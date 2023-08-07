如何利用ChatGPT App「語音轉文字」做會議記錄或筆記，提升輸出效率？
我們想讓你知道的是
我還實際測試了ChatGPT APP語音轉文字可以做到的極限，今天這一篇文章就是透過這項功能轉換出來的，90％的內容是直接語音轉文字，然後結合ChatGPT的修正生成。當然，轉換後的內容難免還有一些需要手動修正的小地方，但透過簡單修改，即可完善。
ChatGPT推出了Android和iOS App之後，我第一個想到的利用，就是拿來作為語音轉文字的筆記工具。
利用ChatGPT App內建的語音輸入功能，我可以直接念出大段的文章內容，或者把我的想法完整地用口說的方式說出來，接著利用ChatGPT裡面的Whisper直接把錄音轉成文字稿，最後再搭配ChatGPT AI修正逐字稿的方式，就可以幫我用講的也能快速地完成大篇大段文章內容的撰寫。
實際測試之後，發現這樣的構想是可行的，而且可以一口氣講出大段內容也沒問題。
雖然ChatGPT內建的語音輸入功能在預設情況下可能不會自動輸入中文標點符號。不過，只要先結合給ChatGPT一些修正指令，它就可以用AI幫我們修正語音轉文字過程當中的錯字，並且自動加上中文的標點符號，甚至還能夠自動進行分段或者延伸文字等等。
我還實際測試了ChatGPT APP語音轉文字可以做到的極限，今天這一篇文章就是透過這項功能轉換出來的，90％的內容是直接語音轉文字，然後結合ChatGPT的修正生成。當然，轉換後的內容難免還有一些需要手動修正的小地方，但透過簡單修改，即可完善。
相似的利用可以參考：
相較之下，我之前在手機上進行語音轉文字時慣用的「語音轉文字筆記利器，活用Google即時轉錄寫筆記的7個案例」，可以說被ChatGPT App完全取代了。
透過我自己實際測試了利用ChatGPT的APP完整處理一件工作任務的流程，和大家分享這個流程的幾個關鍵操作步驟：
第一步：給ChatGPT APP基本指令
- 先告訴ChatGPT APP將要提供幾段語音轉文字的逐字稿。
- 請他修正錯字，加上標點符號，理順文章內容。
- 如果需要的話，也可以請ChatGPT自動延伸語音講出的內容。
第一步是給ChatGPT的APP一個指令。我告訴它接下來我會提供幾段語音轉文字的逐字稿，請它一步一步地修正裡面的錯字，加上標點符號，並適度地理順文章的內容。我甚至可以給它指令，請它延伸語音講出來的內容。
第二步：利用提問錄製語音
- 按下ChatGPT App提問欄位的錄音按鈕，開始錄製自己的思考或想法。
- 根據我的經驗，連續錄到四分鐘以上的語音都沒問題。
- 我們可以想像這樣的應用場景：老師練習課程內容、工作者思考專案企劃，都可以直接語音先練習講出來。
第二步是開始錄音。按下ChatGPT的錄音按鈕，開始錄製下來我腦袋中雜亂的想法。我自己的經驗是，錄到四分鐘以上的語音，目前都沒有發生任何的問題，也都可以順利重新理順成完整的逐字稿。
我們可以進一步利用這樣的方式。假設你是一個老師，你可以直接利用ChatGPT開始練習你的課程內容，然後把錄音的課程內容轉換成逐字稿。或者你正在做一個專案的企劃，你可以假裝你正在做一個專案的介紹跟報告，然後先把這樣的介紹報告的內容利用ChatGPT的語音轉文字的APP轉成逐字稿。
第三步：用AI理順文字，甚至可以轉換成其他文件格式
- 根據第一步的設定，一旦我在提問中講完逐字稿， ChatGPT就會自動開始修正文字。
- 如果是講師，可以在語音轉文字並修正後，再轉換成課程的簡報大綱或教學流程。
- 如果是專案企劃報告者，可以依據專案報告格式快速轉換成專案報告。
第三步是轉換成文稿或報告。如果你剛才把上課的內容利用語音轉文字轉成逐字稿了，這時候你可以再請ChatGPT針對這個逐字稿，請他給你一個需要的課程架構，請他幫你直接轉換成課程的簡報大綱。
如果剛才的例子是你是一位專案企劃的報告者，你可以給ChatGPT一個專案報告的格式，請他依據剛才你轉換出來的專案雜亂想法的逐字稿，根據你的專案報告的格式，快速轉換成你需要的一份專案的報告。
在這個過程中，你可以快速地進行一些構思討論，或者快速產生你需要的課程報告。
於是，我在ChatGPT App建立了一個專門用來處理「語音轉文字」的頻道分類。等於把這個頻道當作我製作語音筆記、語音草稿的專屬工具。
實際使用上，有非常多利用的方式：
- 語音轉文字功能可應用於會議、採訪、構思文章、企劃報告等。
- 可以快速整理出開會或採訪過程的逐字稿，減少人工整理的時間。
- 利用語音轉文字產出草稿，節省打字時間，增加文思泉湧的可能性。
- 可以與GPT結合，將雜亂的想法草稿修正調整成正式報告格式，進一步節省時間。
開會或採訪時，我們可以直接表達想要的內容，利用語音轉文字的工具快速整理出逐字稿。這大幅減少了會後重新騰寫逐字稿的時間，讓工作流程更為便捷。
我自己在構思文章時，也常利用這項工具。有時大腦會卡關，但透過語音轉文字，我可以直接用口說方式把想法講出來。雖然口說的內容可能不精練，但可以快速產出草稿，節省許多時間。
更進一步，我甚至在構思企劃、撰寫報告或筆記時也會利用語音轉文字。透過這樣的方式，我能快速將雜亂的想法轉化為文字，形成基本的草稿。
結合ChatGPT技術，我可以先產出語音草稿，然後告訴ChatGPT我想要的格式，讓它幫我進行修正和調整。這樣一來，從草稿轉換成正式報告的時間也可以大幅節省。
現在，這些功能和需求都可以在ChatGPT的Android或iOS的App上實現。語音轉文字不僅節省了時間，也打開了新的可能性。
本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此
原標：利用 ChatGPT App 寫語音筆記，提升輸出效率的秘密武器
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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