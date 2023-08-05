最有機會旅外的中職三大火球男，誰最有機會球速突破160公里？

文：Xun（陳士勳）

目前中華職棒本土投手於一軍例行賽的最快球速紀錄，為統一獅古林睿煬和富邦悍將曾峻岳共同保持的157公里。

也許中職尚未像日本職棒有佐佐木朗希、韓國職棒有安佑鎭等可投出160公里快速球的本土投手，可是越多土投的最快球速，已慢慢接近160大關，而且年紀都在25歲以下，球速都還有上升機會。

因此，對喜歡看投手飆快速球的球迷，更不得不知中職現役最有機會旅外的三大本土火球男。

第三名：徐若熙

今年將滿23歲的味全龍新星徐若熙，曾在2020年中職二軍總冠軍戰第三戰投出157公里的火球，隔年在一軍表現，更讓人驚豔。

除了150公里以上速球，還有一顆犀利的「指叉變速球」，使他曾面對中信兄弟先發3.2局，11個出局數皆靠三振拿下，之後更對富邦先發，上演開局連8打席奪三振的紀錄，直球和變速球的搭配，幾乎常讓各隊打者頻頻揮空。

徐若熙的變速球固然犀利，但要知道變速球要是沒有好的快速球輔助，很難發揮效益，前中職投手三冠王（勝投、防禦率、奪三振），現任中信兄弟二軍投手教練林恩宇也指出，徐若熙直球速度很快，大幅提升變速球威力。

徐若熙的均速可達151公里，簡直嚇死人，加上他的指叉變速球更接近指叉球，不是那麼好打。

前中華隊總教練「草總」謝長亨解釋，徐若熙的指叉變速球是「用快速指叉球的握法」來投變速球，一般指叉球是用食指和中指的第一關節的內側施力，而指叉變速球是用食指和中指的第二和第三關節的內側施力，因施力點不同，握法也就略有不同。

若熙以138公里指叉變速球，配上150公里速球，這樣高一個檔次球速，所形成共軌，我認為應該解釋成同一個放球點，打者真的很難預判。

徐若熙去年因為進行Tommy John韌帶置換手術緣故，導致2022年球季報銷，本季有望於球季後半段復出，對許多國外投手動完Tommy John康復後，球速皆有顯著提升，徐若熙坦承，自己也期待有機會能投到160公里。

我也會很期待！可能會想要投到160（公里）！

第二名：古林睿煬

MOMO瘋運動去年底曾調查2022年中職投手中，誰的快速球最難打？經由多名現役職棒球員票選認證，統一獅少年火球男古林睿煬以13票獲選第一名，大幅領先第二名的曾峻岳（4票）。

針對古林成為現今中職本土球速紀錄保持人，統一獅總教練林岳平並不覺得意外，「以他的身體跟狀態，這樣的表現是可預期的。」甚至認為如果跟徐若熙相比，古林更有機會先飆出160公里火球。

古林現在23歲，還算年輕，看這幾年有沒有機會。

不過林岳平也指出，古林或許在直球方面威力優於徐若熙，可是卻不像徐若熙，有顆可以當成決勝球的變化球，「徐若熙的變化球投得比較好，可搶好球，也可拿來三振打者，可當決勝球。」

反觀古林的變化球雖可取得好球數，但較沒辦法讓打者揮空，如果變化球控制力更好，三振率就會更高。

徐若熙與古林睿煬但都具備不錯球速，因此，整體實力衡量，取決於對變化球的掌握度！

至於古林本人也呼應林岳平看法，認為自己得跟徐若熙學習地方，就是變化球的控制能力和犀利度，「我必須再找到能和直球搭配的變化球。」

就現階段來看，古林所找到的變化球，應該就是「曲球」，先前古林也曾向前統一獅洋投飛利士（Felix Doubront）請教曲球投法，而飛利士也稱讚古林的學習成效超乎預期。

我認為古林的潛力還沒完全發揮，還可以把曲球投得更好，因為這一點，所以我願意把我的曲球教給他。

第一名：曾峻岳

美國著名棒球分析網站《FanGraphs》，在今年經典賽期間公布2023年國際球員排行榜，富邦悍將守護神曾峻岳名列第17名，是唯一入榜的台灣球員，被認為具有挑戰大聯盟的潛能，不過曾峻岳卻謙虛看待，「我看到新聞時也嚇到，是我朋友傳給我的。」

也透露其實自己的目標是日本職棒，且笑說：「我才175公分，這種身材怎麼能旅美啦！」話雖如此，日本職棒球探前陣子來台覓才，也已注意到曾峻岳，相信旅日之夢應該是指日可待。

前日職西武獅隊投手，現任富邦悍將投手郭俊麟，也以前輩和過來人身分，給予後輩建議，談到最快球速已能來到157公里的曾峻岳，最好能再多練指叉球。

在日本光靠直球還不夠，具備指叉球會比較好用，尤其日職投手的球路品質以及轉速都有一定水準。

而曾峻岳也將這個建議吸收進去，本季也特別花許多心思鑽研變化球，「去年我變化球投得不好！還需要精進。」因此，今年在直球球速上突破，反而順其自然，比較希望變化球可以更得心應手，這也讓他投出146公里指叉球，連隊友都虧他的指叉球速度比隊上許多投手的直球速度還快。

曾峻岳回想，自己大多數失分都來自被對手連續安打，或投出太多四壞球，即使沒有保送，也因為壞球走在前面，導致球數落後，而讓自己更難投。

只想催球速，導致控球走樣，忽略掉控球。

速球加指叉的投球策略，與統一獅守護神陳韻文頗有異曲同工之妙，曾峻岳點出，自己以陳韻文為榜樣，「他狀況再怎麼不好，還是懂得用頭腦去投球。」

陳韻文不僅球速上看150公里，也有顆不錯指叉球，目前曾峻岳的指叉球經常維持在140公里以上，但仍在尋求與直球搭配的完美平衡點，所以也要求自己直球速度都至少要有150公里。

我最強的武器還是直球，不會忘記自己最好的東西！

總結

徐若熙、古林睿煬及曾峻岳都是中職新生代火球男，三人最快球速都是157公里，也是中職本土投手最快球速紀錄。

從草總謝長亨、餅總林岳平，及有旅日經驗的林恩宇、郭俊麟等人分享，得知除了好的速球，還要有變化球來搭配，徐若熙有「指叉變速球」、古林有「曲球」，而曾峻岳嘗試「指叉球」，在追求160公里的同時，也勿忘變化球的重要性。

而三人的速球品質，大多數中職打者認為古林的直球最難打，在國際上關注度，則是曾峻岳已受到美國、日本等媒體注意。

本文經Xun（陳士勳）授權刊登，原文刊登於此

原標題：逼近160公里大關！最有機會旅外的中職3大本土火球男

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航