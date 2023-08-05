KP SHOW突顯柯文哲作為流量保證的特點，卻也讓他陷入新的輿論泥淖

我們想讓你知道的是
KP SHOW雖突顯柯文哲作為流量保證的特點，卻無法彌補其眼下劣勢：面對民進黨攻擊，柯文哲的高流量很容易成為雙面刃，引發負面聲量倒灌，挫傷以年輕選民為主力的民調基礎。以KP SHOW為例，其雖為柯文哲帶來高流量，卻也讓柯文哲陷入新的輿論泥淖。
文：劉燕婷
近來柯文哲成了話題焦點。
首先是民進黨的輿論圍剿。6月以來柯文哲民調持續領先侯友宜，甚至逐漸逼近賴清德，備感壓力的民進黨於是調整炮口，開始了一系列針對柯文哲的輿論攻勢，包括7月上旬的「太監」失言風波、7月16日凱道遊行後發酵的「仇女」話題，以及7月下旬台北流行音樂中心（簡稱北流）的1.9億元工程款疑雲。
與此同時，伴隨國民黨在7月23日召開全代會，確定提名侯友宜為總統候選人，加上韓國瑜出席全代會號召「韓粉」歸隊，侯友宜民調似乎出現慶祝行情，包括《美麗島電子報》、《TVBS》、《ETtoday新聞雲》民調，侯友宜都有小幅回升；柯文哲則漸有停滯、乃至下滑之勢，即便未被侯友宜超越，也正與賴清德拉開差距，似乎是在民進黨抨擊、藍營慶祝行情下，出現了支持度的天花板。
但如此事態發展，無阻7月29日的KP SHOW登場。這一活動是柯文哲的募款演場會，在7月10日中午開放售票，現場座位共342位，票價高達新台幣8800元，逼近韓國人氣女團BLACKPINK來台演出時的票價。但即便票價不斐，KP SHOW仍在開賣5分鐘後銷售一空，足見柯文哲對年輕選民的吸引力。
只是從結果來看，演唱會雖為柯文哲創造不少網路聲量，卻似乎難助其跳脫眼前困境。
柯文哲等於流量
首先是網路聲量，KP SHOW便正如這場選舉中的柯文哲，是登場後幾日的流量保證。
演唱會一開始，柯文哲穿著醫生白袍現身，以〈囚鳥〉作為開場歌曲；接著是快歌組曲〈來個蹦蹦〉、〈王妃〉、〈三天三夜〉、〈青蘋果樂園〉，其他還有〈一顆流星〉、〈用心良苦〉、〈我只在乎你〉、〈一支小雨傘〉、〈挪威的森林〉、〈憨人〉、〈朋友〉、〈愛拼才會贏〉等名曲，最後在全場安可聲中加唱〈堅持〉、〈世界第一等〉。
當然，柯文哲並非專業歌手出身，故KP SHOW理所當然不會主打「唱功」、「美聲」等標籤，而是會聚焦行銷柯文哲的個人特色。再觀察柯團隊事後釋出給媒體的宣傳片，可以發現「瑕疵」便是其主打的宣傳重點，例如強調柯文哲在唱〈王妃〉時跟不上拍子、唱〈三天三夜〉時大走音、配合舞群跳舞時也嚴重落拍等。
但如此作法並非貶低柯文哲，而是要利用充滿喜感的走音、落拍元素，鞏固柯文哲的「做自己」人設，同時塑造身為高智商精英、卻唱歌笨拙的「反差萌」，以吸引更多年輕選民支持。當然，其中也不乏針對民進黨攻勢的回應，例如柯團隊事後釋出的宣傳片中，有一段柯文哲現場感謝妻子陳佩琪，並特別獻唱〈我只在乎你〉的畫面，便是意在鞏固柯文哲的「愛妻」人設，以抵禦民進黨的「仇女」攻擊。
簡單來說，KP SHOW從售票到舉行，都為柯文哲起到不少宣傳作用。例如在活動登場前，柯團隊便在25日釋出幕後花絮，曝光演唱會曲目，開始醞釀網路討論，柯文哲IG更是開始一波「回憶殺」，例如稱「為了不辜負歌迷的期待，其實我非常非常非常認真地在練歌，首先要雪恥的就是2015跨年晚會上的那首〈憨人〉。」這段描述吸引不少網友搜尋、討論當年的表演，並發現柯文哲當時也是一路落拍、走音，最後伴奏還被導播撤掉。當然這種看似扣分的滑稽場景，同樣很對年輕人胃口。
類似的還有〈囚鳥〉話題。根據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統統計調查，柯文哲「金曲」中網路聲量最高的便是〈囚鳥〉，其原因當然不是柯文哲唱得動聽，而是2022年12月柯文哲卸任台北市長前，在市府秘書處尾牙上獻唱〈囚鳥〉時，曾經感嘆擔任台北市長期間，都不能講想講的話，「下禮拜看我怎麼K那個XXX（被消音）」，更笑說「不用當市長可以自由了」。雖然影片部分被消音，卻更讓網友好奇XXX的真實身分，引發熱議。而此次柯文哲便以〈囚鳥〉開場，顯然相當掌握流量密碼。
根據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統從7月25日至31日的統計調查，比較三位總統參選人近一周的網路聲量趨勢，總聲量最高的便是柯文哲，而聲量的最高點出現在7月30日，共7萬6198筆聲量，顯然與7月29日的KP SHOW極度相關。
但流量也可能反噬
但KP SHOW雖突顯柯文哲作為流量保證的特點，卻無法彌補其眼下劣勢：面對民進黨攻擊，柯文哲的高流量很容易成為雙面刃，引發負面聲量倒灌，挫傷以年輕選民為主力的民調基礎。以KP SHOW為例，其雖為柯文哲帶來高流量，卻也讓柯文哲陷入新的輿論泥淖。
而事件的導火線，起於柯文哲當日一句「keyboard是五月天的」，結果引來五月天長期合作的keyboard手不滿，在臉書上寫道「嚴重澄清，本人今日絕無參與民眾黨的演唱會。請問柯先生：你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天。」
柯文哲競選辦公室雖在事後澄清，柯文哲受訪時提到的是此次特別指導歌唱技巧、合音及keyboard伴奏的鄭知明，而後者過去確實曾在五月天團隊擔任合音老師。但如此解釋難阻綠營側翼見獵心喜，轉瞬之間，社群媒體上滿是柯文哲「消費五月天」、「不尊重音樂人」、「說謊成性」的負面宣傳，再加上此前「太監說」又被認為疑似影射音樂人黃韻玲，可謂新仇舊恨一起發酵，讓KP SHOW的高聲量蒙塵不少。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL