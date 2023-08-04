川普3度遭起訴出庭拒不認罪，稱對手政治迫害，訴訟費燒錢幾乎淘空競選金庫

川普3度遭起訴出庭拒不認罪，稱對手政治迫害

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）被控密謀推翻2020年大選結果和欺騙美國人民，遭到刑事起訴，他今天（當地時間3日）出庭時拒不認罪，隨後對記者說自己遭到「迫害」。

《法新社》報導，川普目前在2024年總統大選共和黨提名之戰聲勢領先。今天他在華府法院將近30分鐘的聽審中，提出無罪抗辯。

同一個法院內，曾有數以百計的川普支持者因涉及2021年1月6日襲擊美國國會事件，在此被定罪。

治安法官烏帕德希雅（Moxila Upadhyaya）今天宣讀由特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的45頁起訴書所列4項刑事罪名，以及可能的最重刑期後，川普說：「不認罪。」

現年77歲的億萬富豪川普已因另外2宗刑事案件被起訴，他最新面臨的刑事起訴，提高他在明年選戰正熾時被法律戰糾纏的可能性。

在雷根國家機場（Reagan National Airport）坐上私人飛機離開華府前，川普告訴記者，他所面臨的法律案件是對「政治對手的迫害」。

他說：「對美國來說，這是個非常傷心的日子。這是在迫害於共和黨初選遙遙領先，而且大幅領先（現任總統）拜登（Joe Bide）的人。」

「所以假如你打不贏他，就迫害他或起訴他。……我們不能讓這種事在美國發生。」

法官訂本案下次聽審時間為8月28日。

美國訴川普案法官出爐，對國會攻擊涉案人嚴懲不貸

美國史上最重要審判「美國訴川普案」（USA vs Donald Trump）主審法官楚坎（Tanya Chutkan）曾審過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件，並對若干參與者嚴懲不貸。

《法新社》報導，聯邦地區法院法官楚坎過去也曾審理過前總統川普的案子，2021年11月做出對他不利的判決，最出名的便是裁示「總統並非君王」。

美國第45位總統川普被控圖謀推翻由民主黨籍候選人拜登勝出的2020年大選結果，61歲的楚坎獲派扛起此一歷史性案件的審理重責。

華府聯邦地區法院有10多位法官，在隨機挑選下，由楚坎擔任審理工作。

楚坎與川普兩年前有過交集。當時，川普提訴主張他握有行政特權，可以不用把文件交給調查「川粉」攻擊國會山莊案的國會委員會。

川普當時已經卸下總統職位。楚坎在裁決書中駁回訴訟，並說川普所提主張「似乎是以他行政權力『永久存在』為前提。」

楚坎寫說：「然而，總統並非君王，且此案原告已不再是總統。」

楚坎當時下令交出的白宮紀錄和文件，有部分被特別檢察官史密斯（Jack Smith）當作證據，作為他昨天指控川普的45頁起訴書一環。

美國國會山莊攻擊事件引發多起訴訟，當中楚坎審理30多案，且在部分案件判下重刑。

2021年12月，楚坎針對國會山莊襲警案，判處一名川普支持者5年有期徒刑，是當時此類案件中最長的刑期。

楚坎量刑時寫道：「有必要讓大家明白，企圖暴力推翻政府、試圖阻止和平轉移政權，或為阻止和平轉移政權而攻擊執法人員，必將受到一定的懲罰。」

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）統計數字，截至6月中旬為止，楚坎審的31名被告全都至少有牢獄之災，其中9案給予較重的量刑。

川普目前是贏得共和黨2024年總統候選人資格呼聲最高的人選，他預計3日出庭，屆時將在另一位法官面前針對遭控罪名進行答辯，之後案子才會交到楚坎手上。

牙買加金斯敦（Kingston）出生的楚坎當初是由前總統歐巴馬提名出任美國聯邦地區法官。她的人事案於2014年6月獲聯邦參議院以95票贊成、0票反對無異議通過。

川普訴訟費燒錢，幾淘空競選金庫

前美國總統川普面臨一連串司法調查案，對他競選下一任總統構成威脅，法律費用已經燒掉了數百萬美元，正迅速消耗川普的資金來源。

川普原本幾乎不愁現金，他的聯合籌款委員會在2023年上半年籌集了5400萬美元，比其他競選共和黨提名的對手都來得多。

但批評人士表示，新的財務文件顯示川普面臨法律困境加劇，可能對他角逐下一任總統所需資金產生重大影響，因電視廣告、選舉造勢和其他競選活動都需要錢。

川普成立的「拯救美國」（Save America）政治行動委員會本週公布，在逾2000萬美元的法律費用支出後，到6月底止，「拯救美國」的資金已降到最後的400萬美元，競選財務條件已經鬆動。

律師兼保守派政治專欄作家韓密爾頓（A.G. Hamilton）表示：「若選民捐錢給川普，那幾乎全都用在他個人的法律費用上。」

「這也意味著他們幾乎沒多餘的錢，可用在關鍵州與民主黨的競選活動上。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航