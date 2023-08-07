【小笠原欣幸觀點】選前五個月民調解析：郭台銘是否會參選？「下架民進黨」口號有沒有效？

文：小笠原欣幸

譯：張進逸

明年1月13日的台灣總統大選距今僅剩下五個月。國民黨在7月23日的全代會上，正式通過提名侯友宜為參選人。民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲，以及侯友宜的三腳督競爭態勢也逐漸升溫。

前兩次在8月大勢已定

過去的總統大選是在3月舉行，自2012年起，改至1月進行投票，這樣的更動是為了讓總統大選能與立委選舉在同一天舉行。對此我們首先來回顧一下過去3次的選戰中，夏季代表著何種意義。

2012年，尋求連任的馬英九與首度挑戰的蔡英文展開激烈競爭，夏季時的選情尚未明朗，秋季也仍難分高下，直到12月，馬英九才終於領先蔡英文。2016年再度挑戰的蔡英文，在8月的支持率即已大幅領先國民黨的洪秀柱確立勝選格局。由於許多人都預料蔡英文將大獲全勝，國民黨被迫在10月換柱改由朱立倫參選。儘管11月有馬習會那樣的重大事件，但並未對選情造成任何影響。

2020年時，國民黨的韓國瑜雖然在選戰初期領先，但到了7月，蔡英文迎頭趕上並超越韓國瑜，8月時在所有的民調中，蔡英文都獲得了大幅領先。8月時的攻防決定了最終勝負，蔡英文保持了大幅領先的態勢直至投票當天。過去兩次選戰中，盛夏的決戰便已決定了最終勝負，一旦選情趨於穩定，接下來的四個月基本上不會發生太大變化。那麼，這一次又將會如何發展呢？

7月份三位參選人的支持率

首先，我將先分析整理7月份三位參選人的支持率趨勢。本次分析所採用的是菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島電子報，以及TVBS的民調數據。

為了與6月份的數據進行比較，我們這裡只採用這四間民調機構的數據。將3位參選人的支持率平均後，7月份的支持率為：賴清德35.8%，柯文哲28.0%，侯友宜21.6%。6月份時這四間機構的支持率為：賴清德35.1%，柯文哲30.5%，侯友宜20.6%。與6月份的平均值相比，可以看到賴清德在7月份的支持率提升了0.7個百分點，柯文哲下降了2.5個百分點，而侯友宜的支持率則上升了1.0個百分點。（詳見下圖表1）。

除了這四間機構，雖然還有其他機構的民調數據，但趨勢大致相符。

圖表1：3位參選人的7月份支持率

資料來源：參照菱傳媒、台灣民意基金會、美麗島電子報、TVBS四間民調後，由筆者整理而成

支持率的趨勢

觀察7月份三位參選人的支持率趨勢，可以看出賴清德穩定地保持領先地位，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。

賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。若是更加仔細審視，會發現賴清德相對於第二名的領先幅度從6月份的4.6個百分點，擴大到7月份的7.7個百分點，顯示選戰正往對賴清德有利的方向發展。然而接下來的時日若是仍遲未有所突破，一旦在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。

另一方面，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步。如果進一步分析原因的話，這可能與他的頻繁失言，以及女性選民的支持率遠低於男性造成的影響有關。以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32%，其中男性的支持率是37%，而女性卻只有28%，整整相差了9個百分點。柯文哲若要讓支持率重回上升趨勢，「失言」和「女性」應會成為重要關鍵。

侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，歷經了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月底任命以精明強悍聞名的金溥聰（前國民黨秘書長）擔任競選辦公室執行長的策略發揮作用。國民黨內出現公然表態期待郭台銘或柯文哲帶頭的聲音，顯示內部步調不一致的情況十分嚴重。

雖然在金溥聰的手腕治下，讓國民黨暫時擺脫分崩離析的危機，然而，能否就此反守為攻是極大的課題，也需要應對郭台銘的動向。

民意調查的方式

至今為止，我們雖然初步探討了這四間民調機構的平均值，然而仔細審視後，我們可以發現柯文哲的支持率會因為民調機構的不同而有所差異。具體來說，柯文哲在TVBS的民調中的支持率顯著偏高。在6月份的民調中，他以33%的支持率位居第一，這次雖然下降到32%且落居第二，但與賴清德的差距僅1個百分點，屬於誤差範圍之內。

在美麗島的民調中，柯文哲的支持率在6月份是28.6%，在7月份降到了24.0%，與賴清德的差距也拉開到了11.1個百分點。除了TVBS之外的其它民調顯示，柯文哲的支持率落在20幾%左右，這使得TVBS顯然與其他民調的結果有所差異，需要我們謹慎地解讀。

TVBS將市內電話和手機樣本各佔一半，以確保不會遺漏傾向支持柯文哲的年輕選民聲音。這次他們特別將樣本數從平常慣行的1080增加到1618份，大約增加了1.5倍。另一方面，美麗島雖然只使用市內電話進行調查，但會依照人口分布進行加權修正，以提升數據的可靠性。若將TVBS和美麗島4年前的選前支持率民調與總統大選的結果對比，可以看出它們都具有相當高的準確性。

在選民的投票意向尚未穩定的階段，各民調機構的支持率有所不同是很常見的現象，目前無法排除以上任何一個民調結果的可能性。在四年前的這個時間點，也呈現出蔡英文和韓國瑜競爭激烈，各機構的支持率並不一致的結果。