【成都世大運】台灣單日3銀2銅，王星皓游泳摘銀最搶眼，8/4王冠閎200蝶拚獎牌

世大運台灣單日3銀2銅，王星皓游泳摘銀最搶眼

（中央社）台灣代表隊昨（3）日在成都世大運共拿下3銀2銅，儘管沒有金牌進帳，但游泳好手王星皓在男子200公尺混合式獲得銀牌，也是台灣在歷屆世大運的第2面游泳獎牌。

王星皓在上屆拿坡里世大運就奪得200公尺混合式銅牌，也是台灣在世大運史上首面游泳獎牌；今（2023）年王星皓再接再厲，預賽游出2分01秒30的成績，在所有選手中排名第1，接著在準決賽、決賽都依舊有出色成績。

決賽中混合式依序要游蝶式、仰式、蛙式、自由式，王星皓前2式的100公尺飆出頂級選手才有的55秒62的高標，最後僅差金牌選手0.88秒。

田徑賽場上，台灣男子跳高好手傅兆玄、蔡維智，也替代表隊帶回1銀1銅。總教練孫念祖說：「原本給傅兆玄設定的目標就是2公尺25，結果第一跳沒過之後就有點壓力，雖然拿了獎牌，但成績不是太滿意。」

至於跆拳道最後一天的個人對打項目，原本被寄予奪金厚望的蘇柏亞，同樣一路闖進決賽，但面對今年世錦賽金牌好手基雅妮詹德（Nahid Kiyanichandeh ），全場攻勢幾乎都遭到壓制下，僅帶回1面銀牌，而在4強落敗的徐晧祐則獲得銅牌。

Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社 台灣游泳好手王星皓3日在成都世大運男子200公尺混合式決賽，以2分鐘整拿下銀牌，為他個人在歷屆世大運的第2面獎牌，也是對他自己近期最大的肯定。

Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社 台灣跆拳道好手蘇柏亞（紅色護具者）3日在成都世大運女子53公斤級金牌戰落敗，為台灣進帳1面銀牌，也確定本屆跆拳道個人對打項目0金入袋。

世大運8/4游泳必看，王冠閎200蝶式決賽拚獎牌

（中央社）參加成都世大運的台灣代表隊，今天繼續在賽場上拚獎牌。其中男子游泳的「台灣蝶王」王冠閎，將於決賽登場，很有機會替台灣再添獎牌。

台灣游泳項目過去幾年在王星皓、王冠閎的帶領下，逐漸在亞洲甚至世界泳壇展露競爭力。昨天王星皓在男子200公尺混合式拿下銀牌，再度改寫台灣泳將在世大運的最佳成績，今天輪到王冠閎接力登場。

王冠閎在世大運男子200公尺蝶式游出分組第1、預賽第6的成績，準決賽再度提升到排名第3晉級決賽，很有機會替台灣拿下本屆世大運的第2面游泳獎牌。

教練黃智勇透露，這場世大運基本就是亞運前哨戰，就看決賽誰能闖進1分55秒內。

至於拿到羽球混合團體金牌的羽球代表隊，經過一天的休息後，今天將陸續在個人賽事登場，包括男單「左手重砲」林俊易、廖卓甫、李佳豪等人都會亮相。

另外在田徑場已在昨天獎牌開胡，今天包括許樂將在女子100公尺跨欄出賽，張博雅也將在女子200公尺登場。

在本屆跆拳道對打拿下5銀3銅的跆拳道，始終和金牌無緣，今天最後一天的跆拳道賽事，將進行男團、女團賽事，台灣實力平均，很有機會再度進帳獎牌。

Photo Credit: 中原大學提供 via 中央社 台灣游泳健將王冠閎

台灣恨天高4強不敵中國，世大運女籃5日和芬蘭爭銅

（中央社）台灣女籃代表隊昨天在成都世大運4強，面對地主中國隊的強力挑戰，在籃板和2分球命中率都不如對手的情況下，以61比83落敗，5日將和芬蘭爭奪銅牌。

台灣女籃首節在團隊5記三分球的帶領下，還以18比17取得微幅領先，但從第2節起，中國隊加強禁區優勢，2名長人包括身高208公分的韓旭、201公分的劉禹彤輪流發揮下，半場結束反以43比35超前。

易籃後台灣女籃的命中率依舊沒能提升，讓中國隊越打越輕鬆，第3、4節單節的比數都是20比13，雙方差距也越拉越大。

中國的韓旭造成台灣極大壓力，她全場攻下22分、11籃板，在她的帶動下，中國團隊籃板以43比26完勝台灣女籃，中國隊的2分球命中率也高達63％。

台灣女籃全隊以羅蘋的13分最高，只可惜三分球命中率首節5投4中外，後3節15投僅3中。

落敗的台灣女籃將於8月5日下午3時出戰芬蘭，芬蘭在預賽也是取得C組第1，且2場比賽共攻下191分、失118分，總計勝對手73分，是預賽所有球隊之最。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航