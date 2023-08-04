川普3度遭起訴出庭拒不認罪，稱對手政治迫害，訴訟費燒錢幾乎淘空競選金庫
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現年77歲的億萬富豪川普已因另外2宗刑事案件被起訴，他最新面臨的刑事起訴，提高他在明年選戰正熾時被法律戰糾纏的可能性。在雷根國家機場坐上私人飛機離開華府前，川普告訴記者，他所面臨的法律案件是對「政治對手的迫害」。
川普3度遭起訴出庭拒不認罪，稱對手政治迫害
（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）被控密謀推翻2020年大選結果和欺騙美國人民，遭到刑事起訴，他今天（當地時間3日）出庭時拒不認罪，隨後對記者說自己遭到「迫害」。
《法新社》報導，川普目前在2024年總統大選共和黨提名之戰聲勢領先。今天他在華府法院將近30分鐘的聽審中，提出無罪抗辯。
同一個法院內，曾有數以百計的川普支持者因涉及2021年1月6日襲擊美國國會事件，在此被定罪。
治安法官烏帕德希雅（Moxila Upadhyaya）今天宣讀由特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的45頁起訴書所列4項刑事罪名，以及可能的最重刑期後，川普說：「不認罪。」
現年77歲的億萬富豪川普已因另外2宗刑事案件被起訴，他最新面臨的刑事起訴，提高他在明年選戰正熾時被法律戰糾纏的可能性。
在雷根國家機場（Reagan National Airport）坐上私人飛機離開華府前，川普告訴記者，他所面臨的法律案件是對「政治對手的迫害」。
他說：「對美國來說，這是個非常傷心的日子。這是在迫害於共和黨初選遙遙領先，而且大幅領先（現任總統）拜登（Joe Bide）的人。」
「所以假如你打不贏他，就迫害他或起訴他。……我們不能讓這種事在美國發生。」
法官訂本案下次聽審時間為8月28日。
美國訴川普案法官出爐，對國會攻擊涉案人嚴懲不貸
美國史上最重要審判「美國訴川普案」（USA vs Donald Trump）主審法官楚坎（Tanya Chutkan）曾審過多起2021年1月6日國會山莊攻擊衍生案件，並對若干參與者嚴懲不貸。
《法新社》報導，聯邦地區法院法官楚坎過去也曾審理過前總統川普的案子，2021年11月做出對他不利的判決，最出名的便是裁示「總統並非君王」。
美國第45位總統川普被控圖謀推翻由民主黨籍候選人拜登勝出的2020年大選結果，61歲的楚坎獲派扛起此一歷史性案件的審理重責。
華府聯邦地區法院有10多位法官，在隨機挑選下，由楚坎擔任審理工作。
楚坎與川普兩年前有過交集。當時，川普提訴主張他握有行政特權，可以不用把文件交給調查「川粉」攻擊國會山莊案的國會委員會。
川普當時已經卸下總統職位。楚坎在裁決書中駁回訴訟，並說川普所提主張「似乎是以他行政權力『永久存在』為前提。」
楚坎寫說：「然而，總統並非君王，且此案原告已不再是總統。」
楚坎當時下令交出的白宮紀錄和文件，有部分被特別檢察官史密斯（Jack Smith）當作證據，作為他昨天指控川普的45頁起訴書一環。
美國國會山莊攻擊事件引發多起訴訟，當中楚坎審理30多案，且在部分案件判下重刑。
2021年12月，楚坎針對國會山莊襲警案，判處一名川普支持者5年有期徒刑，是當時此類案件中最長的刑期。
楚坎量刑時寫道：「有必要讓大家明白，企圖暴力推翻政府、試圖阻止和平轉移政權，或為阻止和平轉移政權而攻擊執法人員，必將受到一定的懲罰。」
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）統計數字，截至6月中旬為止，楚坎審的31名被告全都至少有牢獄之災，其中9案給予較重的量刑。
川普目前是贏得共和黨2024年總統候選人資格呼聲最高的人選，他預計3日出庭，屆時將在另一位法官面前針對遭控罪名進行答辯，之後案子才會交到楚坎手上。
牙買加金斯敦（Kingston）出生的楚坎當初是由前總統歐巴馬提名出任美國聯邦地區法官。她的人事案於2014年6月獲聯邦參議院以95票贊成、0票反對無異議通過。
川普訴訟費燒錢，幾淘空競選金庫
前美國總統川普面臨一連串司法調查案，對他競選下一任總統構成威脅，法律費用已經燒掉了數百萬美元，正迅速消耗川普的資金來源。
川普原本幾乎不愁現金，他的聯合籌款委員會在2023年上半年籌集了5400萬美元，比其他競選共和黨提名的對手都來得多。
但批評人士表示，新的財務文件顯示川普面臨法律困境加劇，可能對他角逐下一任總統所需資金產生重大影響，因電視廣告、選舉造勢和其他競選活動都需要錢。
川普成立的「拯救美國」（Save America）政治行動委員會本週公布，在逾2000萬美元的法律費用支出後，到6月底止，「拯救美國」的資金已降到最後的400萬美元，競選財務條件已經鬆動。
律師兼保守派政治專欄作家韓密爾頓（A.G. Hamilton）表示：「若選民捐錢給川普，那幾乎全都用在他個人的法律費用上。」
「這也意味著他們幾乎沒多餘的錢，可用在關鍵州與民主黨的競選活動上。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL