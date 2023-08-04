【成都世大運】台灣單日3銀2銅，王星皓游泳摘銀最搶眼，8/4王冠閎200蝶拚獎牌
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台灣游泳項目過去幾年在王星皓、王冠閎的帶領下，逐漸在亞洲甚至世界泳壇展露競爭力。昨天王星皓在男子200公尺混合式拿下銀牌，再度改寫台灣泳將在世大運的最佳成績，今天輪到王冠閎接力登場。
世大運台灣單日3銀2銅，王星皓游泳摘銀最搶眼
（中央社）台灣代表隊昨（3）日在成都世大運共拿下3銀2銅，儘管沒有金牌進帳，但游泳好手王星皓在男子200公尺混合式獲得銀牌，也是台灣在歷屆世大運的第2面游泳獎牌。
王星皓在上屆拿坡里世大運就奪得200公尺混合式銅牌，也是台灣在世大運史上首面游泳獎牌；今（2023）年王星皓再接再厲，預賽游出2分01秒30的成績，在所有選手中排名第1，接著在準決賽、決賽都依舊有出色成績。
決賽中混合式依序要游蝶式、仰式、蛙式、自由式，王星皓前2式的100公尺飆出頂級選手才有的55秒62的高標，最後僅差金牌選手0.88秒。
田徑賽場上，台灣男子跳高好手傅兆玄、蔡維智，也替代表隊帶回1銀1銅。總教練孫念祖說：「原本給傅兆玄設定的目標就是2公尺25，結果第一跳沒過之後就有點壓力，雖然拿了獎牌，但成績不是太滿意。」
至於跆拳道最後一天的個人對打項目，原本被寄予奪金厚望的蘇柏亞，同樣一路闖進決賽，但面對今年世錦賽金牌好手基雅妮詹德（Nahid Kiyanichandeh ），全場攻勢幾乎都遭到壓制下，僅帶回1面銀牌，而在4強落敗的徐晧祐則獲得銅牌。
世大運8/4游泳必看，王冠閎200蝶式決賽拚獎牌
（中央社）參加成都世大運的台灣代表隊，今天繼續在賽場上拚獎牌。其中男子游泳的「台灣蝶王」王冠閎，將於決賽登場，很有機會替台灣再添獎牌。
台灣游泳項目過去幾年在王星皓、王冠閎的帶領下，逐漸在亞洲甚至世界泳壇展露競爭力。昨天王星皓在男子200公尺混合式拿下銀牌，再度改寫台灣泳將在世大運的最佳成績，今天輪到王冠閎接力登場。
王冠閎在世大運男子200公尺蝶式游出分組第1、預賽第6的成績，準決賽再度提升到排名第3晉級決賽，很有機會替台灣拿下本屆世大運的第2面游泳獎牌。
教練黃智勇透露，這場世大運基本就是亞運前哨戰，就看決賽誰能闖進1分55秒內。
至於拿到羽球混合團體金牌的羽球代表隊，經過一天的休息後，今天將陸續在個人賽事登場，包括男單「左手重砲」林俊易、廖卓甫、李佳豪等人都會亮相。
另外在田徑場已在昨天獎牌開胡，今天包括許樂將在女子100公尺跨欄出賽，張博雅也將在女子200公尺登場。
在本屆跆拳道對打拿下5銀3銅的跆拳道，始終和金牌無緣，今天最後一天的跆拳道賽事，將進行男團、女團賽事，台灣實力平均，很有機會再度進帳獎牌。
台灣恨天高4強不敵中國，世大運女籃5日和芬蘭爭銅
（中央社）台灣女籃代表隊昨天在成都世大運4強，面對地主中國隊的強力挑戰，在籃板和2分球命中率都不如對手的情況下，以61比83落敗，5日將和芬蘭爭奪銅牌。
台灣女籃首節在團隊5記三分球的帶領下，還以18比17取得微幅領先，但從第2節起，中國隊加強禁區優勢，2名長人包括身高208公分的韓旭、201公分的劉禹彤輪流發揮下，半場結束反以43比35超前。
易籃後台灣女籃的命中率依舊沒能提升，讓中國隊越打越輕鬆，第3、4節單節的比數都是20比13，雙方差距也越拉越大。
中國的韓旭造成台灣極大壓力，她全場攻下22分、11籃板，在她的帶動下，中國團隊籃板以43比26完勝台灣女籃，中國隊的2分球命中率也高達63％。
台灣女籃全隊以羅蘋的13分最高，只可惜三分球命中率首節5投4中外，後3節15投僅3中。
落敗的台灣女籃將於8月5日下午3時出戰芬蘭，芬蘭在預賽也是取得C組第1，且2場比賽共攻下191分、失118分，總計勝對手73分，是預賽所有球隊之最。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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