韓國《芭比Barbie》票房不佳，婦女運動人士：「怕被貼上女權標籤」為主因

電影《芭比》（Barbie）在全球開出亮眼的票房，不過在韓國情況並非如此。根據韓國電影委員會（Korean Film Council），電影《芭比》的票房截至8月3日，在韓國所有上映的電影中，排行第9名。在總票房中的佔比也不斷下降，從上映第1週的8%，到第2週的3.9%，8月3日僅佔總票房的1.8%。

根據韓國搜尋引擎Naver的統計，韓國觀眾對《芭比》的評價，在滿分10分下，為8.51分。其中女性觀眾的評分較高，為9.27分，男性觀眾則為5.99分。其中對電影評價最高的是20至29歲的觀眾（9.02分），最低的則是50至59歲的觀眾（7.21分）。所有進戲院看《芭比》的觀眾中，有77％為女性，23%為男性。

《衛報》的報導指出，韓國難以撼動的父權體制，以及對女性主義的污名化，是導致《芭比》這部帶有性別教育意義的電影，票房之所以不好的主要原因。

韓國婦女運動倡議人士沈海仁（Haein Shim，音譯）向《衛報》表示，韓國的女性觀眾可能會猶豫是否要去看這部電影，畢竟在這裡，「害怕被貼上女權主義標籤」的恐懼是真實存在的。海仁認為《芭比》作為1部女性主義的電影，即便是以幽默的形式呈現，在韓國仍被視為相當禁忌的主題。

韓國影評貝徹韋斯（Jason Bechervaise）向《衛報》表示，與西方市場相比，《芭比》在韓國票房表現不佳一事，其實並不會讓他感到驚訝。「反女權主義者無疑會攻擊這部電影。」

沈海仁也指出，「女性主義這個詞，對很多韓國人來說，已經成為1個帶有貶義髒話。人們不願意承認，也不願意面對根植於韓國社會的父權體制。」

韓國的性別現況

世界經濟論壇（World Economic Forum）在6月20日，公布了「2023年全球性別差距報告」（Global Gender Gap Report 2023）。在146個國家中，韓國排第105名，與2022年相比，下降了6名。除此之外，經濟合作發展組織（OECD）也指出，韓國的性別薪資差距，是所有已開發國家中最大的。而《經濟學人》在今（2023）年3月公布的玻璃天花板指數中，韓國在所有國家中是倒數第1名，代表女性難以在工作環境中，得到與男性一樣的待遇。

《衛報》指出，韓國女性往往在懷孕分娩後，迫於社會壓力，必須在家庭與職涯間做出選擇。且針對女性的性暴力在韓國相對普遍，而相關刑事犯罪往往得到法院的輕判。

現任韓國總統尹錫悅（Yun Seok-yeol），便曾提出多項反對女性主義的言論與政見。例如表示性別不平等已經是過去式，韓國沒有結構性性別歧視的問題，而廢除女性家庭部。或是指出「女性主義」是韓國出生率低的罪魁禍首等等。

年輕韓國男性的厭女症

根據韓國媒體《시사IN》在2019年公布了1項，針對韓國20多歲男性的民意調查。調查結果發現，有62.3％的男性，不認為女性主義是實現性別平等的運動。而有78.9%的男性認同社會存在「女性至上」（female supremacy）的價值。

《哈佛政治評論》在今年1月，以「女性主義作為1種新的髒話－韓國年輕男性的民粹主義與父權思想」為題，闡述了韓國年輕男性反感女性主義的原因。

文中指出，韓國年輕男性對於房價飆升、工資停滯、工時過長，以及政府未兌現的政治承諾感到失望。他們生處在女性主義在韓國發展、身旁女性開始追求原本屬於自己的權力的時代，但這些年輕的韓國男性，卻還沒能嚐到韓國父權體制，為年長男性提供的特權與優勢。因此在他們眼中，倡議性別平等的女性主義者，就成了追求「女性特權」的「女權」，是壓迫男性、破壞性別平等的極端主義。

韓國影評尹成恩（Youn Sung-Eun，音譯）向《衛報》表示，在「女性主義」被貼上激進與極端的標籤的韓國，導演潔薇（Greta Gerwig）想要透過電影傳遞的女性主義，以及性別平等概念，對韓國觀眾而言並不是很有吸引力。「作為1部娛樂性電影，突出如此敏感的主題（女性主義），可能難以引起共鳴。」尹成恩表示。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範