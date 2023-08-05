2023/08/05,
房市

【懶人包】「住宅貸款利息補貼」8/1開始申請，資格限制、流程怎麼跑一次看

【懶人包】「住宅貸款利息補貼」8/1開始申請，資格限制、流程怎麼跑一次看
圖為高雄市苓雅區一帶地景建築。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

自購住宅貸款利息補貼將依照擔保品所在地決定優惠貸款額度，例如台北市優惠貸款最高250萬元、新北市最高230萬元、其餘縣市則提供最高210萬元的優惠貸款額度。於申請後，申請人將可享有最長20年的利息補貼年限，含付息不還本之寬限期最長為5年。

2023年內政部「住宅貸款利息補貼」於8月1日開放申請，項目包括「自購住宅」與「修繕住宅」利息補貼，其中「自購住宅利息補貼」的優惠貸款額度依照縣市劃分，新北市最高可申請230萬元、台北市最高可申請250萬元。

不過，自購住宅利息補貼也有家庭所得的限制，以台北市為例，申請人之家庭年所得應低於163萬元，至於新北市之家庭年所得應低於133萬元。以下介紹2023年內政部自購住宅利息補貼方案相關資訊，包括資格條件、所得限制、利息補貼金額、貸款額度、線上申請辦法等，其他更詳細的資訊可參考內政部網站

2023自購住宅貸款利息補貼：誰可以申請？資格條件介紹

內政部「住宅貸款利息補貼」於2023年8月1日開放民眾申請，將提供「修繕住宅貸款利息補貼」與「自購住宅貸款利息補貼」共2個方案，符合資格之民眾皆可前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。

其中，「自購住宅貸款利息補貼」以協助一定所得財產標準以下、且2年內自購住宅並辦理貸款之家庭為主，因此將限制申請人之家庭年所得、每人每月平均所得，以及家庭之動產和不動產價值。另外需要注意的是，「自購住宅貸款利息補貼」的家庭成員包括申請人、申請人之配偶、申請人之戶籍內直系親屬、申請人配偶之戶籍內直系親屬等，因此不僅是申請人與配偶，也需將雙方戶籍內直系親屬的所得財產列入考量。

如果民眾不確定自己是否符合申請資格，也可以前往「住宅補貼資格檢視」網站進行測驗。2023年自購住宅貸款利息補貼預計將辦理4000戶，若是符合條件的申請人數超過計畫，將採評點制評估，依照評定點數高低的順序核發。

2023自購住宅貸款利息補貼家庭成員：

  • 申請人。
  • 申請人之配偶。
  • 申請人之戶籍內直系親屬。
  • 申請人配偶之戶籍內直系親屬。
  • 申請人或其配偶孕有之胎兒。
  • 申請人父母均已死亡，且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹。
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Photo Credit: 內政部不動產資訊平台
2023自購住宅貸款利息補貼資格條件。家庭成員需滿足均無自有住宅，或者是共同持有2年內自購住宅並已辦理貸款等條件。
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Photo Credit: 內政部不動產資訊平台
2023自購住宅貸款利息補貼家庭所得與財產限制。所得及財產標準以申請人戶籍地為審查依據。

2023自購住宅貸款利息補貼：優惠利率、貸款額度

自購住宅貸款利息補貼將依照擔保品所在地決定優惠貸款額度，例如台北市優惠貸款最高250萬元、新北市最高230萬元、其餘縣市則提供最高210萬元的優惠貸款額度。於申請後，申請人將可享有最長20年的利息補貼年限，含付息不還本之寬限期最長為5年。

在利率方面，自購住宅貸款利息補貼區分2種優惠利率，如果民眾符合第一類資格例如中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、身心障礙等，將可享有郵儲利率減0.533%優惠利率。至於不符合第一類資格者，屬於第二類別，優惠利率為郵儲利率加0.042%。郵儲利率是指「中華郵政2年期存款額度未達500萬元定期儲金機動利率」，2023年3月29日起為1.595%。

2023自購住宅貸款利息補貼：

  • 貸款最高額度：台北市250萬元、新北市230萬元，其餘縣市210萬元。
  • 利息補貼年限：最長20年，含付息不還本之寬限期最長5年。
  • 優惠利率：第一類別者，郵儲利率減0.533%。第二類別者，郵儲利率加0.042%。
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Photo Credit: 內政部不動產資訊平台
2023自購住宅貸款利息補貼將依照申請人身分適用不同的優惠利率。

2023自購住宅貸款利息補貼：該如何申請？

民眾可以透過書面或網站申請補貼，如果是採書面申請者，需於受理期間填寫申請書，連同指定應付文件以掛號的方式郵寄至申請人戶籍地之受理單位。而若是採線上申請者，則可以前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。

在申請自購住宅貸款利息補貼時，民眾需準備申請人及其配偶戶口名簿影本、全戶戶籍謄本或家庭成員國民身分證正反面影本等資料，而若是符合第一類優惠利率資格，需另外準備相關證明文件。

於申請完成後，受理單位將會在受理期間滿2個月內完成資格審查，合格者將依照評點基準順序發放「自購住宅貸款利息補貼證明」。申請人可在取得補貼證明當天起1年內，前往指定金融機構與承貸機構簽訂貸款契約，並於簽訂貸款契約之日起2個月內完成撥款手續，且不得分次撥貸。

2023自購住宅貸款利息補貼申請辦法：

  • 書面申請：郵寄相關資料至戶籍地之受理單位。
  • 線上申請：前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。
  • 申請通過後，取得補貼證明。
  • 需於1年內持補貼證明等相關文件前往指定金融機構簽訂貸款契約。
  • 屆期未簽約或完成撥款手續者，以棄權論。
  • 各縣市受理單位查詢
  • 承貸金融機構
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Photo Credit: 內政部不動產資訊平台
在申請通過且得到補貼證明後，民眾需提供建物之所有權狀影本、戶口名簿影本、購置住宅具備3項衛浴設備之切結書等資料，經相關單位確認符合基本居住水準。接著持補貼證明、房地所有權狀影本、建物、土地登記謄本等文件前往金融機構申辦貸款。貸款申辦實際程序與所需文件以各家金融機構規定為為準。

受理至8月31日止 可與青安貸款併用

2023年自購住宅貸款利息補貼受理時間為8月1日至31日，符合資格者可以透過書面或是網站完成申辦。另外，財政部於8月1日起同樣開始受理「青年安心成家購屋優惠貸款」，如果民眾是內政部自購住宅貸款利息補貼核定戶，且住宅符合青安貸款條件者，二者可以搭配使用。其他更多關於財政部青安貸款的訊息可參考「2023青安貸款最高金額1000萬元」文章介紹。

2023自購住宅貸款利息補貼：

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Photo Credit: 行政院
符合資格者，自購住宅貸款利息補貼可以與財政部青安貸款方案併用。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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