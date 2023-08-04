颱風卡努逐漸遠離：11縣市豪雨特報，高雄桃源、那瑪夏、六龜防土石流緊急撤離
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中颱卡努逐漸遠離台灣，中央氣象局今（4）日早上11：30解除海上、陸上颱風警報。受到颱風影響，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，飆漲逾1成。對此，農糧署副署長姚志旺表示，菜價最快週日到下週一能回穩。
（中央社）中央氣象局今（4）日上午11時30分解除中度颱風卡努海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，持續發布11縣市豪雨特報，尤其南投縣山區恐有超大豪雨。
根據氣象局最新颱風消息，卡努上午8時中心位置在台北東北方約370公里海面上，以每小時10公里速度，向東北東移動，過去3小時強度略為減弱且暴風圈縮小，對台灣北部近海仍構成威脅。
氣象局上午11時5分發布11縣市豪雨特報，南投縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東、台東地區及新竹、苗栗、台南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
中央災害應變中心上午召開颱風卡努第8次工作會報，統計至上午6時30分止，發布紅色警戒土石流潛勢溪流共7條，皆在南投縣仁愛鄉；土石流黃色警戒232條，分布南投縣仁愛鄉和信義鄉、高雄市六龜區及那瑪夏區和桃源區、嘉義縣竹崎鄉及阿里山鄉、台中市和平區。
黃色警戒大規模崩塌2處，分布高雄市六龜區、台中市和平區；目前各縣市鄉鎮已開設土石流及大規模崩塌黃色警戒應變中心。
中央災變中心指出，宜蘭縣、高雄市、新北市已進行疏散撤離作業，至上午6時止，撤離140人；開設收容處所5處，包含宜蘭縣1處、高雄市3處、新北市1處，安置66人。
中央災變中心表示，颱風卡努已脫離台灣陸地，強度略減弱，朝東北轉東北東方向移動，北部雨勢趨緩，受西南風影響，今天至明天中南部山區，須注意持續降雨。
西南部及北部海域今天滿潮時間從上午8時至下午1時，沿海低窪地區須留意排水不易造成積淹水；高雄市山區受西南風影響有較明顯雨勢，須注意雨勢變化，如六龜區台20線（寶來聚落）。
中央災變中心表示，台灣沿海須留意長浪，台2線北海岸和馬祖沿海，容易有5公尺以上浪高，其中台2線北海岸段易發生浪襲，南部沿海、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、澎湖、金門、馬祖都有長浪發生，適逢暑假，民眾不要至海邊觀浪。
災情部分，中央災變中心統計至上午6時，一般災情共746件，處理中剩78件。災情部分包含路樹倒塌339件、民生基礎設施災情136件，廣告招牌及建物毀損等，以台北市、新北市最多。至清晨5時止，新北市有1384戶停電，預估中午修復完成。
高雄桃園、那瑪夏、六龜土石流紅色警戒，進行預防性撤離
受卡努颱風影響，截至今天中午，高雄桃源、那瑪夏及六龜3區共發布6條土石流紅色警戒、59條土石流黃色警戒，市府於桃源區強制撤離55人。3區洗腎病患及孕婦也實施預防性撤離。
農業部農村發展及水土保持署今天中午發布桃源區有6條土石流紅色警戒，另外桃源區、那瑪夏區、六龜區有59條土石流黃色警戒；六龜區還有一處大規模崩塌黃色警戒。高市府昨晚於水情中心成立應變中心三級開設。
副市長林欽榮今天上午前往水情中心聽取報告，並與六龜區、桃源區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區等區長視訊連線，了解當地狀況。
民政局指出，截至下午1時，那瑪夏區及六龜區實施勸告撤離976人；桃源區因發布土石流紅色警戒，實施避難勸告373人及強制撤離55人。3區洗腎病患90人及孕婦5人也實施預防性撤離。
林欽榮指示水利局、民政局、原民會及各區公所務必定時更新警戒發佈情形，一旦由黃色轉變為紅色警戒，需立即通報該區公所，依照土石流警戒通報及疏散撤離工作標準作業流程，應迅速在2小時內完成住民保全戶撤離。
水利局表示，截至今天上午11時30分，高雄市最大24小時累積雨量為桃源區274毫米，茂林區最大為214毫米，那瑪夏區最大為189毫米，六龜及甲仙在100毫米以下。
高雄市原民會表示，目前南橫公路明霸克露橋封閉，桃源區勤和里以上交通無法通行，原民會持續與當地保持聯繫，各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用流籠。
此外，台電鳳山區營業處報告指出，今天凌晨2時33分，六龜區南橫路、頂濃路、中正路，及桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段、南進巷、北進巷、復興段、梅蘭村、梅山里、復興里等一帶共2563戶停電，清晨5時22分恢復供電。
台電鳳山區營業處表示，事故主因為強風豪雨致樹竹碰觸導致荖濃146電桿礙子破裂，台電人員冒雨徒步爬桿搶修，更換破裂礙子後全線復電。
颱風過後菜價飆漲1成，農糧署：菜價最快週日或下週一回穩
颱風卡努襲台，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達新台幣45.6元，農糧署副署長姚志旺說，今天蔬菜交易量少但承銷業者多，競爭追價導致交易金額較高，評估最快周日會回穩。
依農產品批發市場交易行情站數據顯示，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達45.6元，繼昨天飆破40元之後，金額再度攀高、飆漲逾1成。
姚志旺今天受訪指出，菜價飆漲主因今天交易量比較少，但因受到颱風預期心理影響，承銷業者預期購買需求增加、交易熱絡，彼此搶貨追價導致金額追高，使行情價格漲。不過，姚志旺也提到，颱風過後許多產區積水已退，預估最快週日、週一價格就會回穩。
面對颱風及其外圍環流影響加上西南風增強，北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生機率，姚志旺說，後續會持續關注降雨對菜價影響，視情況推動相關措施。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
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崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
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那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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