名偵探柯南《黑鐵的魚影》：除了柯哀互動以外的五大看點！
我們想讓你知道的是
對於資深柯南迷而言，這部劇場版是絕對不能錯過的作品。動作戲、主線、感情線和帥哥應有盡有，缺點就是你可能會覺得有哪些地方看不夠！不過沒關係，下一部劇場版已經預告有基德跟平次的參與。
（本文含有電影劇透）
大家好，我是味噌Miso。
今年的柯南也不負眾望，發揮了國民動作片的影響力，讓大家一邊驚呼著「好扯！」一邊又因為是柯南而見怪不怪。
撇開例行的博士猜謎、鬼之踢球跟引起討論的柯哀劇情，想來說說這次劇場版《黑鐵的魚影》令人感觸頗深的地方。
一、各闢戰場的紅黑對決
這次劇場版大手筆讓紅黑方多線開戰，紅方有柯南、FBI、國際刑警、日本警察，黑方則有高級幹部與紅方臥底，在歐洲跟日本皆有交戰。
黑方人數居下，但仗著手段兇殘，也造成紅方不少麻煩。加上這次的主戰場在海中，紅方增援不易，實際上有很長一段時間被壓著打，最後靠著臥底波本（降谷零）提供情報、柯南跟狙擊手赤井秀一打配合，才遏止了黑方的攻勢。
二、各懷鬼胎的黑暗組織
這次還能看見組織成員的各種算計與防備。
劇中一名女性工程師研發了人臉比對系統，能夠透過照片分析臉部骨骼，重建出一個人一生的長相變化，進而在監視器中鎖定特定對象的行蹤。
這位女工程師將系統授權給國際刑警使用，原本組織給的任務是潛入國際刑警的據點，把他們被監視器拍到的部分刪除。
沒想到各人有各人的盤算。
組織高層朗姆想透過系統尋找失聯的Boss，卻不知道成員之一的苦艾酒擁有可以直接跟Boss聯絡的權限。
苦艾酒藏有私心，她認為一旦這個系統落入組織手中，就如同打開了潘朵拉的盒子（所有人的身份秘密都會曝光，甚至是Boss的），加上伏特加做了計劃外的事情（抓捕小哀），於是她建議Boss直接銷毀系統。
而Boss似乎並不想被朗姆找到。在他的授權下，苦艾酒易容成宮野志保成年、老年的模樣，在世界各地被監視器拍下來，混淆組織成員的判斷，讓他們誤以為這是個半成品的系統，相似的人臉都顯示配對成功。
這個煙霧彈行動成功解除了小哀的危機，她也在臥底基爾的幫助下得以逃生。
而國際刑警因為被間諜滲透得太過嚴重，加上黑暗組織的攻擊，決定放棄日本的據點，改到另外的國家秘密運作系統。
最終受傷的還是琴酒......喔不，這次是琴酒的下位版，一個想要踩著琴酒往上爬卻被柯南打臉的年輕屁孩。
三、博士與小哀的親情
對其他人來說，灰原哀是組織的叛徒，是雪莉，是各方忌憚的科學天才。但對博士來說，小哀就是小哀。
在劇情裡面，灰原哀曝露了身份，被組織成員迷暈帶走，身處敵營之中，她夢見的是變小的那一天，在大雨中救起她的博士。
得知小哀有危險，阿笠博士開著金龜車追了上去，還對新一說：「我就算撞上去也要阻止他們。」讓新一擔心博士會做傻事。
他們互相照顧互相扶持，早就是超越血緣關係的家人。
四、小蘭的打戲神來一筆
由於現在的柯南具備恐怖戰力的角色太多（望向頂點中的賽亞人京極真），早期的武力擔當小蘭反而發揮上受到了限制。
這次她的出場時機恰到好處。小哀是在半夜的旅館遇到襲擊，毛利醉倒，四周又只有老弱婦孺（園子、博士、少年偵探團跟技能點在踢球的柯南），小蘭變成唯一能阻止情勢惡化的人。
這樣子有條件的環境設定反而讓人回想起了早期柯南的壓迫感，不難看出編劇的巧思。
五、赤井與零的雙向通話
FBI赤井秀一與日本公安降谷零因為諸伏景光臥底曝露的事情而結下樑子，雖然赤井親口說過不想與零為敵，但零無法諒解他沒有阻止景光自盡的結果。
只是為了大局，零也不得不放下私心，和赤井達成合作共識，兩個人為了推翻黑暗組織而交換情報。
這次劇場版在柯南的助力下兩人也有了對話的機會，畫面與氛圍都顯示著他們逐漸建立了戰友的情誼。這裡暫時不破梗，想知道的人趕快去電影院看《黑鐵的魚影》！簡單來說就是：
你的CP發糖啦！
結尾
對於資深柯南迷而言，這部劇場版是絕對不能錯過的作品。動作戲、主線、感情線和帥哥應有盡有，缺點就是你可能會覺得有哪些地方看不夠！不過沒關係，下一部劇場版已經預告有基德跟平次的參與，我好想看基德怎麼解釋他跟平次差點親嘴的事情（？）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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