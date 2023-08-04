蒙古總理訪華府：將開採稀土強化與美合作，警告美中新冷戰恐傷及全球經濟
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蒙古希望與鄰國中國及美國保持良好關係，但蒙古總理奧雲額爾登警告，要是超級強權競爭白熱化，像蒙古這種夾在中國和俄羅斯之間的內陸國家將深受其害。他提到日新月異的科技變革和氣候變遷等全球問題時說：「我擔心這場新冷戰將與第一次冷戰截然不同，也會更加艱難。」他說：「我們承受不起一場新冷戰的情勢。」
蒙古總理訪華府，警告美中新冷戰恐傷及全球經濟
（中央社）蒙古總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）2日訪問華府時表示，蒙古將在開採稀土方面深化與華府的合作，但也警告說，美國與中國之間的「新冷戰」可能傷害全球經濟。
蒙古蘊含豐富的稀土和銅礦礦藏，這對包括國防設備在內的高科技應用，以及美國總統拜登（Joe Biden）積極推動汽車市場電氣化來協助因應氣候變遷至關重要。
奧雲額爾登2日會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），同意一項簽署「開放天空」（Open Skies）的民航協議，並為雙方在進一步經濟合作方面做出種種承諾。
奧雲額爾登透過翻譯告訴《路透社》：「我們就合作開採稀土及銅礦等重要礦物的可能性進行討論。」
奧雲額爾登稱美國是蒙古的「重要戰略第3鄰國」。他說，蒙古與美國在稀土和重要礦物方面的合作已在進行中，並將依據蒙古礦業暨重工業部與美國國務院今（2023）年6月簽署的諒解備忘錄來深化合作。
蒙古希望與鄰國中國及美國保持良好關係，但奧雲額爾登警告，要是超級強權競爭白熱化，像蒙古這種夾在中國和俄羅斯之間的內陸國家將深受其害。
他提到日新月異的科技變革和氣候變遷等全球問題時說：「我擔心這場新冷戰將與第一次冷戰截然不同，也會更加艱難。」他說：「我們承受不起一場新冷戰的情勢。」
他敦促主要大國「負起更多責任」來避免「全球許多國家受到嚴重負面影響，特別是國際經濟。」
奧雲額爾登指出，蒙古與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）正在洽談電動車產業和太空領域可能的投資及合作案，但此次訪美不會見到這位億萬富翁。
奧雲額爾登此行將參訪美國國家航空暨太空總署（NASA），預計也將會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。
他稱美國是「引導蒙古民主旅程的北極星」，還說雙方討論將包括「我們如何能夠進一步強化我們的民主價值。」
拜登政府將重心放在與整個亞洲地區國家發展關係上，以對抗中國與日俱增的影響力，以及北京與莫斯科之間所謂「無上限」的夥伴關係。
美國與蒙古國將簽署民航協議，預定2024年直航
美國與蒙古國2日在華府舉行會議，聚焦中國、俄羅斯及經濟發展議題，美國副總統賀錦麗與蒙古國總理奧允額爾登在會議一開始時表示，雙方將簽署「開放天空」民航協議。
這項會議召開之際，拜登政府正致力緩解與戰略競爭對手中國間的緊張關係，而隨著烏克蘭戰爭持續，美國與俄羅斯間關係也未出現解凍跡象。
蒙古國的南部和北部分別接壤中國和俄羅斯，在其強化政治獨立的外交戰略中，致力培養與日本、韓國和美國等盟友關係，但蒙古國的經濟仍重度依賴中俄兩大強鄰。
華府已和130多個國家簽署「開放天空」（Open Skies）民航協議。這次美國與蒙古國同意授予兩國航空公司在對方國家營運權利、放寬對航空公司管制，並實施安全和安保標準。
美國與蒙古國開放天空協議，將以今年1月間達成的航空運輸協議諒解備忘錄為基礎。
資源豐富的蒙古國醞藏豐富的銅與稀土礦，在拜登盼能推動美國汽車市場電動化之際，這些都是供應短缺的關鍵材料。
早年在美國留學的奧允額爾登表示，兩國還將簽署有關深化外太空合作和加強經濟合作等協議，並著眼擴大貿易往來。
他表示，兩國直航將於2024年第2季開通，這為促進貿易、旅遊、商業和投資提供了「絕佳機會」。
賀錦麗強調，美政府致力於加強與蒙古國和印太地區國家的關係，著重對抗氣候危機、維護民主和人權，以及因應基於規則的國際秩序所遭受的威脅。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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