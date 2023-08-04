【未來大人物】無常總在措手不及中突然到來，跟拍萬秀洗衣店張瑞夫的那一個月竟也經歷了一場告別

文：陳淑玲

＊未來大人物主編後記，寫在採訪張瑞夫之後＊

張瑞夫是經營72年台中后里「萬秀洗衣店」第三代，他2020年為了陪伴與解決阿公阿嬤生活無聊、以及家中過多沒人領舊衣問題，開始透過IG分享打扮他們老衣穿搭的方式，獲得全球超過60萬粉絲的支持，並且得到BBC/CNN/紐約時報等主流國際媒體報導。

時序回到4月、5月上旬，那段日子是緊密跟拍瑞夫的時間。我跟著瑞夫探訪幾場活動：在他下節目後專訪2小時；前往台中弘道老人基金會看瑞夫跟長輩去市場買菜、回到攝影棚跟著長輩學煮菜，親眼見證著瑞夫在長輩們之間的魅力。

也跟著瑞夫前進台中中國醫藥大學，聽一個小時的瑞夫演講。演講結束，看著想跟我分享心得的同學哭到說不出話來。同學説著：「心裡的結被瑞夫解開了。」

幾趟採訪過後，最後我請瑞夫協助安排，想要前往后里「萬秀洗衣店」一趟，探訪阿公、阿嬤與家人，希望聽他們說說話、拍下瑞夫與一家人閒話家常的畫面。

我還記得我們敲定暫定五月下旬拍攝。幾天後我接到需要先以照顧阿嬤身體為主，採訪必須再稍遲推的消息。

接著，5月23日，秀娥阿嬤離開了。

看著瑞夫隔日在IG上公告的訊息，再看著我行事曆裡寫著：「TBD～採訪萬吉阿公、秀娥阿嬤與瑞夫一家」，一切顯得有點不真實。我回訊給瑞夫助理，請不用掛心我們的採訪需求，請轉達一切節哀順變。

接著，我緩緩地，一個字一個字刪除了那則待採訪需求。雖然與秀娥阿嬤沒有見面交談過，但我內心卻也空空的、苦苦的。

Photo Credit - 張瑞夫 就在秀娥阿嬤離開的隔天，瑞夫於社群上沉重地發佈了這個消息。

我想起專訪瑞夫時，他說他是隔代教養小孩、但卻擁有滿滿的愛。從小阿嬤就寵他，阿公說不行的事情找阿嬤就成了。他高中瘋迷樂團，阿公跟爸爸都極反對，只有阿嬤在他成果發表會時，親自捧了一束花在台下默默應援，讓他那次哭慘了。

還有，他總讓大家很有共鳴的分享說：「有一種餓、叫作阿嬤覺得你餓。」

5月初那場瑞夫演講，來自生物科技系的柯雨辰聽完後，哭著且斷斷續續說：「家裡長輩身體剛好在這一年也遇到巨大變化。瑞夫演講時說，我們自己的兩年沒什麼改變、但對長輩卻是變化很大很大。非常觸動我的心。」

她流淚、坐旁邊的兩位同學也都哭紅了眼，他們心裡某些柔軟的感動與後悔被觸發、淚停不下來。

站我旁邊學士後中醫的廖玟雯趕車前告訴我：「我爺爺外公都過世、外婆也患了失智症，之前因爲讀書關係很少見面，我深深覺得可惜。但透過瑞夫傳遞溫暖的力量，讓我很感動。我會更珍惜家人。」

那天演講結束後，一群同學圍在瑞夫旁邊說著、哭著。瑞夫說了幾句笑話緩解氣氛、讓大家破涕為笑。但最後的最後，他不忘叮嚀大家：「愛真的要及時。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 跟拍瑞夫活動時，原本我該忙於工作拍攝現場畫面的，卻總忍不住停下來，沈浸入瑞夫的演講中。

無常總在措手不及中，突然來到。一個多月的採訪跟拍，竟也經歷了一場告別。

我無法書寫出，失去阿嬤的瑞夫愛有多深、心該有多痛。只想與此刻看著文章的你說：「如果你身邊有那個永遠風雨不改、真心相待、為你嘮叨、為你獻花的人，別忘了把握當下，勇敢說出愛。」

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範