【未來大人物】他演講總有人哭出來、他的Podcast總說舊衣故事，萬秀洗衣店張瑞夫：愛要及時還有洗衣記得拿

文：陳淑玲

張瑞夫是台中后里經營了72年的萬秀洗衣店第三代，現為萬秀洗衣店Redefine計畫主理人。

故事要從2020那年開始說起。從北京工作暫告一段落返鄉休息的瑞夫，看著家裡洗衣店內阿公阿嬤無聊趴睡的身影。他突發奇想將許久沒人來拿的衣服重新讓阿公張萬吉、阿嬤許秀娥穿上。

有時候像東京街頭小文青一樣擺拍、時而又像Y2K世代帶著叛逆的拍照、有時又像回到舊時光的古著穿搭。透過瑞夫引導、拍照，阿公阿嬤就像回到年輕時代年輕表情，甚至牽手與小嬌羞的戀愛感都出現了。

Photo Credit - 張瑞夫 讓阿公阿嬤穿上時尚服飾，不僅是存粹為了打扮，更多背後的意義是陪伴與關心、讓他們不無聊。

原本只是點綴阿公阿嬤生活的拍照發文，無心插柳成了在網路上熱議話題，透過IG帳號「wantshowasyoung - 萬秀的洗衣店」上發酵，一系之間爆紅，連國際媒體如英國BBC、美國CNN、紐約時報都前來報導，粉絲數垂直上升瞬間飆60萬。

短短7到8月之間，合稱為「萬秀」的阿公、阿嬤成為了全球超過66萬人關注的時尚潮人。瑞夫回想：「其實所做一切的初心，就是想讓阿公阿嬤不無聊而已。」也因為他的舉動，讓長輩逐漸有了活力、生活也起了變化。

跨世代溝通談行動也談心

記憶中家裡的天花板是一件又一件的衣服牆，可能有4、500件沒有仔細精算過，但在瑞夫的成長過程中，家裡永遠滿是衣服。從小父母離異、爸爸又經年在外輪調工作，瑞夫是大家口中隔代教養的小孩。從小玩耍長大的洗衣店就是他的生活玩耍舞台。

「印象的家中永遠掛滿衣服，我以為是生意好，後來才知道原來更多是沒來拿的衣服。我在翻找的過程中甚至還發現有超過40年沒來拿的，包著衣服的塑膠套一摸、整個都脆化掉。」瑞夫這樣回想著。

從北京工作返鄉暫歇的瑞夫把「想讓長輩不無聊」以及「舊衣永續」概念相結合，讓阿公阿嬤一張張一起擺拍、衣服穿搭的照片秀出。「其實一開始他們是抗拒的，總覺得拍照是年輕人的花招、什麼IG根本是聽不懂的世界。更別說網紅、文創這些單字他們根本不懂是什麼。」

但隨著瑞夫慢慢溝通與引導，他們逐漸明白，瑞夫的舊衣新穿提倡的是一種愛惜衣物的觀念與態度。瑞夫說：「像IG追蹤人數，我也跟他們說這就像是訂報紙一樣，你看全世界有60多萬人都在看你這份報紙。」他甚至一則一則念出網友給他們的留言，讓阿公阿嬤知道有這麼多人喜歡他們、想跟他們說說話。

Photo Credit - 張瑞夫 情人節、520時，瑞夫就拍攝一系列的放閃照，又害羞又開心的萬吉與秀娥超可愛。

就連文創的意義與策展等內容，瑞夫也都轉譯成老人家聽得懂的語言來分享。聽不懂的、就用他們的語言再解釋一次。長輩知道有這麼多人喜歡、這麼多人認同他們，生活也不無聊、也活力了起來。

瑞夫的跨世代方式更向外延伸，2020年帶著阿公阿嬤走上台北時裝週的伸展台。2023年更帶著阿公應邀到日本與銀髮夫妻網紅「BonPon」見面與交流。

Photo Credit - 張瑞夫 2023年初瑞夫帶著萬吉阿公，到日本去與同為銀髮時尚網紅的「BonPon」夫婦見面交流。

瑞夫說：「就像當年『萬秀洗衣店』紅了後，我第一次應邀去演講，大家都好奇想聽60幾萬粉絲到底怎麼來。但我說那其實就是我傳達跟阿公阿嬤縮短世代距離的初衷而已。」

除了跟阿公阿嬤的溝通，瑞夫也「找」回弟弟。面對從小比較叛逆甚至離家的弟弟「我不想強迫他一定要回家，但我有次我請他載我去南投，順便聽我演講。實際聽完後弟弟逐漸能了解與認同家人角色關係。他也漸漸懂得往回看、返回家裡。現在家裡的洗衣事業重心也轉到弟弟手上。」

瑞夫用良善的初心與耐心，跨世代療癒長輩甚至融化弟弟稜角，他的行動也治癒著家人的心。

Photo Credit - 張瑞夫 在家裡，身為長子與長孫的瑞夫是全家溝通的橋樑。（由左至右：爸爸張俊明、張瑞夫、弟弟張瑞文、阿公張萬吉）

走向永續的倡議之路洗衣也是一種態度

「萬秀洗衣店」紅了後，瑞夫的行動更開始向外延伸，有人覺得他社群上有著超級流量、有了廣大聲量，他應該可以朝向KOL的路前進。但瑞夫不這麼想，他不想被外界定位「網紅」的角色。他接許多可能根本不賺錢的校園演講，期盼用更多自身經驗告訴學子「愛要及時」。

他也接下公視旅遊節目《無事坐巴士》主持人，搭著巴士用台語到全台灣鄉鎮角落挖掘故事。他更主持《萬秀孫代客洗衣》Podcast節目，每集邀請一位音樂人帶一件舊衣物，說音樂點滴也說惜物的精神。

他曾出版《溫馨提醒：洗衣服請記得拿 我和萬秀的成長故事!》一書，如實寫下他與阿公阿嬤的故事。也策展展出「萬惜：回憶募集照片展」，用回憶照片喚醒人們心中最柔軟親情那塊角落。

也長期受弘道老人福利基金會之邀，擔任《老當家做煮》節目的主持人，向長輩們學挑食材、學做菜。

他更有感於洗衣產業背後問題以及已經面臨到的永續議題困境，不只是喊喊口號，而是實際走向改革參與。他加入並成為台中市直轄市洗衣商業同業公會理監事，同時也是全台最年輕的洗衣公會理監事。希望可以透過了解組織運作與法規來推動洗衣店問題與舊衣永續倡議。

斜槓眾多角色身份，瑞夫設立「萬秀洗衣店: 萬秀REDEFINE」平台與成立「萬秀孫文創股份有限公司」。

「很多人都問我，這麼多身份與不同工作該怎麼自我定義，其實我最想做的是打造品牌的工作。這個品牌不是以賺錢為導向、而是要喚醒大家珍惜與永續。就像衣服不要總追求快時尚、好好送洗衣、再體面穿上，也是一種超級態度。」

當然，有了公司就該面臨最現實的經濟收入問題，「目前公司的收支還需要我以演講、主持等其他工作來平衡公司財務狀況。當然我知道這樣的方式不健康，但我還在努力嘗試，讓更多元的合作與倡議能被多人聽見與看見。」