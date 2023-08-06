2023/08/06,
動漫

《臺灣名人傳記漫畫特別篇：馬偕》：身為福音戰士，我將在此地為上帝奉獻！

《臺灣名人傳記漫畫特別篇：馬偕》：身為福音戰士，我將在此地為上帝奉獻！
Photo Credit: 時報文化

我們想讓你知道的是

暢銷漫畫家蠢羊，以最熱血的筆觸，重新詮釋馬偕的一生。「我將在此地為上帝奉獻！」1872年3月9日下午3時，馬偕自滬尾（淡水）登岸。年輕又滿腔熱血的他，放棄了家鄉加拿大的一切，決心在未識基督名之地傳播福音。身為上帝的福音戰士他為信仰衝鋒陷陣，即使遭遇排擠等各種挫折仍無所畏懼。

文：蠢羊

灣名人傳記漫畫：馬偕(華文版)-特別篇-整本檔-19
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灣名人傳記漫畫：馬偕(華文版)-特別篇-整本檔-24
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書籍介紹

本文摘錄自《臺灣名人傳記漫畫特別篇：馬偕【華文版】》，時報文化出版

作者：蠢羊

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帶著無畏的信仰，在臺灣展開冒險吧！

暢銷漫畫家蠢羊，以最熱血的筆觸，重新詮釋馬偕的一生。

「我將在此地為上帝奉獻！」1872年3月9日下午3時，馬偕自滬尾（淡水）登岸。年輕又滿腔熱血的他，放棄了家鄉加拿大的一切，決心在未識基督名之地傳播福音。

身為上帝的福音戰士他為信仰衝鋒陷陣；即使遭遇排擠等各種挫折仍無所畏懼。馬偕一生的傳奇，以及與北臺灣近30年的緣分，就此展開！

馬偕_立體書
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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