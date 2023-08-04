2023/08/04,
生活

颱風卡努逐漸遠離：11縣市豪雨特報，高雄桃源、那瑪夏、六龜防土石流緊急撤離

颱風卡努逐漸遠離：11縣市豪雨特報，高雄桃源、那瑪夏、六龜防土石流緊急撤離

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中颱卡努逐漸遠離台灣，中央氣象局今（4）日早上11：30解除海上、陸上颱風警報。受到颱風影響，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，飆漲逾1成。對此，農糧署副署長姚志旺表示，菜價最快週日到下週一能回穩。

（中央社）中央氣象局今（4）日上午11時30分解除中度颱風卡努海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，持續發布11縣市豪雨特報，尤其南投縣山區恐有超大豪雨。

根據氣象局最新颱風消息，卡努上午8時中心位置在台北東北方約370公里海面上，以每小時10公里速度，向東北東移動，過去3小時強度略為減弱且暴風圈縮小，對台灣北部近海仍構成威脅。

氣象局上午11時5分發布11縣市豪雨特報，南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

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中央氣象局針對11縣市發布豪雨特報｜Photo Credit: 中央氣象局

中央災害應變中心上午召開颱風卡努第8次工作會報，統計至上午6時30分止，發布紅色警戒土石流潛勢溪流共7條，皆在南投縣仁愛鄉；土石流黃色警戒232條，分布南投縣仁愛鄉和信義鄉、高雄市六龜區及那瑪夏區和桃源區、嘉義縣竹崎鄉及阿里山鄉、台中市和平區。

黃色警戒大規模崩塌2處，分布高雄市六龜區、台中市和平區；目前各縣市鄉鎮已開設土石流及大規模崩塌黃色警戒應變中心。

中央災變中心指出，宜蘭縣、高雄市、新北市已進行疏散撤離作業，至上午6時止，撤離140人；開設收容處所5處，包含宜蘭縣1處、高雄市3處、新北市1處，安置66人。

中央災變中心表示，颱風卡努已脫離台灣陸地，強度略減弱，朝東北轉東北東方向移動，北部雨勢趨緩，受西南風影響，今天至明天中南部山區，須注意持續降雨。

西南部及北部海域今天滿潮時間從上午8時至下午1時，沿海低窪地區須留意排水不易造成積淹水；高雄市山區受西南風影響有較明顯雨勢，須注意雨勢變化，如六龜區台20線（寶來聚落）。

中央災變中心表示，台灣沿海須留意長浪，台2線北海岸和馬祖沿海，容易有5公尺以上浪高，其中台2線北海岸段易發生浪襲，南部沿海、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、澎湖、金門、馬祖都有長浪發生，適逢暑假，民眾不要至海邊觀浪。

災情部分，中央災變中心統計至上午6時，一般災情共746件，處理中剩78件。災情部分包含路樹倒塌339件、民生基礎設施災情136件，廣告招牌及建物毀損等，以台北市、新北市最多。至清晨5時止，新北市有1384戶停電，預估中午修復完成。

高雄桃園、那瑪夏、六龜土石流紅色警戒，進行預防性撤離

受卡努颱風影響，截至今天中午，高雄桃源、那瑪夏及六龜3區共發布6條土石流紅色警戒、59條土石流黃色警戒，市府於桃源區強制撤離55人。3區洗腎病患及孕婦也實施預防性撤離。

農業部農村發展及水土保持署今天中午發布桃源區有6條土石流紅色警戒，另外桃源區、那瑪夏區、六龜區有59條土石流黃色警戒；六龜區還有一處大規模崩塌黃色警戒。高市府昨晚於水情中心成立應變中心三級開設。

副市長林欽榮今天上午前往水情中心聽取報告，並與六龜區、桃源區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區等區長視訊連線，了解當地狀況。

民政局指出，截至下午1時，那瑪夏區及六龜區實施勸告撤離976人；桃源區因發布土石流紅色警戒，實施避難勸告373人及強制撤離55人。3區洗腎病患90人及孕婦5人也實施預防性撤離。

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南橫公路明霸克露橋鋼便橋遭沖毀｜Photo Credit: 中央社

林欽榮指示水利局、民政局、原民會及各區公所務必定時更新警戒發佈情形，一旦由黃色轉變為紅色警戒，需立即通報該區公所，依照土石流警戒通報及疏散撤離工作標準作業流程，應迅速在2小時內完成住民保全戶撤離。

水利局表示，截至今天上午11時30分，高雄市最大24小時累積雨量為桃源區274毫米，茂林區最大為214毫米，那瑪夏區最大為189毫米，六龜及甲仙在100毫米以下。

高雄市原民會表示，目前南橫公路明霸克露橋封閉，桃源區勤和里以上交通無法通行，原民會持續與當地保持聯繫，各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用流籠。

此外，台電鳳山區營業處報告指出，今天凌晨2時33分，六龜區南橫路、頂濃路、中正路，及桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段、南進巷、北進巷、復興段、梅蘭村、梅山里、復興里等一帶共2563戶停電，清晨5時22分恢復供電。

台電鳳山區營業處表示，事故主因為強風豪雨致樹竹碰觸導致荖濃146電桿礙子破裂，台電人員冒雨徒步爬桿搶修，更換破裂礙子後全線復電。

颱風過後菜價飆漲1成，農糧署：菜價最快週日或下週一回穩

颱風卡努襲台，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達新台幣45.6元，農糧署副署長姚志旺說，今天蔬菜交易量少但承銷業者多，競爭追價導致交易金額較高，評估最快周日會回穩。

依農產品批發市場交易行情站數據顯示，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，繼昨天飆破40元之後，金額再度攀高、飆漲逾1成。

姚志旺今天受訪指出，菜價飆漲主因今天交易量比較少，但因受到颱風預期心理影響，承銷業者預期購買需求增加、交易熱絡，彼此搶貨追價導致金額追高，使行情價格漲。不過，姚志旺也提到，颱風過後許多產區積水已退，預估最快週日、週一價格就會回穩。

面對颱風及其外圍環流影響加上西南風增強，北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生機率，姚志旺說，後續會持續關注降雨對菜價影響，視情況推動相關措施。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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