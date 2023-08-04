【未來大人物】無常總在措手不及中突然到來，跟拍萬秀洗衣店張瑞夫的那一個月竟也經歷了一場告別
我們想讓你知道的是
5月24日那天傍晚，我一字一字刪除了這項to do list：「TBD～採訪萬吉阿公、秀娥阿嬤與瑞夫一家」。採訪跟拍萬秀洗衣店瑞夫這段期間，竟也經歷了一次的死別。
文：陳淑玲
＊未來大人物主編後記，寫在採訪張瑞夫之後＊
張瑞夫是經營72年台中后里「萬秀洗衣店」第三代，他2020年為了陪伴與解決阿公阿嬤生活無聊、以及家中過多沒人領舊衣問題，開始透過IG分享打扮他們老衣穿搭的方式，獲得全球超過60萬粉絲的支持，並且得到BBC/CNN/紐約時報等主流國際媒體報導。
時序回到4月、5月上旬，那段日子是緊密跟拍瑞夫的時間。我跟著瑞夫探訪幾場活動：在他下節目後專訪2小時；前往台中弘道老人基金會看瑞夫跟長輩去市場買菜、回到攝影棚跟著長輩學煮菜，親眼見證著瑞夫在長輩們之間的魅力。
也跟著瑞夫前進台中中國醫藥大學，聽一個小時的瑞夫演講。演講結束，看著想跟我分享心得的同學哭到說不出話來。同學説著：「心裡的結被瑞夫解開了。」
幾趟採訪過後，最後我請瑞夫協助安排，想要前往后里「萬秀洗衣店」一趟，探訪阿公、阿嬤與家人，希望聽他們說說話、拍下瑞夫與一家人閒話家常的畫面。
我還記得我們敲定暫定五月下旬拍攝。幾天後我接到需要先以照顧阿嬤身體為主，採訪必須再稍遲推的消息。
接著，5月23日，秀娥阿嬤離開了。
看著瑞夫隔日在IG上公告的訊息，再看著我行事曆裡寫著：「TBD～採訪萬吉阿公、秀娥阿嬤與瑞夫一家」，一切顯得有點不真實。我回訊給瑞夫助理，請不用掛心我們的採訪需求，請轉達一切節哀順變。
接著，我緩緩地，一個字一個字刪除了那則待採訪需求。雖然與秀娥阿嬤沒有見面交談過，但我內心卻也空空的、苦苦的。
我想起專訪瑞夫時，他說他是隔代教養小孩、但卻擁有滿滿的愛。從小阿嬤就寵他，阿公說不行的事情找阿嬤就成了。他高中瘋迷樂團，阿公跟爸爸都極反對，只有阿嬤在他成果發表會時，親自捧了一束花在台下默默應援，讓他那次哭慘了。
還有，他總讓大家很有共鳴的分享說：「有一種餓、叫作阿嬤覺得你餓。」
5月初那場瑞夫演講，來自生物科技系的柯雨辰聽完後，哭著且斷斷續續說：「家裡長輩身體剛好在這一年也遇到巨大變化。瑞夫演講時說，我們自己的兩年沒什麼改變、但對長輩卻是變化很大很大。非常觸動我的心。」
她流淚、坐旁邊的兩位同學也都哭紅了眼，他們心裡某些柔軟的感動與後悔被觸發、淚停不下來。
站我旁邊學士後中醫的廖玟雯趕車前告訴我：「我爺爺外公都過世、外婆也患了失智症，之前因爲讀書關係很少見面，我深深覺得可惜。但透過瑞夫傳遞溫暖的力量，讓我很感動。我會更珍惜家人。」
那天演講結束後，一群同學圍在瑞夫旁邊說著、哭著。瑞夫說了幾句笑話緩解氣氛、讓大家破涕為笑。但最後的最後，他不忘叮嚀大家：「愛真的要及時。」
無常總在措手不及中，突然來到。一個多月的採訪跟拍，竟也經歷了一場告別。
我無法書寫出，失去阿嬤的瑞夫愛有多深、心該有多痛。只想與此刻看著文章的你說：「如果你身邊有那個永遠風雨不改、真心相待、為你嘮叨、為你獻花的人，別忘了把握當下，勇敢說出愛。」
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL