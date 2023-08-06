2023/08/06,
房市

活到老繳到老，日本大型網銀推出「50年房貸」！

活到老繳到老，日本大型網銀推出「50年房貸」！
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我們想讓你知道的是

本次大型網路銀行的參戰，可能致使過去依靠低利率、以及團保作為競爭手段的房貸市場發生質變，但僅管違約風險較低，隨著貸款年限拉長，遭遇事故或因病而無法還款的風險也會升高......

文：湯皓茹

行政院日前公布的青安貸款2.0版，將貸款年限從30年延長到40年。對於30歲世代而言，意味著還完房貸時、人生已屆七旬。就在此時，日本的網路銀行「住信SBI網路銀行」更進一步推出50年房貸。僅管過去在少數地方銀行已有類似前例，這是首次有大型網銀加入超長期房貸市場，象徵過去以低利率、及保險配套作為主要競爭工具的房貸市場，已開始發生結構性變化。

50年房貸主攻：年輕族群！

住信SBI將住宅貸款的最長還款年限從35年延長至50年。在房價飆漲的背景下，藉著拉長還款期能降低每月還款金額、以吸引年輕消費者。

住信SBI每年在房貸的貸款額達到1.4兆日圓（約新台幣3000多億元），已超越日本三大金融集團（三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團）每年約4000億至1兆日圓的貸款額。透過低利率拉高資產餘額，截至2023年3月、餘額已達到5.3兆日圓。目標在2025年3月將目前6%市佔拉高到10%。

根據日本經濟新聞報導，借貸超過35年的房貸時，借款的利率將從第一年開始增加0.15％。當借款金額為500萬～2億日圓時，可以受理申貸的對象為「還款期限結束時未滿80歲者」。另外一個條件是，申貸者必須加入住信SBI指定的團保。貸款期限最長可選擇35年的固定利率，固定期滿後，可以選擇轉為機動利率、或重新設置固定利率。

今年上半年東京都內新成公寓均價年增60%：約台幣2852萬元！

根據不動產經濟研究所（位於東京新宿）資訊，2023年1～6月在東京都內的公寓新成屋均價為1.2962億日圓（約新台幣2852萬元）。比起去年同期成長60%，也是自1973年開始調查以來、首次突破了1億日圓。住信SBI的客戶，有將近一半聚居在關東地區。該行希望藉由延長年限、並降低月付金，來吸引年輕族群。

一般認為，以自有住宅做抵押品的房貸，比較不會發生債務違約，也因此包含網銀等銀行、在房貸市場的競爭相對激烈。住信SBI目前新申貸的機動利率為0.320％；而「auじぶん銀行」如果配合使用集團服務，可以達到0.219％的利率。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

長年限＝高風險？銀行拉出更高利率

僅管違約風險較低，但是貸款年限拉長，遭遇事故或因病而無法還款的風險也會升高。也因此申辦的房貸年限超過35年時，住信SBI將利率拉高了0.15％，穩固利基。

地方銀行當中，西日本City銀行、福井銀行以及足利銀行等，目前也提供50年貸款。日本不動產貸款投資服務公司MFS，旗下所經營的「Moge check（モゲチェック）」品牌，提供房貸比較服務。該公司負責人塩澤崇指出，「50年貸款是地區銀行為了凸顯差異化，針對年輕人等特定族群推出的」。

因此，本次大型網路銀行的參戰，可能致使過去依靠低利率、以及團保作為競爭手段的房貸市場發生質變。對於使用者來說，每月的還款負擔減輕、也比較容易負擔更高價的物件，但同時也必須面對老年負債。若考慮長期借貸，還是要考慮自己未來的收支、量入為出。

本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：因應房價與平均餘命一起飆高？日大型網銀推50年房貸！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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