尼日政變：義大利反對西方武力介入，西非經濟共同體稱軍事干預是「最後手段」，塞內加爾表態願出兵

西非經濟共同體：軍事干預尼日是「最後手段」

（中央社）由奈及利亞主導的西非經濟共同體（ECOWAS）2日表示，以軍事干預尼日軍政府是「最後手段」；奈及利亞目前已切斷對尼日的電力供應，加重對尼日軍政府領袖的施壓力道。

《法新社》報導，尼日一週前發生政變，震驚了這個脆弱的國家，並促使前殖民宗主國法國撤離公民。西非經濟共同體的軍事首長正在集會研商對策，同時派出一個代表團在尼日談判。

西非經濟共同體7月30日對尼日實施貿易和金融制裁，同時給政變領導人一週時間恢復尼日民選總統的職位，否則將有可能使用武力。

西非經濟共同體的政治、和平與安全事務專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示：「軍事是最後的選擇，也是最後的手段，但我們必須為可能發生之事作好準備。」

西非經濟共同體軍事首長會議在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開3天，穆薩在會議開始時表示，由前奈及利亞領袖阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）領導的西非經濟共同體小組正在尼日進行「談判」。

奈及利亞是西非經濟共同體現任主席國，是西非軍事和經濟強權。

尼日電力公司的一位消息人士表示，由於制裁，奈及利亞已切斷對尼日的電力供應。

獨占的尼日電力公司（Nigelec）消息人士表示：「從昨天起，奈及利亞已切斷向尼日輸送電力的高壓線路。」

尼日是世界上最貧窮的國家之一，尼日電力公司表示它們70％的電力依賴奈及利亞，向奈及利亞的ainstream購買來的。

同樣是軍政府統治的馬利和布吉納法索警告說，對鄰國的任何軍事干預都相當於對他們「宣戰」。

俄羅斯外交部2日呼籲尼日進行「緊急全國對話」，同時警告干預威脅「無助於緩和緊張局勢或平息國內狀態」。

若西非區域集團軍事干預尼日，塞內加爾表態參與出兵

西非國家尼日上週發生政變，民選總統貝佐姆遭到囚禁。區域國家塞內加爾3日表示，如果西非經濟共同體決定進行軍事干預，塞內加爾將會參與出兵行動。

《法新社》報導，塞內加爾外交部長薩爾（Aissata Tall Sall）3日告訴記者，區域內已經發生「夠多次」政變，她並提到塞內加爾的國際承諾。

薩爾說：「出於這些原因，塞內加爾的士兵將會開赴那裡。」

尼日於7月26日爆發政變，貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到總統衛隊囚禁。區域集團西非經濟共同體7月30日召開緊急高峰會，要求於一週之內讓貝佐姆復位，否則將採取所有措施來恢復憲法秩序，「包括動用武力」，會員國的軍事首長並展開會商。

與此同時，支持政變的數百位尼日民眾3日在首都尼阿美（Niamey）展開大規模集會，當中有人揮舞巨幅俄羅斯國旗。

尼日於1960年8月3日脫離法國獨立，在一個由民間社團組成的聯盟號召之下，示威群眾3日聚集巿中心協商廣場（Concertation Square）上。

參與示威的哈瑪杜（Issiaka Hamadou）表示，民眾只關心安全保障，「不管那是來自俄羅斯、中國、土耳其，如果他們願意幫助我們的話。」

「我們就是不想要自從1960年以來不斷在搶劫我們的法國人，他們一直都在，卻什麼也改變不了。」

法國在尼日派駐約1500名士兵打擊薩赫爾地區（Sahel）的聖戰分子。

薩赫爾地區介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，是一個從非洲東部延伸至西部的條狀地帶。

這場政變讓苦於遏制聖戰分子的西方國家引以為憂。聖戰分子2012年在尼日西鄰馬利北部作亂，3年後他們的勢力蔓延進入尼日和布吉納法索，使得幾內亞灣（Gulf of Guinea）上的脆弱國家籠罩陰霾。

支持尼日軍政府人士批評法國未能保護他們免遭聖戰分子荼毒，並且認為俄羅斯才是未來更堅實的盟友。

尼日政變，義大利外長：應排除西方軍事干預

義大利媒體報導，一週前尼日發生政變，總統貝佐姆遭推翻，邊境也關閉，直到近期才重新開放。一架載有87人的軍機於尼日撤離後返回義大利。義國外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，政變應排除西方軍事干預，因這將會被誤會為是新的殖民統治。

尼日是西非最大國家，7月26日發生軍事政變，親西方的總統貝佐姆遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖，局勢緊張。「西非經濟共同體」與國際社會都予以譴責。

然而在各國中，前殖民宗主國法國的處境最尷尬，長久以來，尼日民眾一直存有對法國政策的敵意。

《安莎通訊社》（ANSA）2日報導，一架由義大利政府準備的空軍波音767專機從尼日起飛，機上載著87名在發生政變後決定離開的義大利人及其他國家公民，並於清晨5時許降落在羅馬的西安比諾軍用機場跑道上。

報導指出，義大利外交部長塔加尼表示：「我認為我們必須敦促尼日恢復民主，但任何西方軍事舉措都應被排除在外，因為這將被視為新的殖民統治。」

塔加尼說：「一切都在有條不紊地進行著，我們成功將所有提出要求的同胞帶回義大利，我們努力尋求外交解決方案。我們的大使館仍然開放，關注留下來的同胞，並將繼續提供協助，無論是平民還是軍人的安全。」

塔加尼說：「我們得到新政府的授權，允許定期行動。現在將看尼日之後的發展，但我們始終贊成透過外交解決方案來恢復民主，這就是大使館持續開放的原因」。

尼日政變引發示威潮，法要求軍政府保證使館安全