創作歌手小魏魏嘉瑩私下竟然超反差 熱愛手遊化身《守護德比》主題曲創作大使

知名 Coser 千尋、小律率領實況主 PK ，兩軍對決、競價出擊 守護你的城堡！

台北 2023年8月3日 /美通社/ -- 創作歌手小魏魏嘉瑩擁有溫暖圓潤的特殊嗓音、以及精湛的吉他彈唱技巧，音樂實力備受矚目；小魏魏嘉瑩同時也是天團五月天的師妹，身為一個創作型的文青歌手，私下竟然超反差，原來也是個熱愛手遊的遊戲咖。小魏魏嘉瑩最近愛上刺激、能與玩家一起鬥智的塔防手遊《守護德比》，更成為遊戲主題曲《守護德比的人生》的創作大使，召喚全球玩家們，一起成為守護城堡的英雄。全新塔防手遊《守護德比》於8/3重磅登場、正式上市，官方特別舉辦《堡主大PK》活動，由知名Coser千尋擔任船長史嘉蕾，率領肉乙、Vivi芝衣、劉萱、咪咪蛋，對上由Coser小律化身成精靈瑟莉亞領軍的湘湘、月希、綠寶、勝敗難免，兩支隊伍一觸即發，究竟誰能守下最後一座城堡？對戰將以直播方式呈現，只要下載《守護德比》，以及猜對小魏魏嘉瑩會出現在哪一場直播中，就有機會獲得小魏的限量簽名照！

五月天師妹小魏魏嘉瑩編唱《守護德比》遊戲主題曲 看人生就像一場打怪遊戲

天團五月天的師妹、也是實力派的創作歌手小魏魏嘉瑩，因音樂底子深厚、才華出眾備受關注，擁有清秀、文青般的外型，嗓音圓潤溫暖、熱愛唱歌的她私底下超反差，原來竟然是個超級遊戲咖！小魏魏嘉瑩最近受邀擔任《守護德比》遊戲主題曲的創作大使，小魏魏嘉瑩表示：「這次能跟《守護德比》合作非常興奮，我本身就很愛玩遊戲，尤其是對中古世紀、城堡、精靈等元素及角色等都非常喜歡。要創作《守護德比的人生》時，選擇改編自歌曲《普普通通的人生》，就是認為人生就像在打一場遊戲，你會面臨很多挑戰，怪物會一波又一波的出現，不會只有一波；打完這波，你以為沒有了，沒想到這波結束了，還會有下一波。」小魏魏嘉瑩將人生比喻成遊戲，與《守護德比》的破關遊戲模式不謀而合。

Photo Credit：美通社

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小魏魏嘉瑩透過遊戲主題曲激勵粉絲 人生不輕易舉旗投降

2023 年上半年，小魏魏嘉瑩的生活可說是忙碌又精采，四月時集結之前四張創作專輯，發行個人首張「喜歡我吧創作自選輯」，接著在舉辦生日演唱會、並作為五月天演唱會開場嘉賓，然後又參加了一年一度的音樂盛事–hito 音樂獎頒獎典禮，行程幾乎滿檔；她的人生就像打怪一樣，挑戰一波又一波、破關也是一波接著一波。由她編寫的《守護德比的人生》，曲風非常輕快、對決感十足，歌詞「當怪物入侵，試圖摧毀我的信仰，而德比城堡不會輕易舉旗投降；在回合之間，你來我往，激烈戰況…就算用盡力氣，也不悔恨，守護德比城堡，直到永恆。」小魏魏嘉瑩藉此召喚玩家們，喚醒心中英雄的模樣，一起來讓德比城堡屹立不搖。

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競價出擊的遊戲模式 小魏魏嘉瑩直呼《守護德比》太過癮！

小魏魏嘉瑩雖然是一位創作型歌手，私下卻也很喜歡打遊戲，她爽朗地說「《守護德比》不是單機玩的模式，是要上線和別的玩家一起玩，有獎勵機制的PvP即時戰略塔防手遊，必須和其他玩家競爭，感覺很刺激又好玩。此外，遊戲的競價模式也好像在玩心理戰，如果輸了就拿不到自己想要的角色，這些都是《守護德比》有趣、吸引人的地方，讓人想要一玩再玩。」另一方面，談到什麼是「守護」？小魏魏嘉瑩說：「守護，就是在不打擾對方的前提下去保護他，並提供一個安全的場所，讓他可以盡情地去冒險。守護，是很正向的，就像我們要一起去守護德比城堡一樣！」。值得一提的是，為了慶祝《守護德比》8/3全球正式上市，知名Coser千尋和小律特別率領兩大實況陣營開啟直播競賽《堡主大PK》，每場直播都會有好禮送出，玩家也可上FB預測獲勝隊伍，預測成功者將可獲得遊戲的限量豪華虛寶！值得注意的是，小魏魏嘉瑩也會參與其中一場直播，請粉絲們猜猜看，她會在哪一場直播中出現？猜對的話，就可獲得小魏魏嘉瑩的限量簽名照喔！

《守護德比》下載連結：https://bit.ly/44PcEaq

《守護德比的人生》遊戲主題曲連結：https://kraftontw.info/twddarrow

《守護德比》官網：https://kraftontw.info/twdd

官方 Facebook 粉絲團：https://kraftontw.info/ddtwfb

官方 YouTube 頻道：https://kraftontw.info/ddtwyt

官方 Discord 社群：https://kraftontw.info/twdiscord

Photo Credit：美通社

關於 KRAFTON

KRAFTON 由具有遊戲開發競爭力的各工作室所組成，分別為 PUBG Studios、Bluehole Studio、RisingWings、Striking Distance Studios、Dreamotion Inc.、Unknown Worlds、5minlab、Neon Giant、KRAFTON Montréal Studio 等共九個工作室。為了提供最高品質的遊戲體驗給全世界的玩家，來自世界各地的 KRAFTON 團隊成員都在盡全力地研發遊戲。KRAFTON 旗下工作室所開發的大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG: BATTLEGROUNDS）、卡利斯托協議（The Callisto Protocol）、《未來之役 MOBILE》（NEW STATE MOBILE）、《Moonbreaker》、MMORPG《TERA》、《ELYON》與各種休閒遊戲，目前正在PC、行動裝置與家用主機版的平台上提供服務。來自全世界共 3,000 名 KRAFTON 成員都將持續挑戰各種類型的遊戲，並全力運用開發技術的優勢，拓展至多媒體娛樂、深度學習科技和元宇宙等新興產業。

關於 RisingWings

RisingWings 正致力於開發出讓所有人都能盡情享受且長時間遊玩後仍感到有趣的手機遊戲。工作室在 2020 年將原 PNIX Games 和 Delusion Studio 統一合併後，組成如今的 RisingWings。RisingWings 不僅曾開發出適用於手遊環境的即時戰略遊戲《Castle Craft》、《火戰攻城》(Castle Burn)，以及在北美和歐洲的休閒運動遊戲市場上受到廣泛喜愛的《Archery King》、《Bowling King》、《Mini Golf King》和《高桿王者 - 世界巡迴賽》(Golf King: World Tour)，同時也持續邁向休閒和中核手遊的開發製作。

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