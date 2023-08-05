2023/08/05,
音樂

潑水、胸罩、骨灰⋯⋯還有嬰兒？為什麼近來演唱會觀眾越來越愛丟東西上台？

潑水、胸罩、骨灰⋯⋯還有嬰兒？為什麼近來演唱會觀眾越來越愛丟東西上台？
擷取自演唱會側拍影片

我們想讓你知道的是

從Drake的「36G？快找到她！」到Cardi B被潑水後丟麥克風回擊，種種事件的背後，觀眾終極目標或許是想要把自己加入這場表演，這些行為透過影片記錄下來在網路上瘋狂轉發，成為獨一無二的音樂會紀念品。而這個現象其實跟疫情有關。

之前有個新聞，是紅粉佳人（P!nk）在倫敦巡演時，有個粉絲突然丟了一袋骨灰上去，她超尷尬問說：「這是你媽媽？」然後又尷尬地把骨灰放到旁邊繼續表演。

順帶一提，她隔天收到粉絲送上台的整塊布里起司，她還蠻開心。

記者Jon Caramanica就在紐約時報問了一個很好的問題：

「究竟到了2023年，人們去演唱會是為了什麼？是去看現場表演？是想要讓自己也成為表演的一部分？還是去拍個會大紅的影片？而演唱會的明星到底是在舞台上？還是在人群中呢？」

這個問題來自於近期，台下觀眾開始流行起向舞台丟東西。

Bebe Rexha被觀眾丟過來的手機砸到，不只眼睛整個腫起來，還有破相的疑慮。被警方逮捕後，那個觀眾說他覺得用手機打她「would be funny」。

Cardi B被觀眾莫名潑水（她當場丟麥克風回去，超派）。

Ava Max在洛杉磯的表演最終曲時，被衝上台的觀眾打了狠狠一巴掌。

之前也看過NMIXX的演唱會時，還有觀眾把自己的嬰兒放到台上。

對於很久沒跑演唱會現場的我來說，看到這些新聞被逐一列出來還蠻傻眼的。

Jon Caramanica繼續探討，到底為什麼觀眾會做這件事呢？

他說，其實丟東西到舞台上本來就是觀眾跟歌手的一種互動默契（看那歷史悠久的胸罩文化）。只是現在的狀態，好像不是有默契的互動，更像是一種「挑戰」。

觀眾的終極目標是想要把自己加入這場表演，這些行為透過影片記錄下來在網路上瘋狂轉發，成為獨一無二的演唱會紀念品。

他認為，這個現象跟疫情有關。過去兩三年仰賴網路的互動的結果，觀眾和表演者（或是巨星）的距離好像被拉進了，或者說，表演者好像不像一個真人，更像是某種背景。

這個感覺很怪，的確過去有許多表演者會試圖模糊與觀眾的邊界，像是邀請觀眾上來一起唱，或是小甜甜布蘭尼會在觀眾身上跳舞。如今，某些表演者也會調整表演方式，來製造網路話題。Drake就是箇中好手，他不只是調整表演的模式，還在一場演出時看著丟上來的Bra大喊「36G？快找到她！」

Jon Caramanica認為這些舉動都還是由表演者主導，他們決定該怎麼對觀眾、選擇哪些觀眾。

只是現在的狀況是那個單向的互動被改變了，觀眾認為他們也可以進入表演，希望獲得表演者，或者甚至其他觀眾的關注。

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本文經Felix culpa 倫敦糜爛生活授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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