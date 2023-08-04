紐西蘭發布新國防戰略報告：稱中國是造成大國競爭的主因，將與美澳加強防務合作
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紐西蘭新公布的戰略文件也引發民間團體的反對，稱紐西蘭是在美澳脅迫下採取了更具侵略性的軍事立場，是讓紐西蘭走上了「戰爭之路」，也稱氣候變遷是紐西蘭主要的安全威脅，「而不是中國」。
紐西蘭政府4日公布第一份國家安全戰略以及第一階段的國防政策審查，該報告概述紐西蘭需要增加軍事支出，並加強與印太國家的關係，以應對氣候變遷以及西方、中國和俄羅斯之間的戰略競爭挑戰。戰略文件強調，印太區域是戰略競爭的中心，潛在的爆發點位於台灣、南海和東海。
紐西蘭今日公布國防審查報告，直指紐西蘭目前的國防軍隊，「沒準備好應對未來的挑戰」。政策審查文件指出，紐西蘭軍隊是依照「相對良性的戰略環境」設計，而非該地區當前的困境，包括氣候變遷以及中國與西方之間激烈的戰略競爭等挑戰。
紐西蘭國防部長李特（Andrew Little）表示，紐西蘭需要投資一支具有戰鬥能力的部隊，不能指望因為地處偏遠而不會受到波及，李特直言，「我們必須準備好訓練有素的人員、設備和物資，以及適當的國際關係，以保護我們自己的國防和國家安全。」
國防安全報告直指中國挑戰
而由國防政策審查文件衍生而出、紐西蘭第一份國家安全戰略報告，內容明確承認中國作為紐西蘭解決全球問題的重要合作夥伴，但同時也指出中國政府強硬追求戰略目標，是造成新時代國家之間競爭的主因。文件也批評，中國政府尋求在太平洋地區發展政治、經濟和安全影響力，犧牲傳統的合作夥伴，例如紐西蘭和澳洲。
中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，紐西蘭對中國出口額超過128億美元（約新台幣3962億元），佔該國出口總額的四分之一，與近年和中國關係日益緊張的鄰國澳洲相比，紐西蘭一直試圖不與中國對抗。
政策文件指出，日益強大的中國正使用其所有國家工具，對現有國際法的秩序和規則形成挑戰；北京政府繼續大力投資發展和實現軍隊現代化，並越來越有能力部署軍隊到更遠的地方，包括印太區域。
政策文件直指，印太區域成為全球戰略競賽的中心，面臨這樣的安全挑戰，印太國家正急速投資軍隊和防務能力，以致潛在的衝突可能發生，而觸發衝突的潛在因素包括台灣、東海、南海以及局勢惡化的朝鮮半島；政策文件警告，任何戰術誤判都可能導致衝突，影響範圍擴及整個印太區域。因此印太地區的競爭加劇和緊張局勢，對紐西蘭的利益將造成重大影響。
紐西蘭國防戰略文件也指出，現今的中國更自信、更願意挑戰現有的國際規則和規範，包括在有爭議的南海地區建立軍事基地、利用經濟做為脅迫手段、中國國家甚至資助駭客攻擊紐西蘭的網路漏洞；中國也努力在此區域開發港口和機場，而這些設施具有民用和軍用的「潛在雙重用途」。
國防戰略文件指出，中國和索羅門群島在2022年簽署了安全協議，以及中國持續在太平洋地區建立新組織，都顯示中國希望將經濟和安全合作聯繫起來，打造區域內的競爭架構，並擴大其在警務、國防、數位和海事上對太平洋的影響力。
紐西蘭更向靠美、澳靠攏，民間團體批將國家推往「戰爭之路」
紐西蘭政府公布的戰略文件，也提到紐西蘭應與志同道合的國家加強合作，包括四方安全對話（QUAD）的美、日、印、澳，以及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。紐西蘭強調與其唯一盟友澳洲擴大防務合作的必要性，也將美國視為「重要的國防夥伴」：「美國長期以來一直致力於印太地區的安全，並且越來越關注為太平洋地區的安全做出貢獻。」
紐西蘭國防部長李特指出，美國進一步介入太平洋地區不會帶來風險，因為美國並不排除紐西蘭與其他國家深化防務關係，「這就是（中國和美國）之間的區別」，李特解釋。
美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）本月才剛訪問紐西蘭，表示「參與AUKUS的大門是敞開的」，歡迎紐西蘭和其他國家在認為適當的時候加入，而紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）當時表示，只要不涉及核潛艇的開發，紐西蘭就可以加入AUKUS（紐西蘭於1987年正式成為無核區）。
不過紐西蘭新公布的戰略文件也引發民間團體的反對。紐西蘭左翼團體「威靈頓和平行動」（Peace Action Wellington）4日投書媒體，痛批政府新的國防政策讓紐西蘭走上了「戰爭之路」，對紐西蘭自身的安全和太平洋地區來說，絕對是錯誤的做法。
該團體也稱，紐西蘭在美澳脅迫下採取了更具侵略性的軍事立場，這不利於紐西蘭人，也稱氣候變遷是紐西蘭主要的安全威脅，「而不是中國」。
紐西蘭國防支出將增加，但仍難達北約標準
紐西蘭今日公布的戰略文件是為未來的國防投資提供資訊，預計明年將會發布一份計畫，詳細說明紐西蘭未來幾年的國防支出。
紐西蘭目前的國防支出為3850億紐幣，約占該國國內生產總額（GDP）的1%，國防部長李特透露，未來國防支出會增加到1%以上，但資金增加仍須2至3年的時間，且「極不可能」增加到2%。北大西洋公約組織（NATO）建議成員國軍事支出占GDP的2%，紐西蘭並非北約成員國，但連續2年與日本、韓國、澳洲受邀參與北約峰會。
紐西蘭因為軍費不足，軍隊人員短缺問體早已浮現，9艘艦艇中有3艘目前處於閒置狀態，建造符合南冰洋惡劣條件的巡邏艦計劃也已暫停，而且紐國的護衛艦正在老化，預計需要更換。
西蘭國防部今年5月已宣布，將在未來4年增加7.48億紐元（約新台幣145億元）國防預算，其中包含紐西蘭軍隊十多年來最大幅度的加薪，希望挽救不斷流失的人員。
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核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html