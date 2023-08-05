最有機會旅外的中職三大火球男，誰最有機會球速突破160公里？
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看著大谷翔平、佐佐木朗希等日本選手輕鬆的催上160公里快速球，中職雖然目前還沒能達到，但有許多土投也慢慢逼近160的大關，且因為年輕所以球速還有上升空間。本文整理出3位潛力土投，究竟這之中有誰是最有機會旅外的本土火球男呢？
文：Xun（陳士勳）
目前中華職棒本土投手於一軍例行賽的最快球速紀錄，為統一獅古林睿煬和富邦悍將曾峻岳共同保持的157公里。
也許中職尚未像日本職棒有佐佐木朗希、韓國職棒有安佑鎭等可投出160公里快速球的本土投手，可是越多土投的最快球速，已慢慢接近160大關，而且年紀都在25歲以下，球速都還有上升機會。
因此，對喜歡看投手飆快速球的球迷，更不得不知中職現役最有機會旅外的三大本土火球男。
第三名：徐若熙
今年將滿23歲的味全龍新星徐若熙，曾在2020年中職二軍總冠軍戰第三戰投出157公里的火球，隔年在一軍表現，更讓人驚豔。
除了150公里以上速球，還有一顆犀利的「指叉變速球」，使他曾面對中信兄弟先發3.2局，11個出局數皆靠三振拿下，之後更對富邦先發，上演開局連8打席奪三振的紀錄，直球和變速球的搭配，幾乎常讓各隊打者頻頻揮空。
徐若熙的變速球固然犀利，但要知道變速球要是沒有好的快速球輔助，很難發揮效益，前中職投手三冠王（勝投、防禦率、奪三振），現任中信兄弟二軍投手教練林恩宇也指出，徐若熙直球速度很快，大幅提升變速球威力。
徐若熙的均速可達151公里，簡直嚇死人，加上他的指叉變速球更接近指叉球，不是那麼好打。
前中華隊總教練「草總」謝長亨解釋，徐若熙的指叉變速球是「用快速指叉球的握法」來投變速球，一般指叉球是用食指和中指的第一關節的內側施力，而指叉變速球是用食指和中指的第二和第三關節的內側施力，因施力點不同，握法也就略有不同。
若熙以138公里指叉變速球，配上150公里速球，這樣高一個檔次球速，所形成共軌，我認為應該解釋成同一個放球點，打者真的很難預判。
徐若熙去年因為進行Tommy John韌帶置換手術緣故，導致2022年球季報銷，本季有望於球季後半段復出，對許多國外投手動完Tommy John康復後，球速皆有顯著提升，徐若熙坦承，自己也期待有機會能投到160公里。
我也會很期待！可能會想要投到160（公里）！
第二名：古林睿煬
MOMO瘋運動去年底曾調查2022年中職投手中，誰的快速球最難打？經由多名現役職棒球員票選認證，統一獅少年火球男古林睿煬以13票獲選第一名，大幅領先第二名的曾峻岳（4票）。
針對古林成為現今中職本土球速紀錄保持人，統一獅總教練林岳平並不覺得意外，「以他的身體跟狀態，這樣的表現是可預期的。」甚至認為如果跟徐若熙相比，古林更有機會先飆出160公里火球。
古林現在23歲，還算年輕，看這幾年有沒有機會。
不過林岳平也指出，古林或許在直球方面威力優於徐若熙，可是卻不像徐若熙，有顆可以當成決勝球的變化球，「徐若熙的變化球投得比較好，可搶好球，也可拿來三振打者，可當決勝球。」
反觀古林的變化球雖可取得好球數，但較沒辦法讓打者揮空，如果變化球控制力更好，三振率就會更高。
徐若熙與古林睿煬但都具備不錯球速，因此，整體實力衡量，取決於對變化球的掌握度！
至於古林本人也呼應林岳平看法，認為自己得跟徐若熙學習地方，就是變化球的控制能力和犀利度，「我必須再找到能和直球搭配的變化球。」
就現階段來看，古林所找到的變化球，應該就是「曲球」，先前古林也曾向前統一獅洋投飛利士（Felix Doubront）請教曲球投法，而飛利士也稱讚古林的學習成效超乎預期。
我認為古林的潛力還沒完全發揮，還可以把曲球投得更好，因為這一點，所以我願意把我的曲球教給他。
第一名：曾峻岳
美國著名棒球分析網站《FanGraphs》，在今年經典賽期間公布2023年國際球員排行榜，富邦悍將守護神曾峻岳名列第17名，是唯一入榜的台灣球員，被認為具有挑戰大聯盟的潛能，不過曾峻岳卻謙虛看待，「我看到新聞時也嚇到，是我朋友傳給我的。」
也透露其實自己的目標是日本職棒，且笑說：「我才175公分，這種身材怎麼能旅美啦！」話雖如此，日本職棒球探前陣子來台覓才，也已注意到曾峻岳，相信旅日之夢應該是指日可待。
前日職西武獅隊投手，現任富邦悍將投手郭俊麟，也以前輩和過來人身分，給予後輩建議，談到最快球速已能來到157公里的曾峻岳，最好能再多練指叉球。
在日本光靠直球還不夠，具備指叉球會比較好用，尤其日職投手的球路品質以及轉速都有一定水準。
而曾峻岳也將這個建議吸收進去，本季也特別花許多心思鑽研變化球，「去年我變化球投得不好！還需要精進。」因此，今年在直球球速上突破，反而順其自然，比較希望變化球可以更得心應手，這也讓他投出146公里指叉球，連隊友都虧他的指叉球速度比隊上許多投手的直球速度還快。
曾峻岳回想，自己大多數失分都來自被對手連續安打，或投出太多四壞球，即使沒有保送，也因為壞球走在前面，導致球數落後，而讓自己更難投。
只想催球速，導致控球走樣，忽略掉控球。
速球加指叉的投球策略，與統一獅守護神陳韻文頗有異曲同工之妙，曾峻岳點出，自己以陳韻文為榜樣，「他狀況再怎麼不好，還是懂得用頭腦去投球。」
陳韻文不僅球速上看150公里，也有顆不錯指叉球，目前曾峻岳的指叉球經常維持在140公里以上，但仍在尋求與直球搭配的完美平衡點，所以也要求自己直球速度都至少要有150公里。
我最強的武器還是直球，不會忘記自己最好的東西！
總結
徐若熙、古林睿煬及曾峻岳都是中職新生代火球男，三人最快球速都是157公里，也是中職本土投手最快球速紀錄。
從草總謝長亨、餅總林岳平，及有旅日經驗的林恩宇、郭俊麟等人分享，得知除了好的速球，還要有變化球來搭配，徐若熙有「指叉變速球」、古林有「曲球」，而曾峻岳嘗試「指叉球」，在追求160公里的同時，也勿忘變化球的重要性。
而三人的速球品質，大多數中職打者認為古林的直球最難打，在國際上關注度，則是曾峻岳已受到美國、日本等媒體注意。
本文經Xun（陳士勳）授權刊登，原文刊登於此
原標題：逼近160公里大關！最有機會旅外的中職3大本土火球男
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
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Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL