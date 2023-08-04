山東女籃大贏浙江33分卻屈居亞軍，中國網友譏：「深具中國特色」

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中國女籃3日發生一起奇特的籃球比賽爭議，在U17賽場上先前6戰全勝的山東隊，以96比63在冠軍賽擊敗浙江隊，卻僅以銀牌作收，慘敗卻拿到冠軍的浙江女籃也笑不出來。這起比賽在微博引起熱烈討論，中國網友笑稱，史上最奇葩的比賽真是深具「中國特色」。
（中央社）中國U17青少年籃球聯賽女子組決賽昨（4）日在遼寧丹東登場，「女姚明」張子宇領軍的山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。這個奇葩結果，引發網友群嘲。
綜合新黃河App、《騰訊新聞》報導，對於山東U17女籃這次7戰全勝最終卻屈居亞軍的怪事，很多球迷表示無法理解。
因為比賽規定，總名次是根據「比賽得分」、「素質與技術達標得分」、「技術評定得分」三項成績總得分再根據公式綜合評定。
浙江的體測、技評兩項數據都是第一，綜合分數更高，因而拿到總名次第一；山東雖然贏了決賽，但因為體測和技評名次過低，總名次只能排到第二。
報導形容，遭遇慘敗卻拿到冠軍的浙江女籃，在頒獎儀式實在笑不出來。隊員們一個個表情嚴肅板著臉，這個冠軍或許讓她們都覺得有些勝之不武，畢竟擁有張子宇的山東女籃才是這個級別最強的球隊。
在這場決賽，山東女籃身高227公分的張子宇繼續宰制全場，出賽26分鐘，18投14中，拿到30分、21個籃板，並且榮膺最有價值球員（MVP）。她早在12歲就被視為未來中國女籃的「姚明」。
在微博相關新聞討論串，中國網友一面倒嘲諷這個籃球史上最奇葩的比賽真是深具「中國特色」；有網友反問：「總決賽贏了是亞軍，是人想出來的嗎？」
報導引述一名網友譏稱，希望國際足球賽場也能引進這種先進的計算方法，特別是男足，這樣中國男足就能衝出亞洲走向世界了。
報導指出，張子宇每場平均可以貢獻32分、12個籃板，但她在素質與技術達標測試中的成績不太好，這可能是球隊最終沒能獲得綜合名次第一的原因之一。
有業內人士指出，在U系列的比賽，測試標準基本是按照身高160到170公分左右的女孩子來制定的，「你讓張子宇跟這些身高1.6米或1.7米的運動員比跑步，比移動，比跳繩，她哪行？」
報導提到，進入2023年，中國女子籃球高開低走，先是中國女籃時隔12年再奪亞洲盃冠軍，隨後中國的U16和U19女籃就在國際比賽一敗塗地。
為此，有很多球迷呼籲中國籃協能夠給張子宇這樣的特殊人才一個入選國家隊的機會。但如果按照現有的測試標準，張子宇肯定無法過關。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航