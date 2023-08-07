2023/08/07,
勞工

勞動部「青年尋職津貼」每人最高4.5萬元，申請資格、線上申辦流程一次看

勞動部「青年尋職津貼」每人最高4.5萬元，申請資格、線上申辦流程一次看
圖為台北市就業服務處舉辦的實體大型「青銀就業博覽會」7月23日在花博爭艷館登場，吸引不少民眾到場，徵詢工作機會。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2023年初次尋職青年穩定就業計畫補助金額共有2個部分，分別為最高1.5萬元的「尋職津貼」，以及最高3.5萬元的「就業獎勵」。因此，當申請人參與計畫後，於尋職期間將可請領每月5000元、最高可請領3次的「尋職津貼」。

為了鼓勵青年積極尋職及穩定就業，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，只要是符合指定資格條件並且透過該計畫成功就業者，將可獲得就業獎勵金最高3.5萬元，在求職期間也可獲得最高1.5萬元的尋職津貼補助。勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」適用範圍為15歲至29歲且初次尋職之青年，以下介紹資格條件、申請辦法、補助金額等相關資訊，符合資格者可以前往台灣就業通網站辦理。

2023青年尋職津貼：誰可以申請？有哪些資格條件？

勞動部公告2023年「初次尋職青年穩定就業計畫」，以15歲至29歲初次尋職青年為主要補助對象，希望能夠鼓勵青年積極尋職與穩定就業。勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」將限制補助資格為「初次尋職青年」，因此申請人需滿足「未在學」且「未就業連續達90日以上」之資格，也就是在參加本計畫之前，申請人需未曾參加過就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險。

不過，「初次尋職青年穩定就業計畫」的未就業期間是從畢業或肄業日後起計算連續90日，因此若是申請人在學時期有工作經驗，畢業後同樣符合申請資格。另外，如果申請人在畢業後有工作經歷，但是各項保險之月投保薪資低於分級表第一級以下，也就是2023年之投保薪資低於25250元者，同樣也屬於初次尋職的範疇。

舉例來說，年滿22歲之青年在2023年6月30日取得畢業證書，至2023年9月28日皆無投保紀錄，畢業後未就業期間連續滿90日，於2023年9月29日可申請參加初次尋職青年穩定就業計畫。

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Photo Credit: 勞動部
2023年初次尋職青年穩定就業計畫適用資格。以年滿15歲至29歲之初次尋職青年為補助對象。
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Photo Credit: 勞動部
初次尋職青年穩定就業計畫之「未就業」認定以畢業日後起算，且若是申請人有部分工時工作，但加保紀錄皆低於投保薪資分級表第一級以下，同樣可以申請。

2023青年尋職津貼補助多少錢？就業獎勵金額多少？

2023年初次尋職青年穩定就業計畫補助金額共有2個部分，分別為最高1.5萬元的「尋職津貼」，以及最高3.5萬元的「就業獎勵」。因此，當申請人參與計畫後，於尋職期間將可請領每月5000元、最高可請領3次的「尋職津貼」，而在申請人成功就業後，受雇於同個雇主滿30日、90日、180日皆可請領「就業獎勵」，累計最高可獲得3.5萬元。

尋職津貼每次發放5000元，最多發給3次，最高1.5萬元。尋職津貼的首次申請時間為參加計畫之日的37日內，申請人需於專區上傳指定申請文件，完成至少1種職業心理測驗，並且於參與計畫的30日內，進行2次以上求職、1次以上就業諮詢或就業輔導。如果申請人在參加計畫後30內仍然未就業，且自31日至60日內滿足求職次數規定，可再申請5000元，而若是60日內未就業，且於61日至90日內滿足求職次數規定，可再申請5000元。

至於就業獎勵將於就職後發放。申請人在參加計畫60日內找到按月計酬之全時工作，且連續受雇於同雇主滿30日以上，可獲得5000元就業獎勵。持續受雇同雇主滿90日，就業獎勵發放2萬元、再滿180日將發放1萬元。若是申請人在參加計畫61日至90日內找到工作，則持續受雇同雇主滿90日，就業獎勵發放2萬元、滿180日發放1萬元。

2023青年尋職津貼：

  • 最高發放3次，每次5000元。
  • 首次申請：參加計畫後37日內申請。需完成1種職業心理測驗，且於30日內進行2次以上求職、1次以上就業諮詢或就業輔導。
  • 第二次申請：參加計畫後67日內申請。需進行3次以上求職、1次以上推介就業服務。
  • 第三次申請：參加計畫後97日內申請。需進行3次以上求職、2次以上推介就業服務。
  • 首次申請時需上傳相關文件。上傳文件日之次日視為參加計畫之起始日。

2023青年就業獎勵：

  • 申請人在參加計畫60日內找到按月計酬之全時工作。
  • 連續受雇於同雇主滿30日以上，享5000元獎勵。
  • 連續受雇於同雇主滿90日以上，享2萬元獎勵。
  • 連續受雇於同雇主滿180日以上，享1萬元獎勵。
  • 若是申請人於參加計畫61日至90內找到按月計酬之全時工作，則連續受雇於同雇主滿90日以上，享2萬元獎勵，連續受雇於同雇主滿180日以上，享1萬元獎勵。
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Photo Credit: 勞動部
2023青年尋職津貼補助有2種，分別為尋職津貼與就業獎勵金。其中，尋職津貼的申請必需於完成登錄報名，並且於計劃期間每月滿足求職次數、推介就業服務次數，未能就業者才能夠申請。
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Photo Credit: 勞動部
2023青年尋職津貼補助申請時間表。如果申請人於參與計畫後30日、60日、90日皆未就業，可以憑當月的求職紀錄申請尋職津貼。而若是申請人成功就職，則滿30日、90日、180日可以申請就業獎勵。

2023青年尋職津貼該如何線上申辦？補助金額如何申請？

如果想要參加尋職青年穩定就業計畫，申請人可以前往「台灣就業通」網站申辦。申請時需先註冊成為台灣就業通會員，並至少完成1種職業心理測驗，接著再依照需求上傳包括申請書、身分證明文件影本、最高學歷畢業或肄業證書影本、金融機構存摺封面影本等相關資料。

尋職青年穩定就業計畫的參與起始日為上傳文件的次日，申請人需於日期內完成求職次數、就業輔導次數，接著於期限內上傳相關紀錄，即可申請尋職津貼。另外，求職職缺並不限台灣就業通網站職缺，也可以提供其他求職通路的求職紀錄。

至於已成功就職者，在連續受雇於同雇主日期屆滿後，於60日內準備相關文件至計畫專區線上提出申請，即可申請就業獎勵。不過需注意申請人必需要先完成求職紀錄，也就是於參加計畫之日起30日內，完成2次以上求職、1次以上就業服務，之後在時限內成功就職，才可申請就業獎勵。其他更多資訊可參考「2023初次尋職青年穩定就業計畫專區」。

2023青年尋職津貼申辦：

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Photo Credit: 台灣就業通
前往台灣就業通網站，可以找到青年尋職津貼專區。
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Photo Credit: 勞動部
求職紀錄證明應包含應徵單位名稱、應徵職務名稱、求職人姓名及求職日期等資訊。而在參加計畫後，申請人需至公立就業服務機辦理求職登記，相關人員將開立推介卡，申請人應於7日內回覆。
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Photo Credit: 勞動部
如果就職後遇到非自願離職之狀況，則將依不同的適用情形提供不同額度的補助。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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