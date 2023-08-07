如何利用ChatGPT App「語音轉文字」做會議記錄或筆記，提升輸出效率？

ChatGPT推出了Android和iOS App之後，我第一個想到的利用，就是拿來作為語音轉文字的筆記工具。

利用ChatGPT App內建的語音輸入功能，我可以直接念出大段的文章內容，或者把我的想法完整地用口說的方式說出來，接著利用ChatGPT裡面的Whisper直接把錄音轉成文字稿，最後再搭配ChatGPT AI修正逐字稿的方式，就可以幫我用講的也能快速地完成大篇大段文章內容的撰寫。

實際測試之後，發現這樣的構想是可行的，而且可以一口氣講出大段內容也沒問題。

雖然ChatGPT內建的語音輸入功能在預設情況下可能不會自動輸入中文標點符號。不過，只要先結合給ChatGPT一些修正指令，它就可以用AI幫我們修正語音轉文字過程當中的錯字，並且自動加上中文的標點符號，甚至還能夠自動進行分段或者延伸文字等等。

我還實際測試了ChatGPT APP語音轉文字可以做到的極限，今天這一篇文章就是透過這項功能轉換出來的，90％的內容是直接語音轉文字，然後結合ChatGPT的修正生成。當然，轉換後的內容難免還有一些需要手動修正的小地方，但透過簡單修改，即可完善。

相似的利用可以參考：

相較之下，我之前在手機上進行語音轉文字時慣用的「語音轉文字筆記利器，活用Google即時轉錄寫筆記的7個案例」，可以說被ChatGPT App完全取代了。

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透過我自己實際測試了利用ChatGPT的APP完整處理一件工作任務的流程，和大家分享這個流程的幾個關鍵操作步驟：

第一步：給ChatGPT APP基本指令

先告訴ChatGPT APP將要提供幾段語音轉文字的逐字稿。

請他修正錯字，加上標點符號，理順文章內容。

如果需要的話，也可以請ChatGPT自動延伸語音講出的內容。

第一步是給ChatGPT的APP一個指令。我告訴它接下來我會提供幾段語音轉文字的逐字稿，請它一步一步地修正裡面的錯字，加上標點符號，並適度地理順文章的內容。我甚至可以給它指令，請它延伸語音講出來的內容。

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第二步：利用提問錄製語音

按下ChatGPT App提問欄位的錄音按鈕，開始錄製自己的思考或想法。

根據我的經驗，連續錄到四分鐘以上的語音都沒問題。

我們可以想像這樣的應用場景：老師練習課程內容、工作者思考專案企劃，都可以直接語音先練習講出來。

第二步是開始錄音。按下ChatGPT的錄音按鈕，開始錄製下來我腦袋中雜亂的想法。我自己的經驗是，錄到四分鐘以上的語音，目前都沒有發生任何的問題，也都可以順利重新理順成完整的逐字稿。

我們可以進一步利用這樣的方式。假設你是一個老師，你可以直接利用ChatGPT開始練習你的課程內容，然後把錄音的課程內容轉換成逐字稿。或者你正在做一個專案的企劃，你可以假裝你正在做一個專案的介紹跟報告，然後先把這樣的介紹報告的內容利用ChatGPT的語音轉文字的APP轉成逐字稿。

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第三步：用AI理順文字，甚至可以轉換成其他文件格式

根據第一步的設定，一旦我在提問中講完逐字稿， ChatGPT就會自動開始修正文字。

如果是講師，可以在語音轉文字並修正後，再轉換成課程的簡報大綱或教學流程。

如果是專案企劃報告者，可以依據專案報告格式快速轉換成專案報告。

第三步是轉換成文稿或報告。如果你剛才把上課的內容利用語音轉文字轉成逐字稿了，這時候你可以再請ChatGPT針對這個逐字稿，請他給你一個需要的課程架構，請他幫你直接轉換成課程的簡報大綱。

如果剛才的例子是你是一位專案企劃的報告者，你可以給ChatGPT一個專案報告的格式，請他依據剛才你轉換出來的專案雜亂想法的逐字稿，根據你的專案報告的格式，快速轉換成你需要的一份專案的報告。

在這個過程中，你可以快速地進行一些構思討論，或者快速產生你需要的課程報告。

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於是，我在ChatGPT App建立了一個專門用來處理「語音轉文字」的頻道分類。等於把這個頻道當作我製作語音筆記、語音草稿的專屬工具。

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實際使用上，有非常多利用的方式：

語音轉文字功能可應用於會議、採訪、構思文章、企劃報告等。

可以快速整理出開會或採訪過程的逐字稿，減少人工整理的時間。

利用語音轉文字產出草稿，節省打字時間，增加文思泉湧的可能性。

可以與GPT結合，將雜亂的想法草稿修正調整成正式報告格式，進一步節省時間。

開會或採訪時，我們可以直接表達想要的內容，利用語音轉文字的工具快速整理出逐字稿。這大幅減少了會後重新騰寫逐字稿的時間，讓工作流程更為便捷。

我自己在構思文章時，也常利用這項工具。有時大腦會卡關，但透過語音轉文字，我可以直接用口說方式把想法講出來。雖然口說的內容可能不精練，但可以快速產出草稿，節省許多時間。

更進一步，我甚至在構思企劃、撰寫報告或筆記時也會利用語音轉文字。透過這樣的方式，我能快速將雜亂的想法轉化為文字，形成基本的草稿。

結合ChatGPT技術，我可以先產出語音草稿，然後告訴ChatGPT我想要的格式，讓它幫我進行修正和調整。這樣一來，從草稿轉換成正式報告的時間也可以大幅節省。

現在，這些功能和需求都可以在ChatGPT的Android或iOS的App上實現。語音轉文字不僅節省了時間，也打開了新的可能性。

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

原標：利用 ChatGPT App 寫語音筆記，提升輸出效率的秘密武器

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航