臨床心理師看《八尺門的辯護人》：鄧伯的案子讓我第一次思考「殺了人該不該判死刑？」
我們想讓你知道的是
「拜託沒那種屁股就不要生」、「智障生智障不是活該嗎」、「前世欠債今生還」、「這種年紀就算判死也撐不到那一天了吧」。讀故事的人不多，看熱鬧的倒是不少，為了正義也好，為了宣洩也罷，這兩件事本來就很難分得清楚，只是那些情緒性字眼，都離我看過的鄧伯非常遙遠。
追完《八尺門的辯護人》之後，百感交集。
我想起了很多年前的那個人，但他現在應該已經不在了。為保護當事人，我做了背景調整與改寫，大家就當作看故事吧。
鄧伯當時八十四歲，身子骨還算硬朗，只是每講一段話，都得再把假牙卡回去，他連買黏著劑的錢也沒有。因為他的錢，全都花在兩個兒子身上。
他是個榮民，五十歲那年相親結婚，妻子小他二十多歲，平時話少，媒人說她害羞，婚後幾年才懷疑是智能不足。然而為時已晚，血液早已流進譜系，接連兩個兒子都是中重度智能障礙，妻子則於十年前乳癌離世。
中重度智能障礙的評估並不困難，因為他們的作答都以點頭或搖頭進行，這些案主多半沒有工作能力，更遑論自我照護，他的二兒子甚至到現在還沒辦法自己擦屁股。由於兩個孩子都有被詐騙的歷史，因此幾年前開始申請身障證明，那天是大兒子的評估時段，陪同的還有一名社工。
鄧伯看起來非常疲倦，他的臉就是生活的痕跡，過去三十多年，他都在照顧兩個停在原地的孩子，一個只會寫自己的名字，一個連自己的名字都講不太出來。這跟他當初想像的家完全不一樣，但鄧伯把他們打理得很得體，衣著整潔，鬍子刮得乾乾淨淨，胸前口袋還放著摺好的衛生紙。
鄧伯的心臟不太好，然而比起自己的命，他更擔心兩個孩子的命運。即便社工再三保證國家會接續照料，但那份牽掛彷彿會被他帶進墳墓，一路跟他到下一輩子。
如果孩子能活到七十歲，那他得努力活到一百二十歲，臨走前他這樣對我說，而我相信他沒在開玩笑。
半年之後，他的二兒子過世了。
那天是他二兒子的評估時段，但沒人到場。我致電社工，才發現他二兒子前陣子過世了，重點是，他是被鄧伯掐死的。至於大兒子，則因為鄧伯心臟病發逃過一劫。
一個多月前，鄧伯讓兩個孩子服下自己的安眠藥後，打算輪番掐死他們，結果現在一個身亡，一個躺在加護病房，一個準備接受安置。到後來我其實已經聽不太清楚細節，因為社工的啜泣聲淹沒了話筒，我不知道該怎麼安慰她，我只是一直想起鄧伯的一百二十歲。
當天下午我就查到了這則新聞，但出現的卻是「狠父掐死兩子，底層人倫悲歌」之類的標題。新聞略過了很多細節，主打一家三口被社會排擠，窮途末路因而尋死之類的方向，但瘋狂的不是記者的視角，而是留言區的內容。「拜託沒那種屁股就不要生」、「智障生智障不是活該嗎」、「前世欠債今生還」、「這種年紀就算判死也撐不到那一天了吧」。
讀故事的人不多，看熱鬧的倒是不少，為了正義也好，為了宣洩也罷，這兩件事本來就很難分得清楚，只是那些情緒性字眼，都離我看過的鄧伯非常遙遠。
鄧伯的案子我沒再往下追，因為無論生死，都不會是我想看到的結局。他是我第一個接觸過的殺人犯，而我也是第一次去想，殺了人，該不該判死刑？如果拿掉背後的故事，一個人就只剩下罪行，而沒有了過去，這樣是否公平？
當然，我也看過毫無悔意，欠債反倒殘殺手足的反社會人格患者。他直接放棄評估，因為他不屑精神抗辯，也不願接受教化，這類人的眼神沒有裝進任何東西，再怎麼用力探，你能看到的，只有對人性的懷疑。
同樣都帶走一條人命，但動機、環境與性格狀態完全不同，是否都能以死刑定案？
量刑之前，必須把故事拼回去，才能讓處罰符合比例原則，這就是還原脈絡的過程。所謂「脈絡」，指的就是案發情節與情境，故事的前後文。仔細還原脈絡，梳理因果關係，才有可能看到真相。
而這大概也是《八尺門的辯護人》導演最在意的部分。
去脈絡化的好處在於，讓事情看起來相對簡單。一旦把情節拿掉，善惡就變會得很單純，結論浮出水面，人性往下沉潛，對一般人而言，這是對情緒最沒有負擔的做法。畢竟這些罪犯只是社會版的過客，我們何苦去同理他們。沒錯，但對於執法人員而言，為了裁決的合理性，必須從脈絡開始理解起。
精神醫療也一樣，多數人不會想理解精神症狀的病理，只想被告知如何應對或閃避，這很正常。然而每個症狀都有其成因，每項成因都各自的節點，而心理師的任務，就是沿著節點，試著描出人物的弧線。
症狀是結論，脈絡是過程，探索「一個人為何會變成這樣」，是我在本片中最能認同的概念。
畢竟，我個人對廢死是存疑的，尤其在這一行，接觸過太多撕心裂肺的遺屬。兇嫌判死不會讓他們比較好過，但看到那些人走在路上，他們就會覺得自己對不起過世的人，覺得自己無能為力。一報還一報，或許不是某些人口中的進步觀點，但有些時候，人心的現場，就是無法對應法學的期望。
不過本片編導兼原著作者唐福睿，也沒打算說服站在對面的人。他以本作拿下小說首獎之後曾說，「寫之前，我的立場就很清楚，反對死刑，但寫完反而不那麼肯定了。小說不能只是在捍衛自己的想法，要有其他見解，不要讓讀者覺得就是在看一部說服他的教科書。」
因此，即便導演的立場偏向廢死，他還是把兩邊的立場都說得很清楚。尤其是當主角打算為被告提出精神抗辯，重新鑑定罪犯是否「可教化」時，法官說了一席話，相信很多觀眾看了都心有戚戚焉，那段話是這樣說的：
「教化可能性的鑑定，是一種對未來的人性預測，但它的方法科學嗎？它能透過同儕審查，由不同的人操作，得到相同的結果嗎？如果不能，那就只是一種說法而已，鑑定一百次，就會有一百種可能。」
身為臨床人員，深感療癒的困難與漫長，經年累月的介入，卻可能因為一件插曲就打回原形。因此對「可教化」三個字，我從來都不確定該如何斷定。認知功能無礙就符合資格了嗎？他本身有被教化的意願嗎？道歉抄心經是悔改還是手段，抑或死刑的逃生門？出獄後若再犯案，那究竟誰該負責？是當初判斷的人，進行教化的人，還是罪犯本身呢？
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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