研究：喜馬拉雅冰川到本世紀末恐消融80％，洪水將對下游20億南亞人口造成嚴重威脅

文：TNL JP編輯部

翻譯：Ting Lin

世界最高峰聖母峰、與其所在的喜馬拉雅山脈的周圍國家所組成的「國際山地整合發展中心」（International Centre for Integrated Mountain Development，ICIMOD）研究團隊，調查西起阿富汗、東至緬甸間近410萬平方公里的地區受到氣候變化的影響。此外，該中心也在今（2023）年6月中旬發表一份研究結果，表示至本世紀末，喜馬拉雅山脈的冰川將近80％可能消融，帶給居民極大的災害。

該中心表示，在近10年間，喜馬拉雅山脈與位於其西北部的興都庫什山脈的冰川消融速度，比起2010年代快了65％，顯示了全球暖化所帶來的影響。

ICIMOD於2019年發表的報告書中指出，與提出控制世界氣溫升幅、全力因應全球暖化對策的《巴黎協定》的工業革命前相比，即使達到了控制氣溫升幅在1.5℃內的目標，喜馬拉雅山脈的冰川到本世紀末至少會消失三分之一。然而，今年的報告書則更加悲觀。

該中心表示，當全球氣溫上升1.5至2℃，冰川將消失30～50％；若氣溫上升超過3℃，位於喜馬拉雅山脈東部的尼泊爾和不丹，將有75％的冰川消失；若氣溫上升超過4℃，則將80％的冰川消失。

該報告書警告，未來數年，山洪和雪崩的發生風險遽增，居住在12條源流的河川下游區域近20億人口的用水可能受到威脅。喜馬拉雅與興都庫什兩個山脈的冰雪，是這些河流的重要水源，同時這些河流流經周邊16個國家，提供山區共2.4億、及下游16.5億人口的用水。

若冰川消融速度增快，下游的農田將可能被淹沒，接著可能無水可用，引發農田乾旱。山坡斜坡若受到侵蝕造成滑坡增多，也會導致洪水。報告內容指出，氣候的微小變化都會引發冰雪極大的改變，而當地的農業、畜牧業和旅遊業生計都會受到嚴重威脅。