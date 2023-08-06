TNL+ 2023/08/06,
環境

研究：喜馬拉雅冰川到本世紀末恐消融80％，洪水將對下游20億南亞人口造成嚴重威脅

研究：喜馬拉雅冰川到本世紀末恐消融80％，洪水將對下游20億南亞人口造成嚴重威脅
Photo Credit: GettyImages

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由印度、中國等8個位於喜馬拉雅山周圍的國家所組成的跨政府組織國際山地整合發展中心（ICIMOD），於今年6月中旬發表一份研究結果，當中指出，全球暖化正導致喜馬拉雅山冰川以前所未有的速度消融中，預估到本世紀末，可能有達80％的冰川融解，並對居民造成嚴重的損害。

文：TNL JP編輯部
翻譯：Ting Lin

世界最高峰聖母峰、與其所在的喜馬拉雅山脈的周圍國家所組成的「國際山地整合發展中心」（International Centre for Integrated Mountain Development，ICIMOD）研究團隊，調查西起阿富汗、東至緬甸間近410萬平方公里的地區受到氣候變化的影響。此外，該中心也在今（2023）年6月中旬發表一份研究結果，表示至本世紀末，喜馬拉雅山脈的冰川將近80％可能消融，帶給居民極大的災害。

該中心表示，在近10年間，喜馬拉雅山脈與位於其西北部的興都庫什山脈的冰川消融速度，比起2010年代快了65％，顯示了全球暖化所帶來的影響。

ICIMOD於2019年發表的報告書中指出，與提出控制世界氣溫升幅、全力因應全球暖化對策的《巴黎協定》的工業革命前相比，即使達到了控制氣溫升幅在1.5℃內的目標，喜馬拉雅山脈的冰川到本世紀末至少會消失三分之一。然而，今年的報告書則更加悲觀。

該中心表示，當全球氣溫上升1.5至2℃，冰川將消失30～50％；若氣溫上升超過3℃，位於喜馬拉雅山脈東部的尼泊爾和不丹，將有75％的冰川消失；若氣溫上升超過4℃，則將80％的冰川消失。

該報告書警告，未來數年，山洪和雪崩的發生風險遽增，居住在12條源流的河川下游區域近20億人口的用水可能受到威脅。喜馬拉雅與興都庫什兩個山脈的冰雪，是這些河流的重要水源，同時這些河流流經周邊16個國家，提供山區共2.4億、及下游16.5億人口的用水。

若冰川消融速度增快，下游的農田將可能被淹沒，接著可能無水可用，引發農田乾旱。山坡斜坡若受到侵蝕造成滑坡增多，也會導致洪水。報告內容指出，氣候的微小變化都會引發冰雪極大的改變，而當地的農業、畜牧業和旅遊業生計都會受到嚴重威脅。

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