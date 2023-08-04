韓國又見隨機攻擊傳1死13傷，嫌犯自稱「受僱殺人」駕車衝撞民眾、下車砍人
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目前已知傷者有14人，其中12人傷勢較重。當中有5人被汽車撞倒，另9人被武器刺傷。有媒體報導，其中1名60多歲男性傷者已傷重不治。上月21日，首爾市地鐵新林站附近巷弄也發生持刀隨機攻擊事件，造成1死3傷，受害者皆為男性。
韓國又見隨機攻擊，駕駛衝撞民眾、下車砍人，傳1死13傷
（中央社）韓國京畿道城南市盆唐區的書峴AK百貨商場昨（3）日驚傳隨機攻擊事件。1名男性凶嫌疑似先開車衝撞地鐵書峴站前方行人，之後下車持刀衝入商場隨機攻擊，造成14人受傷。有韓媒指稱，1名傷者已傷重不治。
《韓聯社》與《朝鮮日報》報導，韓國警方在當地時間下午5時59分獲報書峴AK百貨商場發生隨機傷人事件。
凶嫌為一名年約20歲出頭的男性。這名身穿黑色帽T、佩戴墨鏡的男子先是駕車衝上商場附近人行道，撞傷多名行人。
此後，由於車輛無法繼續行駛，凶嫌隨即下車進入商場，持刀攻擊1樓和2樓路過民眾，導致9人受傷。傷者隨後被送往急診室救治。
從民眾拍攝並上傳社群媒體的影片，可見到這名男子手持凶器在商場遊蕩。
警方獲報後隨即趕往現場，並於6時5分左右在事發現場附近逮捕凶嫌。警方初步研判他是單獨犯案，並無同夥。警方正就其犯罪動機、事件原委等細節進行調查。
報導指出，目前已知傷者有14人，其中12人傷勢較重。當中有5人被汽車撞倒，另9人被武器刺傷。有媒體報導，其中1名60多歲男性傷者已傷重不治。
上月21日，首爾市地鐵新林站附近巷弄也發生持刀隨機攻擊事件，造成1死3傷，受害者皆為男性。
當時33歲趙姓凶嫌於下午2時許在地鐵2號線新林站4號出口附近巷弄商家前持兇器攻擊1名20多歲男性，之後又在巷內及鄰近停車場前陸續刺傷3名男性，最後在附近運動中心前階梯停下休息，被警方以現行犯逮捕。
韓國城南隨機攻擊事件，嫌犯自稱受僱殺人
（中央社）韓國京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司昨天傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯落網後向警方反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織僱用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞，初步研判並未吸毒或飲酒。
《韓聯社》引述盆唐警察署報導，昨天傍晚在城南市盆唐區書峴洞的AK PLAZA百貨公司內外隨機傷害14人的嫌犯為23歲的崔姓男子；警方表示，崔嫌不停反覆提出上述供詞。
崔嫌初步毒品檢驗結果為陰性，也並未飲酒，警方將委託國立科學搜查研究院進一步分析崔嫌的毛髮檢體，並調閱病歷確認他的精神狀態。
崔嫌昨天傍晚先是開車衝上AZ PLAZA盆唐店外人行道，造成5人輕重傷，5時59分左右進入百貨公司1、2樓揮舞兇器，造成9人受傷。崔嫌駕駛的是登記在父母名下的小客車。
被車輛撞傷的5人中有2人重傷，其中一名60多歲女性一度心跳停止，送醫後雖恢復心跳，但仍在危急狀態。警方未說明遭刺傷受害者傷勢，但皆已送醫治療。
這次事件發生地點所在的百貨公司與地鐵站連通，平日往來民眾眾多，尤其事發時正是下班時間，引發不小騷動；一名與朋友約好見面而前往現場的目擊者接受媒體訪問時說明，當時聽到巨響後就看到路人被撞倒在路上，穿著黑色服裝、反戴帽子及太陽眼鏡的嫌犯下車後完全不理會其他見義勇為路人的呼喊，手持凶器逕自開始揮舞攻擊。
當地警方接獲通報後5分鐘內就趕到現場，在目擊者指認下逮捕崔嫌，當時雖未能從嫌犯身上搜出凶器，但不久後就獲民眾通報、在事發現場附近的花盆後面找到嫌犯丟棄的凶器。
報導說，部分現場目擊者證詞稱犯人不只一人，但警方目前認定崔嫌為單獨犯案，預計將向法院申請拘票。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL