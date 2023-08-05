TNL+ 2023/08/05,
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《奧本海默》不願提及的真實歷史：被迫遷移新墨西哥州拉丁裔，與飽受核汙染的「下風者」

《奧本海默》不願提及的真實歷史：被迫遷移新墨西哥州拉丁裔，與飽受核汙染的「下風者」
三位一體核試驗｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當年參加夏令營的肯特說，看到了三位一體核試爆產生的蕈狀雲，以及白色的放射性沉降物。她與朋友們當時並不知道發生了什麼事，也不曉得這些像雪一樣的沉降物有多麼地危險。她們在沉降物中玩耍、將碎片撿起來在臉上摩擦，有人甚至用舌頭舔舐。肯特表示，自己後來多次罹患癌症，而當初一起參加夏令營的12人中，有10人在40歲前離世。

文：賴明君

電影《奧本海默》（Oppenheimer）在全球熱映，劇情描述科學家奧本海默（Robert Oppenheimer）在二戰期間主導核武軍事計畫——曼哈頓計劃（Manhattan Project）的過程，以及戰後主張限縮核武的他，如何在美國政壇麥卡錫主義盛行的情況下，被視為親蘇聯、有危國安的異議份子。

不過電影沒有多加描述的，是洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）實驗室建造前，新墨西哥州拉丁裔被迫遷移，以及三位一體核試驗（Trinity）後，當地居民在往後數十年間，飽受核汙染所造成的癌症、嬰兒死亡率增加等健康問題。

被迫離開家園的拉丁裔民眾

在《奧本海默》電影中，由墨菲（Cillian Murphy）飾演的奧本海默，在選定實驗室建造地點時，說該地只有一間男子學校，以及印地安人的居住地。曼哈頓計劃所需要的5萬4000英畝（約為2萬1853公頃）的土地中，共有8900英畝（約為3601公頃）的土地為私人財產，分別由拉丁裔地主、英國企業的牧場學校（Ranch School）所擁有。

牧場學校被奧本海默指定為洛斯阿拉莫斯實驗室的地點，而這間營運了25年的學校，在1942年12月7日，收到美國戰爭部長的來信，表示美國陸軍接管了學校的財產，要求校方儘早撤出。原子遺產基金會指出，牧場學校的學生被迫提早結束學期，將學校與附近土地交給軍隊。

《路透社》指出，為了建造洛斯阿拉莫斯實驗室，軍隊要求住在當地的32個拉丁裔家庭，在48小時內離開。67歲、在洛斯阿拉莫斯實驗室擔任科學家長達32年的馬丁涅茲（Loyda Martinez）表示，當初為了建造實驗室，他的鄰居被驅逐、房屋被推土機破壞、牲畜被槍殺或野放，但卻沒有獲得合理的補償。

《紐約時報》指出，曼哈頓計劃在土地徵收方面，英格蘭裔與拉丁裔所獲得的補償有明顯的差距。由英國企業擁有的牧場學校，獲得了每英畝225美元（約為新台幣7123元）的補償。與此同時，拉丁裔地主卻只獲得每英畝7美元（約為新台幣221元）的補償。而有些拉丁裔的地主，甚至從未收到這筆款項，有部分甚至是在軍隊以槍逼迫的情況下，被迫離開家園。

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