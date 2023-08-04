2023/08/04,
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山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍，中國網友譏：「深具中國特色」

山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍，中國網友譏：「深具中國特色」
Photo Credit: 圖片擷取自微博

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中國女籃3日發生一起奇特的籃球比賽爭議，在U17賽場上先前6戰全勝的山東隊，以96比63在冠軍賽擊敗浙江隊，卻僅以銀牌作收，慘敗卻拿到冠軍的浙江女籃也笑不出來。這起比賽在微博引起熱烈討論，中國網友笑稱，史上最奇葩的比賽真是深具「中國特色」。

（中央社）中國U17青少年籃球聯賽女子組決賽昨（4）日在遼寧丹東登場，「女姚明」張子宇領軍的山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。這個奇葩結果，引發網友群嘲。

綜合新黃河App、《騰訊新聞》報導，對於山東U17女籃這次7戰全勝最終卻屈居亞軍的怪事，很多球迷表示無法理解。

因為比賽規定，總名次是根據「比賽得分」、「素質與技術達標得分」、「技術評定得分」三項成績總得分再根據公式綜合評定。

浙江的體測、技評兩項數據都是第一，綜合分數更高，因而拿到總名次第一；山東雖然贏了決賽，但因為體測和技評名次過低，總名次只能排到第二。

報導形容，遭遇慘敗卻拿到冠軍的浙江女籃，在頒獎儀式實在笑不出來。隊員們一個個表情嚴肅板著臉，這個冠軍或許讓她們都覺得有些勝之不武，畢竟擁有張子宇的山東女籃才是這個級別最強的球隊。

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Photo Credit: 圖片擷取自微博

在這場決賽，山東女籃身高227公分的張子宇繼續宰制全場，出賽26分鐘，18投14中，拿到30分、21個籃板，並且榮膺最有價值球員（MVP）。她早在12歲就被視為未來中國女籃的「姚明」。

在微博相關新聞討論串，中國網友一面倒嘲諷這個籃球史上最奇葩的比賽真是深具「中國特色」；有網友反問：「總決賽贏了是亞軍，是人想出來的嗎？」

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Photo Credit: 圖片擷取自微博

報導引述一名網友譏稱，希望國際足球賽場也能引進這種先進的計算方法，特別是男足，這樣中國男足就能衝出亞洲走向世界了。

報導指出，張子宇每場平均可以貢獻32分、12個籃板，但她在素質與技術達標測試中的成績不太好，這可能是球隊最終沒能獲得綜合名次第一的原因之一。

有業內人士指出，在U系列的比賽，測試標準基本是按照身高160到170公分左右的女孩子來制定的，「你讓張子宇跟這些身高1.6米或1.7米的運動員比跑步，比移動，比跳繩，她哪行？」

報導提到，進入2023年，中國女子籃球高開低走，先是中國女籃時隔12年再奪亞洲盃冠軍，隨後中國的U16和U19女籃就在國際比賽一敗塗地。

為此，有很多球迷呼籲中國籃協能夠給張子宇這樣的特殊人才一個入選國家隊的機會。但如果按照現有的測試標準，張子宇肯定無法過關。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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