泌乳
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

該項研究針對「母乳哺餵」及「幫助嬰幼兒入睡」進行調查，希望能了解雙親在養育孩童的參與上，是否會造成往後孩童發育上的差異。研究結果指出，無論是在哺育母乳還是在幫助幼兒睡眠上，父親都扮演了頗為重要的角色。而這樣的研究結果，也讓美國育嬰假及相關留停政策的討論又再度浮上檯面。

文：Taylor Mei

隨著性別權益的發展與進步，女性養育嬰幼兒的負擔雖有減輕，但依然扮演了十分吃重的角色，如餵食母乳、陪伴小孩、料理生活起居等。

不過，近期一項刊登在《兒科期刊》（The Journal of Pediatrics）的新研究顯示，異性戀夫妻中父親所扮演的角色，對嬰幼兒的成長也是至關重要。然而，相關研究結果卻也同時指出，多數的父親在協助嬰兒入睡等相關知識上，可能還有不少值得改進的空間。

美國育嬰假議題為何再度浮上檯面？

該項研究針對「母乳哺餵」及「幫助嬰幼兒入睡」進行調查，希望能了解雙親在養育孩童的參與上，是否會造成往後孩童發育上的差異。研究結果指出，無論是在哺育母乳還是在幫助幼兒睡眠上，父親都扮演了頗為重要的角色。而這樣的研究結果，也讓美國育嬰假及相關留停政策的討論又再度浮上檯面。

不過父母對孩童發展的重要性、相關研究與呼籲，並不是近幾年才突然被提出。像美國疾病管制暨預防中心（CDC）於1987年時，就提出了「孕期風險評估系統」（PRAMS）調查，希望能夠收集母親在生產前、中、後的相關資料。

至於為何近期會出現相關研究，研究論文的共同作者、芝加哥路易兒童醫院（Lurie Children’s Hospital of Chicago）小兒科醫師加菲爾德（Craig Garfield）表示，因為有不少媽媽「許願」，希望他們能夠好好針對這個議題進行探討。

根據《CNN》報導，相關研究會選擇以母乳哺餵，以及幫助嬰兒入睡進行研究，主因這兩項目十分重要。「這兩個項目是對孩童的影響不容小覷。」該研究論文第一作者、小兒科醫師帕克（John James Parker）對此直言。

僅有四分之一的爸爸懂如何協助孩童入睡

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