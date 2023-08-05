【懶人包】「住宅貸款利息補貼」8/1開始申請，資格限制、流程怎麼跑一次看
我們想讓你知道的是
自購住宅貸款利息補貼將依照擔保品所在地決定優惠貸款額度，例如台北市優惠貸款最高250萬元、新北市最高230萬元、其餘縣市則提供最高210萬元的優惠貸款額度。於申請後，申請人將可享有最長20年的利息補貼年限，含付息不還本之寬限期最長為5年。
2023年內政部「住宅貸款利息補貼」於8月1日開放申請，項目包括「自購住宅」與「修繕住宅」利息補貼，其中「自購住宅利息補貼」的優惠貸款額度依照縣市劃分，新北市最高可申請230萬元、台北市最高可申請250萬元。
不過，自購住宅利息補貼也有家庭所得的限制，以台北市為例，申請人之家庭年所得應低於163萬元，至於新北市之家庭年所得應低於133萬元。以下介紹2023年內政部自購住宅利息補貼方案相關資訊，包括資格條件、所得限制、利息補貼金額、貸款額度、線上申請辦法等，其他更詳細的資訊可參考內政部網站。
2023自購住宅貸款利息補貼：誰可以申請？資格條件介紹
內政部「住宅貸款利息補貼」於2023年8月1日開放民眾申請，將提供「修繕住宅貸款利息補貼」與「自購住宅貸款利息補貼」共2個方案，符合資格之民眾皆可前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。
其中，「自購住宅貸款利息補貼」以協助一定所得財產標準以下、且2年內自購住宅並辦理貸款之家庭為主，因此將限制申請人之家庭年所得、每人每月平均所得，以及家庭之動產和不動產價值。另外需要注意的是，「自購住宅貸款利息補貼」的家庭成員包括申請人、申請人之配偶、申請人之戶籍內直系親屬、申請人配偶之戶籍內直系親屬等，因此不僅是申請人與配偶，也需將雙方戶籍內直系親屬的所得財產列入考量。
如果民眾不確定自己是否符合申請資格，也可以前往「住宅補貼資格檢視」網站進行測驗。2023年自購住宅貸款利息補貼預計將辦理4000戶，若是符合條件的申請人數超過計畫，將採評點制評估，依照評定點數高低的順序核發。
2023自購住宅貸款利息補貼家庭成員：
- 申請人。
- 申請人之配偶。
- 申請人之戶籍內直系親屬。
- 申請人配偶之戶籍內直系親屬。
- 申請人或其配偶孕有之胎兒。
- 申請人父母均已死亡，且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹。
2023自購住宅貸款利息補貼：優惠利率、貸款額度
自購住宅貸款利息補貼將依照擔保品所在地決定優惠貸款額度，例如台北市優惠貸款最高250萬元、新北市最高230萬元、其餘縣市則提供最高210萬元的優惠貸款額度。於申請後，申請人將可享有最長20年的利息補貼年限，含付息不還本之寬限期最長為5年。
在利率方面，自購住宅貸款利息補貼區分2種優惠利率，如果民眾符合第一類資格例如中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、身心障礙等，將可享有郵儲利率減0.533%優惠利率。至於不符合第一類資格者，屬於第二類別，優惠利率為郵儲利率加0.042%。郵儲利率是指「中華郵政2年期存款額度未達500萬元定期儲金機動利率」，2023年3月29日起為1.595%。
2023自購住宅貸款利息補貼：
- 貸款最高額度：台北市250萬元、新北市230萬元，其餘縣市210萬元。
- 利息補貼年限：最長20年，含付息不還本之寬限期最長5年。
- 優惠利率：第一類別者，郵儲利率減0.533%。第二類別者，郵儲利率加0.042%。
2023自購住宅貸款利息補貼：該如何申請？
民眾可以透過書面或網站申請補貼，如果是採書面申請者，需於受理期間填寫申請書，連同指定應付文件以掛號的方式郵寄至申請人戶籍地之受理單位。而若是採線上申請者，則可以前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。
在申請自購住宅貸款利息補貼時，民眾需準備申請人及其配偶戶口名簿影本、全戶戶籍謄本或家庭成員國民身分證正反面影本等資料，而若是符合第一類優惠利率資格，需另外準備相關證明文件。
於申請完成後，受理單位將會在受理期間滿2個月內完成資格審查，合格者將依照評點基準順序發放「自購住宅貸款利息補貼證明」。申請人可在取得補貼證明當天起1年內，前往指定金融機構與承貸機構簽訂貸款契約，並於簽訂貸款契約之日起2個月內完成撥款手續，且不得分次撥貸。
2023自購住宅貸款利息補貼申請辦法：
- 書面申請：郵寄相關資料至戶籍地之受理單位。
- 線上申請：前往「住宅補貼線上申請」網站申辦。
- 申請通過後，取得補貼證明。
- 需於1年內持補貼證明等相關文件前往指定金融機構簽訂貸款契約。
- 屆期未簽約或完成撥款手續者，以棄權論。
- 各縣市受理單位查詢
- 承貸金融機構
受理至8月31日止 可與青安貸款併用
2023年自購住宅貸款利息補貼受理時間為8月1日至31日，符合資格者可以透過書面或是網站完成申辦。另外，財政部於8月1日起同樣開始受理「青年安心成家購屋優惠貸款」，如果民眾是內政部自購住宅貸款利息補貼核定戶，且住宅符合青安貸款條件者，二者可以搭配使用。其他更多關於財政部青安貸款的訊息可參考「2023青安貸款最高金額1000萬元」文章介紹。
2023自購住宅貸款利息補貼：
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL