鼓勵人們天馬行空發揮創意的「樂高積木」，竟然也是學習「精實管理」的優良教材？
我們想讓你知道的是
打開包裝盒，除了樂高積木之外，我們還會看到一本完整的組裝說明書，就是標準化的精神，今天無論誰來組裝，只要按步驟進行就能得到一模一樣的結果。這不就是工廠最想要的結果嗎？
文：Porter
你曾經組裝樂高嗎？上周末閒來無事，打開購入已久的兩盒樂高（Baby Groot跟adidas Superstar），組著組著，發現要完整組完一盒樂高，這之中好像藏著不少精實管理的概念在裡頭，而裡面似乎藏著許多工廠管理可以借鏡的地方。
先說在前頭，精實管理其實涵蓋的面向很廣，一盒樂高是絕對說不完的，但在這過程中最有價值的是實際的體感。多數時候對著員工說著精實管理的教材，下面聽者一定都是枯燥乏味的，那麼樂高有沒有機會成為溝通精實管理的實體教材呢？
精實管理的精神
先概略聊一下精實管理（或精實生產），英文用的是Lean這個字，可以被解釋成「精簡」，用在生產或管理上面則被理解成是「減少浪費」，而精實管理的精神或許可以簡單理解成透過減少浪費來提升效率的方法。
對於工廠，我們常會提到八大浪費（TIMWOODS：運輸／庫存／動作／等待／過度生產／過度加工／不良／技能），識別生產線上的這些浪費並透過一些精實手法，例如調整生產動線、ECRS（消除、合併、重組、簡化）來降低浪費，進而提升效率、產能。
或許有些人會以為精實管理在現在強調自動化的時代已經過時，實際上精實管理是自動化工廠的核心基礎，因為其涵蓋了標準動作、標準工時、線平衡等關鍵的概念。讓我印象最深刻的是TESLA的超級工廠應該也有採用類似的概念，Elon Musk曾分享調整生產動線後的效益（減少運輸浪費），也找的到相關影片說明TESLA上海超級工廠生產一輛車的節拍時間大約是40秒。在以下的影片（14:24-17:11）中你也可以看到Tesla對於組裝工序的優化（ECRS手法），提升空間利用率30%。
「樂高」中的精實管理元素
- 標準化
不知道組過樂高的朋友對於樂高的第一印象會是什麼？我自己是對於樂高的高度標準化感到印象深刻。對於喜歡買積木天馬行空組裝的人而言，可能會覺得我說的很奇怪，不過我這邊指的標準化，是指販售的各式各樣的盒裝模型，可能是漫威、星際大戰、哈利波特城堡等等。
打開包裝盒，除了樂高積木之外，我們還會看到一本完整的組裝說明書，就是標準化的精神，今天無論誰來組裝，只要按步驟進行就能得到一模一樣的結果。這不就是工廠最想要的結果嗎？
我其實覺得樂高說明書的設計幾乎可以當作所有製造業的榜樣。設計說明書最大的挑戰，就是要做到無論誰來看都看得懂。我們就曾遇過設計好的說明書，實際生產的人員完全不想使用。但樂高的說明書是設計給各年齡層使用的，甚至沒有過多的文字說明，僅以圖像表現零件、組裝位置、順序及動作。
- 模組化
樂高的所有模型都是由樂高積木作為基本單位組合而成，一些特殊模型會有特殊規格的積木，但多數的造型都是透過模組化的積木組合而成。
除此之外，打開料盒我們會發現樂高已經將模型分成幾大模組，並將零件個別包裝，只需要將個別零件包組裝成小模組，再將小模組組裝成大模組就能完成。
模組化可以說是減少浪費的最佳實踐，因為要做到模組化必須要梳理流程中所有可以合併的環節、釐清組裝先後順序，才有機會整合成大模塊，進而簡化流程。
- 同步生產
模組化最大的好處之一，是可以實現同步生產。你當然可以獨自從第一個零件包組裝到最後一個零件包，但因為模組化，哪一個零件包先組裝其實影響不大，因此你可以請三五好友一起組裝，各自負責一個模組，最後再結合在一起，實現「同步生產」。
在工廠的角度來看，同步生產最大的好處減少不同部門在組裝上的等待浪費，以我們的產品為例，可以分成焊接、噴漆、組裝、自動控制、加工，如果無法同步生產，就會發生彼此之間互相等待的情況，這無疑都是巨大的浪費。而從文章開頭的TESLA影片中也可以看到，流程優化的部分正是透過模組化的概念實現同步生產，減少重工的工序。
- 拉式生產
拉式生產的精神是「只依據需求進行生產」，這裡的需求可能是訂單或是目標產量，這樣的好處是工廠的庫存成本會明顯的減少，因為所有的生產都是有終端需求的。
在樂高組裝中的體現，就是我們一次只拿要組裝的模組積木包，其他暫時用不到的就先放在旁邊。這就是最簡單的拉式生產概念。
- 料件分類
你是會打開每個零件包後，不管三七二十一開始埋頭組裝呢？還是會將相同的料件分類擺整齊之後，在開始組裝呢？料件分類其實是精實生產中最基本的2S原則（整理／整頓），目的是要生產者好找、好拿。
如果你也是會在組裝前做好分類的朋友，在組裝了一段時間後，你一定也會感受到身體好像記住了各種積木的位置，基本上已經不用花時間在尋找積木。
這個對應到的，就是生產線上的尋找浪費。每次找不到東西，或是為了拿一個東西需要先把其他東西移走，都是生產線上的時間浪費。
實現自動化無腦生產
這個段落標題大概有違樂高積木鼓勵人們天馬行空創意的方向，我知道有些人不喜歡按表操課，純粹享受使用積木來拼組出自己的作品，不過應該也有人像我一樣，拿到每一個盒裝產品，更想要挑戰能在多快的時間內完成組裝。
如果你也跟我一樣，在組裝前分類好料件、一步一步按照說明書組裝，那麼或許你也會跟我一樣，發現在一頁一頁翻著說明書、伸手拿積木、重複按壓積木的過程中，身體好像進入自動化模式。不需要思考下一步要做什麼（說明書）、不需要思考積木在哪裡（分類）、不用煩惱應該怎麼組裝（模組化），身體就是穩定有節拍地將一個產品完成。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。