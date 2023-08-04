尼日政變：義大利反對西方武力介入，西非經濟共同體稱軍事干預是「最後手段」，塞內加爾表態願出兵
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一週前尼日發生政變，總統貝佐姆遭推翻，邊境也關閉，直到近期才重新開放。一架載有87人的軍機於尼日撤離後返回義大利。義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，政變應排除西方軍事干預，因這將會被誤會為是新的殖民統治。
西非經濟共同體：軍事干預尼日是「最後手段」
（中央社）由奈及利亞主導的西非經濟共同體（ECOWAS）2日表示，以軍事干預尼日軍政府是「最後手段」；奈及利亞目前已切斷對尼日的電力供應，加重對尼日軍政府領袖的施壓力道。
《法新社》報導，尼日一週前發生政變，震驚了這個脆弱的國家，並促使前殖民宗主國法國撤離公民。西非經濟共同體的軍事首長正在集會研商對策，同時派出一個代表團在尼日談判。
西非經濟共同體7月30日對尼日實施貿易和金融制裁，同時給政變領導人一週時間恢復尼日民選總統的職位，否則將有可能使用武力。
西非經濟共同體的政治、和平與安全事務專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示：「軍事是最後的選擇，也是最後的手段，但我們必須為可能發生之事作好準備。」
西非經濟共同體軍事首長會議在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開3天，穆薩在會議開始時表示，由前奈及利亞領袖阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）領導的西非經濟共同體小組正在尼日進行「談判」。
奈及利亞是西非經濟共同體現任主席國，是西非軍事和經濟強權。
尼日電力公司的一位消息人士表示，由於制裁，奈及利亞已切斷對尼日的電力供應。
獨占的尼日電力公司（Nigelec）消息人士表示：「從昨天起，奈及利亞已切斷向尼日輸送電力的高壓線路。」
尼日是世界上最貧窮的國家之一，尼日電力公司表示它們70％的電力依賴奈及利亞，向奈及利亞的ainstream購買來的。
同樣是軍政府統治的馬利和布吉納法索警告說，對鄰國的任何軍事干預都相當於對他們「宣戰」。
俄羅斯外交部2日呼籲尼日進行「緊急全國對話」，同時警告干預威脅「無助於緩和緊張局勢或平息國內狀態」。
若西非區域集團軍事干預尼日，塞內加爾表態參與出兵
西非國家尼日上週發生政變，民選總統貝佐姆遭到囚禁。區域國家塞內加爾3日表示，如果西非經濟共同體決定進行軍事干預，塞內加爾將會參與出兵行動。
《法新社》報導，塞內加爾外交部長薩爾（Aissata Tall Sall）3日告訴記者，區域內已經發生「夠多次」政變，她並提到塞內加爾的國際承諾。
薩爾說：「出於這些原因，塞內加爾的士兵將會開赴那裡。」
尼日於7月26日爆發政變，貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到總統衛隊囚禁。區域集團西非經濟共同體7月30日召開緊急高峰會，要求於一週之內讓貝佐姆復位，否則將採取所有措施來恢復憲法秩序，「包括動用武力」，會員國的軍事首長並展開會商。
與此同時，支持政變的數百位尼日民眾3日在首都尼阿美（Niamey）展開大規模集會，當中有人揮舞巨幅俄羅斯國旗。
尼日於1960年8月3日脫離法國獨立，在一個由民間社團組成的聯盟號召之下，示威群眾3日聚集巿中心協商廣場（Concertation Square）上。
參與示威的哈瑪杜（Issiaka Hamadou）表示，民眾只關心安全保障，「不管那是來自俄羅斯、中國、土耳其，如果他們願意幫助我們的話。」
「我們就是不想要自從1960年以來不斷在搶劫我們的法國人，他們一直都在，卻什麼也改變不了。」
法國在尼日派駐約1500名士兵打擊薩赫爾地區（Sahel）的聖戰分子。
薩赫爾地區介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，是一個從非洲東部延伸至西部的條狀地帶。
這場政變讓苦於遏制聖戰分子的西方國家引以為憂。聖戰分子2012年在尼日西鄰馬利北部作亂，3年後他們的勢力蔓延進入尼日和布吉納法索，使得幾內亞灣（Gulf of Guinea）上的脆弱國家籠罩陰霾。
支持尼日軍政府人士批評法國未能保護他們免遭聖戰分子荼毒，並且認為俄羅斯才是未來更堅實的盟友。
尼日政變，義大利外長：應排除西方軍事干預
義大利媒體報導，一週前尼日發生政變，總統貝佐姆遭推翻，邊境也關閉，直到近期才重新開放。一架載有87人的軍機於尼日撤離後返回義大利。義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，政變應排除西方軍事干預，因這將會被誤會為是新的殖民統治。
尼日是西非最大國家，7月26日發生軍事政變，親西方的總統貝佐姆遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖，局勢緊張。「西非經濟共同體」與國際社會都予以譴責。
然而在各國中，前殖民宗主國法國的處境最尷尬，長久以來，尼日民眾一直存有對法國政策的敵意。
《安莎通訊社》（ANSA）2日報導，一架由義大利政府準備的空軍波音767專機從尼日起飛，機上載著87名在發生政變後決定離開的義大利人及其他國家公民，並於清晨5時許降落在羅馬的西安比諾軍用機場跑道上。
報導指出，義大利外交部長塔加尼表示：「我認為我們必須敦促尼日恢復民主，但任何西方軍事舉措都應被排除在外，因為這將被視為新的殖民統治。」
塔加尼說：「一切都在有條不紊地進行著，我們成功將所有提出要求的同胞帶回義大利，我們努力尋求外交解決方案。我們的大使館仍然開放，關注留下來的同胞，並將繼續提供協助，無論是平民還是軍人的安全。」
塔加尼說：「我們得到新政府的授權，允許定期行動。現在將看尼日之後的發展，但我們始終贊成透過外交解決方案來恢復民主，這就是大使館持續開放的原因」。
尼日政變引發示威潮，法要求軍政府保證使館安全
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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