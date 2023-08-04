紐西蘭發布新國防戰略報告：稱中國是造成大國競爭的主因，將與美澳加強防務合作

紐西蘭政府4日公布第一份國家安全戰略以及第一階段的國防政策審查，該報告概述紐西蘭需要增加軍事支出，並加強與印太國家的關係，以應對氣候變遷以及西方、中國和俄羅斯之間的戰略競爭挑戰。戰略文件強調，印太區域是戰略競爭的中心，潛在的爆發點位於台灣、南海和東海。

紐西蘭今日公布國防審查報告，直指紐西蘭目前的國防軍隊，「沒準備好應對未來的挑戰」。政策審查文件指出，紐西蘭軍隊是依照「相對良性的戰略環境」設計，而非該地區當前的困境，包括氣候變遷以及中國與西方之間激烈的戰略競爭等挑戰。

紐西蘭國防部長李特（Andrew Little）表示，紐西蘭需要投資一支具有戰鬥能力的部隊，不能指望因為地處偏遠而不會受到波及，李特直言，「我們必須準備好訓練有素的人員、設備和物資，以及適當的國際關係，以保護我們自己的國防和國家安全。」

國防安全報告直指中國挑戰

而由國防政策審查文件衍生而出、紐西蘭第一份國家安全戰略報告，內容明確承認中國作為紐西蘭解決全球問題的重要合作夥伴，但同時也指出中國政府強硬追求戰略目標，是造成新時代國家之間競爭的主因。文件也批評，中國政府尋求在太平洋地區發展政治、經濟和安全影響力，犧牲傳統的合作夥伴，例如紐西蘭和澳洲。

New Kiwi defense strategy just released: "Our region is now a strategic theatre, and New Zealand needs a defence posture that reflects this reality...Defence must be able to defend, if necessary, New Zealand's sovereign territory and maritime interests."https://t.co/K5EgrZUulp — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) August 3, 2023

中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，紐西蘭對中國出口額超過128億美元（約新台幣3962億元），佔該國出口總額的四分之一，與近年和中國關係日益緊張的鄰國澳洲相比，紐西蘭一直試圖不與中國對抗。

政策文件指出，日益強大的中國正使用其所有國家工具，對現有國際法的秩序和規則形成挑戰；北京政府繼續大力投資發展和實現軍隊現代化，並越來越有能力部署軍隊到更遠的地方，包括印太區域。

政策文件直指，印太區域成為全球戰略競賽的中心，面臨這樣的安全挑戰，印太國家正急速投資軍隊和防務能力，以致潛在的衝突可能發生，而觸發衝突的潛在因素包括台灣、東海、南海以及局勢惡化的朝鮮半島；政策文件警告，任何戰術誤判都可能導致衝突，影響範圍擴及整個印太區域。因此印太地區的競爭加劇和緊張局勢，對紐西蘭的利益將造成重大影響。

紐西蘭國防戰略文件也指出，現今的中國更自信、更願意挑戰現有的國際規則和規範，包括在有爭議的南海地區建立軍事基地、利用經濟做為脅迫手段、中國國家甚至資助駭客攻擊紐西蘭的網路漏洞；中國也努力在此區域開發港口和機場，而這些設施具有 民用和軍用的「潛在雙重用途」。

國防戰略文件指出，中國和索羅門群島在2022年簽署了安全協議，以及中國持續在太平洋地區建立新組織，都顯示 中國希望將經濟和安全合作聯繫起來，打造區域內的競爭架構，並擴大其在警務、國防、數位和海事上對太平洋的影響力。

Photo Credit: GettyImages 中國國務院總理李強（右）與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）共同見證兩國建立「全面戰略夥伴關係」。

紐西蘭更向靠美、澳靠攏，民間團體批將國家推往「戰爭之路」

紐西蘭政府公布的戰略文件，也提到紐西蘭應與志同道合的國家加強合作，包括四方安全對話（QUAD）的美、日、印、澳，以及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。紐西蘭強調與其唯一盟友澳洲擴大防務合作的必要性，也將美國視為「重要的國防夥伴」：「美國長期以來一直致力於印太地區的安全，並且越來越關注為太平洋地區的安全做出貢獻。」

紐西蘭國防部長李特指出 ，美國進一步介入太平洋地區不會帶來風險，因為美國並不排除紐西蘭與其他國家深化防務關係，「 這就是（中國和美國）之間的區別」，李特解釋。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）本月才剛訪問紐西蘭，表示 「參與AUKUS的大門是敞開的」，歡迎紐西蘭和其他國家在認為適當的時候加入，而 紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）當時表示，只要不涉及核潛艇的開發，紐西蘭就可以加入AUKUS（紐西蘭於1987年正式成為無核區）。

不過紐西蘭新公布的戰略文件也引發民間團體的反對。紐西蘭左翼團體「威靈頓和平行動」（Peace Action Wellington）4日投書媒體，痛批政府新的國防政策讓紐西蘭走上了「戰爭之路」，對紐西蘭自身的安全和太平洋地區來說，絕對是錯誤的做法。

該團體也稱，紐西蘭在美澳脅迫 下採取了更具侵略性的軍事立場， 這不利於紐西蘭人，也稱氣候變遷是紐西蘭主要的安全威脅，「而不是中國」。

紐西蘭國防支出將增加，但仍難達北約標準

紐西蘭今日公布的戰略文件是為未來的國防投資提供資訊，預計明年將會發布一份計畫，詳細說明紐西蘭未來幾年的國防支出。

紐西蘭目前的國防支出為3850億紐幣，約占該國國內生產總額（GDP）的1%，國防部長李特透露，未來國防支出會增加到1%以上，但資金增加仍須2至3年的時間，且「極不可能」增加到2%。北大西洋公約組織（NATO）建議成員國軍事支出占GDP的2%，紐西蘭並非北約成員國，但連續2年與日本、韓國、澳洲受邀參與北約峰會。

紐西蘭因為軍費不足，軍隊人員短缺問體早已浮現，9艘艦艇中有3艘目前處於閒置狀態，建造符合南冰洋惡劣條件的巡邏艦計劃也已暫停，而且紐國的護衛艦正在老化，預計需要更換。

西蘭國防部今年5月已宣布，將在未來4年增加7.48億紐元（約新台幣145億元）國防預算，其中包含紐西蘭軍隊十多年來最大幅度的加薪，希望挽救不斷流失的人員。

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核稿編輯：楊士範