韓國《芭比Barbie》票房不佳，婦女運動人士：「怕被貼上女權標籤」為主因
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韓國婦運人士Haein Shim向《衛報》表示，韓國的女性觀眾可能會猶豫是否要去看這部電影，畢竟在這裡，「害怕被貼上女權主義標籤」的恐懼是真實存在的。而《芭比》作為1部女性主義的電影，即便是以幽默的形式呈現，在韓國仍被視為相當禁忌的主題。
電影《芭比》（Barbie）在全球開出亮眼的票房，不過在韓國情況並非如此。根據韓國電影委員會（Korean Film Council），電影《芭比》的票房截至8月3日，在韓國所有上映的電影中，排行第9名。在總票房中的佔比也不斷下降，從上映第1週的8%，到第2週的3.9%，8月3日僅佔總票房的1.8%。
根據韓國搜尋引擎Naver的統計，韓國觀眾對《芭比》的評價，在滿分10分下，為8.51分。其中女性觀眾的評分較高，為9.27分，男性觀眾則為5.99分。其中對電影評價最高的是20至29歲的觀眾（9.02分），最低的則是50至59歲的觀眾（7.21分）。所有進戲院看《芭比》的觀眾中，有77％為女性，23%為男性。
《衛報》的報導指出，韓國難以撼動的父權體制，以及對女性主義的污名化，是導致《芭比》這部帶有性別教育意義的電影，票房之所以不好的主要原因。
韓國婦女運動倡議人士沈海仁（Haein Shim，音譯）向《衛報》表示，韓國的女性觀眾可能會猶豫是否要去看這部電影，畢竟在這裡，「害怕被貼上女權主義標籤」的恐懼是真實存在的。海仁認為《芭比》作為1部女性主義的電影，即便是以幽默的形式呈現，在韓國仍被視為相當禁忌的主題。
韓國影評貝徹韋斯（Jason Bechervaise）向《衛報》表示，與西方市場相比，《芭比》在韓國票房表現不佳一事，其實並不會讓他感到驚訝。「反女權主義者無疑會攻擊這部電影。」
沈海仁也指出，「女性主義這個詞，對很多韓國人來說，已經成為1個帶有貶義髒話。人們不願意承認，也不願意面對根植於韓國社會的父權體制。」
韓國的性別現況
世界經濟論壇（World Economic Forum）在6月20日，公布了「2023年全球性別差距報告」（Global Gender Gap Report 2023）。在146個國家中，韓國排第105名，與2022年相比，下降了6名。除此之外，經濟合作發展組織（OECD）也指出，韓國的性別薪資差距，是所有已開發國家中最大的。而《經濟學人》在今（2023）年3月公布的玻璃天花板指數中，韓國在所有國家中是倒數第1名，代表女性難以在工作環境中，得到與男性一樣的待遇。
《衛報》指出，韓國女性往往在懷孕分娩後，迫於社會壓力，必須在家庭與職涯間做出選擇。且針對女性的性暴力在韓國相對普遍，而相關刑事犯罪往往得到法院的輕判。
現任韓國總統尹錫悅（Yun Seok-yeol），便曾提出多項反對女性主義的言論與政見。例如表示性別不平等已經是過去式，韓國沒有結構性性別歧視的問題，而廢除女性家庭部。或是指出「女性主義」是韓國出生率低的罪魁禍首等等。
年輕韓國男性的厭女症
根據韓國媒體《시사IN》在2019年公布了1項，針對韓國20多歲男性的民意調查。調查結果發現，有62.3％的男性，不認為女性主義是實現性別平等的運動。而有78.9%的男性認同社會存在「女性至上」（female supremacy）的價值。
《哈佛政治評論》在今年1月，以「女性主義作為1種新的髒話－韓國年輕男性的民粹主義與父權思想」為題，闡述了韓國年輕男性反感女性主義的原因。
文中指出，韓國年輕男性對於房價飆升、工資停滯、工時過長，以及政府未兌現的政治承諾感到失望。他們生處在女性主義在韓國發展、身旁女性開始追求原本屬於自己的權力的時代，但這些年輕的韓國男性，卻還沒能嚐到韓國父權體制，為年長男性提供的特權與優勢。因此在他們眼中，倡議性別平等的女性主義者，就成了追求「女性特權」的「女權」，是壓迫男性、破壞性別平等的極端主義。
韓國影評尹成恩（Youn Sung-Eun，音譯）向《衛報》表示，在「女性主義」被貼上激進與極端的標籤的韓國，導演潔薇（Greta Gerwig）想要透過電影傳遞的女性主義，以及性別平等概念，對韓國觀眾而言並不是很有吸引力。「作為1部娛樂性電影，突出如此敏感的主題（女性主義），可能難以引起共鳴。」尹成恩表示。
新聞來源
- ‘The fear of being labelled feminist is real’: Barbie movie flops in South Korea（The Guardian）
- Barbie movie surprisingly flops in South Korea amid backlash to film's 'feminist' messaging（Sky News）
- Feminism is the New F-Word – Populism & Patriarchy Among Young South Korean Men（Harvard Political Review）
- 영화 바비 평점（Naver）
- 박스오피스（Korean Film Council）
- Global Gender Gap Report 2023（World Economic Forum）
- Gender wage gap（OECD）
- The Economist’s glass-ceiling index（The Economist）
- 20대 남자, 그들은 누구인가（시사 IN）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航