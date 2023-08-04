韓國又見隨機攻擊傳1死13傷，嫌犯自稱「受僱殺人」駕車衝撞民眾、下車砍人

韓國又見隨機攻擊，駕駛衝撞民眾、下車砍人，傳1死13傷

（中央社）韓國京畿道城南市盆唐區的書峴AK百貨商場昨（3）日驚傳隨機攻擊事件。1名男性凶嫌疑似先開車衝撞地鐵書峴站前方行人，之後下車持刀衝入商場隨機攻擊，造成14人受傷。有韓媒指稱，1名傷者已傷重不治。

《韓聯社》與《朝鮮日報》報導，韓國警方在當地時間下午5時59分獲報書峴AK百貨商場發生隨機傷人事件。

凶嫌為一名年約20歲出頭的男性。這名身穿黑色帽T、佩戴墨鏡的男子先是駕車衝上商場附近人行道，撞傷多名行人。

此後，由於車輛無法繼續行駛，凶嫌隨即下車進入商場，持刀攻擊1樓和2樓路過民眾，導致9人受傷。傷者隨後被送往急診室救治。

從民眾拍攝並上傳社群媒體的影片，可見到這名男子手持凶器在商場遊蕩。

警方獲報後隨即趕往現場，並於6時5分左右在事發現場附近逮捕凶嫌。警方初步研判他是單獨犯案，並無同夥。警方正就其犯罪動機、事件原委等細節進行調查。

報導指出，目前已知傷者有14人，其中12人傷勢較重。當中有5人被汽車撞倒，另9人被武器刺傷。有媒體報導，其中1名60多歲男性傷者已傷重不治。

上月21日，首爾市地鐵新林站附近巷弄也發生持刀隨機攻擊事件，造成1死3傷，受害者皆為男性。

當時33歲趙姓凶嫌於下午2時許在地鐵2號線新林站4號出口附近巷弄商家前持兇器攻擊1名20多歲男性，之後又在巷內及鄰近停車場前陸續刺傷3名男性，最後在附近運動中心前階梯停下休息，被警方以現行犯逮捕。

韓國城南隨機攻擊事件，嫌犯自稱受僱殺人

（中央社）韓國京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司昨天傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯落網後向警方反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織僱用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞，初步研判並未吸毒或飲酒。

《韓聯社》引述盆唐警察署報導，昨天傍晚在城南市盆唐區書峴洞的AK PLAZA百貨公司內外隨機傷害14人的嫌犯為23歲的崔姓男子；警方表示，崔嫌不停反覆提出上述供詞。

崔嫌初步毒品檢驗結果為陰性，也並未飲酒，警方將委託國立科學搜查研究院進一步分析崔嫌的毛髮檢體，並調閱病歷確認他的精神狀態。

崔嫌昨天傍晚先是開車衝上AZ PLAZA盆唐店外人行道，造成5人輕重傷，5時59分左右進入百貨公司1、2樓揮舞兇器，造成9人受傷。崔嫌駕駛的是登記在父母名下的小客車。

被車輛撞傷的5人中有2人重傷，其中一名60多歲女性一度心跳停止，送醫後雖恢復心跳，但仍在危急狀態。警方未說明遭刺傷受害者傷勢，但皆已送醫治療。

這次事件發生地點所在的百貨公司與地鐵站連通，平日往來民眾眾多，尤其事發時正是下班時間，引發不小騷動；一名與朋友約好見面而前往現場的目擊者接受媒體訪問時說明，當時聽到巨響後就看到路人被撞倒在路上，穿著黑色服裝、反戴帽子及太陽眼鏡的嫌犯下車後完全不理會其他見義勇為路人的呼喊，手持凶器逕自開始揮舞攻擊。

當地警方接獲通報後5分鐘內就趕到現場，在目擊者指認下逮捕崔嫌，當時雖未能從嫌犯身上搜出凶器，但不久後就獲民眾通報、在事發現場附近的花盆後面找到嫌犯丟棄的凶器。

報導說，部分現場目擊者證詞稱犯人不只一人，但警方目前認定崔嫌為單獨犯案，預計將向法院申請拘票。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航