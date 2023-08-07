【小笠原欣幸觀點】選前五個月民調解析：郭台銘是否會參選？「下架民進黨」口號有沒有效？
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回顧前兩次總統大選，整體局勢在8月就大勢已定，但這次選舉三腳督的狀況加上郭台銘持續布局，讓選情至今依舊詭譎。從民調看來，期待政黨輪替的人們佔了多數，然而，如果在野陣營持續處於分裂狀態，想要戰勝執政黨將很困難。
文：小笠原欣幸
譯：張進逸
明年1月13日的台灣總統大選距今僅剩下五個月。國民黨在7月23日的全代會上，正式通過提名侯友宜為參選人。民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲，以及侯友宜的三腳督競爭態勢也逐漸升溫。
前兩次在8月大勢已定
過去的總統大選是在3月舉行，自2012年起，改至1月進行投票，這樣的更動是為了讓總統大選能與立委選舉在同一天舉行。對此我們首先來回顧一下過去3次的選戰中，夏季代表著何種意義。
2012年，尋求連任的馬英九與首度挑戰的蔡英文展開激烈競爭，夏季時的選情尚未明朗，秋季也仍難分高下，直到12月，馬英九才終於領先蔡英文。2016年再度挑戰的蔡英文，在8月的支持率即已大幅領先國民黨的洪秀柱確立勝選格局。由於許多人都預料蔡英文將大獲全勝，國民黨被迫在10月換柱改由朱立倫參選。儘管11月有馬習會那樣的重大事件，但並未對選情造成任何影響。
2020年時，國民黨的韓國瑜雖然在選戰初期領先，但到了7月，蔡英文迎頭趕上並超越韓國瑜，8月時在所有的民調中，蔡英文都獲得了大幅領先。8月時的攻防決定了最終勝負，蔡英文保持了大幅領先的態勢直至投票當天。過去兩次選戰中，盛夏的決戰便已決定了最終勝負，一旦選情趨於穩定，接下來的四個月基本上不會發生太大變化。那麼，這一次又將會如何發展呢？
7月份三位參選人的支持率
首先，我將先分析整理7月份三位參選人的支持率趨勢。本次分析所採用的是菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島電子報，以及TVBS的民調數據。
為了與6月份的數據進行比較，我們這裡只採用這四間民調機構的數據。將3位參選人的支持率平均後，7月份的支持率為：賴清德35.8%，柯文哲28.0%，侯友宜21.6%。6月份時這四間機構的支持率為：賴清德35.1%，柯文哲30.5%，侯友宜20.6%。與6月份的平均值相比，可以看到賴清德在7月份的支持率提升了0.7個百分點，柯文哲下降了2.5個百分點，而侯友宜的支持率則上升了1.0個百分點。（詳見下圖表1）。
除了這四間機構，雖然還有其他機構的民調數據，但趨勢大致相符。
圖表1：3位參選人的7月份支持率
資料來源：參照菱傳媒、台灣民意基金會、美麗島電子報、TVBS四間民調後，由筆者整理而成
支持率的趨勢
觀察7月份三位參選人的支持率趨勢，可以看出賴清德穩定地保持領先地位，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回穩。
賴清德的支持率幾乎沒有發生變化。這表示他已經穩定了民進黨的支持基礎，但對於擴大中間選民的支持似乎陷入停滯。若是更加仔細審視，會發現賴清德相對於第二名的領先幅度從6月份的4.6個百分點，擴大到7月份的7.7個百分點，顯示選戰正往對賴清德有利的方向發展。然而接下來的時日若是仍遲未有所突破，一旦在野陣營整合出一組人選，將可能對其構成威脅。
另一方面，柯文哲在6月的上升力道已停下腳步。如果進一步分析原因的話，這可能與他的頻繁失言，以及女性選民的支持率遠低於男性造成的影響有關。以TVBS的民調為例，柯文哲的整體支持率是32%，其中男性的支持率是37%，而女性卻只有28%，整整相差了9個百分點。柯文哲若要讓支持率重回上升趨勢，「失言」和「女性」應會成為重要關鍵。
侯友宜從5月被國民黨徵召為參選人以來，歷經了兩個月的苦戰，終於開始止跌，也出現了一些回升的跡象。這可能源於他在6月底任命以精明強悍聞名的金溥聰（前國民黨秘書長）擔任競選辦公室執行長的策略發揮作用。國民黨內出現公然表態期待郭台銘或柯文哲帶頭的聲音，顯示內部步調不一致的情況十分嚴重。
雖然在金溥聰的手腕治下，讓國民黨暫時擺脫分崩離析的危機，然而，能否就此反守為攻是極大的課題，也需要應對郭台銘的動向。
民意調查的方式
至今為止，我們雖然初步探討了這四間民調機構的平均值，然而仔細審視後，我們可以發現柯文哲的支持率會因為民調機構的不同而有所差異。具體來說，柯文哲在TVBS的民調中的支持率顯著偏高。在6月份的民調中，他以33%的支持率位居第一，這次雖然下降到32%且落居第二，但與賴清德的差距僅1個百分點，屬於誤差範圍之內。
在美麗島的民調中，柯文哲的支持率在6月份是28.6%，在7月份降到了24.0%，與賴清德的差距也拉開到了11.1個百分點。除了TVBS之外的其它民調顯示，柯文哲的支持率落在20幾%左右，這使得TVBS顯然與其他民調的結果有所差異，需要我們謹慎地解讀。
TVBS將市內電話和手機樣本各佔一半，以確保不會遺漏傾向支持柯文哲的年輕選民聲音。這次他們特別將樣本數從平常慣行的1080增加到1618份，大約增加了1.5倍。另一方面，美麗島雖然只使用市內電話進行調查，但會依照人口分布進行加權修正，以提升數據的可靠性。若將TVBS和美麗島4年前的選前支持率民調與總統大選的結果對比，可以看出它們都具有相當高的準確性。
在選民的投票意向尚未穩定的階段，各民調機構的支持率有所不同是很常見的現象，目前無法排除以上任何一個民調結果的可能性。在四年前的這個時間點，也呈現出蔡英文和韓國瑜競爭激烈，各機構的支持率並不一致的結果。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航