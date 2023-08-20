《今夜來放送》：多年後我們談起文夏，想起的是才華洋溢，及灑脫又專情的作風

文：洪芳怡

沉靜的更深 窗外風飄一陣

想起舊恨暗傷心 真是紅顏薄命

生在亂世佳人 輕的生命 熱的愛情歸在

心所愛的人 〈飄浪之女〉，許丙丁詞，文夏曲，文夏首唱，一九五六年亞洲唱片發行

沉靜美少年文夏，與台語歌全盛時期的第一步

拿起〈飄浪之女〉首版唱片，有兩處讓人十分著迷。第一，演唱者文夏的詮釋如一聲黯然輕嘆，道盡歌詞前兩字「沉靜」的女子形象。再者，是唱片片心的照片上，文夏那雙千言萬語、似笑非笑的眼神。

這是文夏創作生涯第一首歌，也是亞洲唱片公司發行的第一張流行唱片，以一面一首的七十八轉唱片形式出版，這是在一九五六年。文夏從此大鳴大放，他與亞洲唱片的合作更迎來台語歌的全盛時代，台灣流行音樂最輝煌的歷史自此開始。

亞洲唱片很快就把錄音格式「升級」成黑膠唱片，因此從〈飄浪之女〉算起，僅僅發行十一張蟲膠，也就只有這些蟲膠片心上，印著後來黑膠沒有的歌手照片。蟲膠片心底色素雅大方，介於水空色與湖水綠之間，襯出其上的黑白影像生動莫名，叫人感受到淺色西裝、白襯衫配深色領帶散發出的翩翩風度，恍然可見影中人脣紅齒白的立體色澤。

此時，文夏二十九歲，外表比實際更年輕。他的眼神未對準鏡頭，對觀者而言不帶威脅感，還添加幾分靦腆。溫柔的單眼皮下，漆黑眼珠水波流轉，不張揚的西裝油頭柔和了廣闊飽滿的高額頭，也為精緻五官增添高冷成熟氣息。

回頭細數，他在錄唱片前，花了近十年在台南地區闖出一番名氣，少數人聽過他的樂團表演，更多人透過廣播認識他的歌聲，唱片上的照片可能是許多聽眾初次一睹他的廬山真面目。想必他們會發覺，文夏的好聲好氣與斯文樣貌十分相稱，沒有陽剛的霸道與殺氣，很適合代替歌詞中的女主人公娓娓道來，悠悠細訴。

〈飄浪之女〉曲調完成於一九四八年，是文夏初次提筆寫曲。他醞釀出一個淒美的故事，凝結為旋律，再請台南當地文化界要人許丙丁寫成歌詞，講述一名煙花女子為了愛情、為了生活，在城市之間輾轉遷徙，四處飄零。

這個故事若出於普通高中生，多少會讓人感到早熟，風塵味太重。然而文夏不同，他幾年前已在日本唸完中學，父親期盼他日後經商，回台後又為著父親的期望而進入商業學校，寫出歌曲時正就讀台南高商二年級，二十歲。已臻適婚年齡的他，有著比同儕更豐富的見聞，但仍保有青澀的純情，一種憐香惜玉的渴望。

從薔薇色鏡片望出去，路柳牆花亦是亂世佳人。〈飄浪之女〉曲調前半和緩，如退潮時浪花拍打海岸起伏舒徐，些微怨懟稍起，即以一聲輕嘆化解。後半洶湧暗流，彷彿記憶襲上心頭，海波上見不著月圓，沒有風華夜色，燈火暗淡，闌珊處無人，徒留遺憾。

許丙丁為這個曲調配上了流麗的文字，一幕幕情節歷歷如繪，最別開生面的手法在於斷句。按照文意，第一節末的標點符號應該是「輕的生命，熱的愛情，歸在心所愛的人。」但配上音樂，「輕的生命」與後面的歌詞分屬於不同樂句，帶出生命屬於自己、是輕於鴻毛，而愛情徹底奉獻、甘願犧牲的氛圍。「歸在」二字與「熱的愛情」同一口氣，換氣後的樂句「心所愛的人」先引吭、再唱至盤旋的低音，像是仰望不可得的情人，然後放進心裡，恭謹而珍惜的收藏。

一九七一年，電視連續劇《猜謎》重新把這首歌的曲調填上新詞，由麗娜演唱，歌曲同樣叫做〈飄浪之女〉，是以女歌手敘述女性心聲，詞意濃烈，雖然同名同曲調，卻是不同的音樂質地，溫潤不再，也少了文字設計上的巧思。

文夏譜的曲調是方整的，四個樂句各四小節，給了這首歌穩固的基調。許丙丁的歌詞刻意切斷音樂句法，造成平行又相疊的韻律感，文字的讀音順著音樂此起彼落，糾纏縈繞。音高不拘泥於一處，時而沉吟哽咽、時而激盪翻騰，抑揚頓挫頗有日本演歌氣勢，唱來自有痛快之感，讓人忍不住想藉之寄託心事，放意暢懷。

這首歌的故事性飽滿，給予歌者發揮空間。曲調寫完近十年，文夏再度唱起這首歌，已是不飄也無浪，輕描淡寫就足以讓詞曲在人心裡撞出瘀青。他的腔勢與其說是平靜，反倒像是星滅火熄，塵埃落盡。曲中人的滿腹委屈遙遠如前世，一分纏綿，換來九分淒涼孤清，貼切演繹了「只有我一身」。

如果嗓音的質地可以用光譜表現，文夏以鼻音及喉音主導的歌聲秀氣的程度，位於獷悍不羈的一百八十度對立面，又近於柔韌堅忍，散發出深邃綿密的意志力。如果嗓音可以測量溫度，文夏淡定節制，情志舒徐，底下蘊蓄著幽微溫熱的情義，兩相加總，去冰去糖，不膩味且回甘。

自始至終，文夏兼具雍容文雅和瀟灑任我行的歌路。他的歌聲老練流暢，讓人辨別不出演唱者年齡，而他的傲逸自若一以貫之，並未等到主演揹著吉他浪跡天涯的系列電影時，才以俠客風骨示人。文夏有著高而不尖的秀逸音色，雖然調性冷，但氣定神閒的溫和態度讓他的歌曲容易親近，肢體與聲音中的遊刃有餘也有安定人心的效果。

我們從〈飄浪之女〉首版唱片聽得很明白，這位歌手落落大方的音樂風格從最初就確立了，清新不濁，淡雅有味，再悲戚的歌也沉住氣平鋪直敘，不煽情更不濫情。既然文夏被公認是首屈一指的頭號台語歌曲大明星，那麼，行之有年的「台語歌就是苦情」這樣的觀點，就必須重新審視了。

在我看來，文夏最秀異出眾、也最值得剖析推敲之處，不在歌唱技巧或特殊音色，也不在臉蛋或造型，而是他在走到鎂光燈下之初，已經清楚如何塑造自己成為大明星。

文夏無時無刻都維持高度明星自覺，這使他成為台灣有流行音樂以來首位巨星。很少有歌手擁有他那般集自信、自戀、自負於一身的王者之姿，他也確實長年稱霸，廣播、唱片、電影、電視、夜總會，前後六十餘年，任何一次出場都比同行成功。