創造智慧共贏未來 Smart+ Tech 2023今夏重磅登場！

首屆 Smart+ Tech攜手產業生態鏈深入探索智慧製造、智慧運算、智慧生活、智慧運輸、資安防護五大議題與技術方案展示，同場加映「5G」、「資安」專區

台北 2023年8月3日 /美通社/ -- 由全球電子產業媒體集團ASPENCORE旗下《電子工程專輯》和《電子技術設計》(EE Times/EDN Taiwan)舉辦的「Smart+ Tech 智慧應用生態大會」將於本月17-18日假台北華南銀行國際會議中心盛大登場，透過「工業元宇宙」與「智慧生活」雙論壇與展覽，匯聚逾千名來自智慧產業生態系的重量級廠商、領導人物、決策者與創新者，共同攜手創造智慧共贏未來。

延續人工智慧(AI)熱潮，「Smart+ Tech 智慧應用生態大會」是今夏最受期待的科技產業盛事，首度舉辦即將以超過3,000人註冊與1,500人現場參與的活動規模之姿重磅登場。儘管AI正為各產業數位轉型帶來動力，催生無數智慧應用與商機，但僅憑一己之力單打獨鬥已不足以建立垂直整合供應鏈，唯有透過跨界合作並匯聚各方資源，共建完整智慧生態圈，才能在此數位轉型時代同步邁向共贏共榮之路。

《EE Times/EDN Taiwan》亞太區總經理鄔重儀表示：「我們非常榮幸能夠聚集科技產業最優秀的智識之士，共同探索智慧技術的最新進展和發展趨勢。『Smart+ Tech 智慧應用生態大會』將為專業人士和科技愛好者提供獨特的學習與交流平台，攜手產業與時俱進，共同『贏』向未來。」

聚集智慧產業生態系 推動數位轉型升級

為期兩天的首屆「Smart+ Tech 智慧應用生態大會」將在「工業元宇宙」與「智慧生活」雙論壇基礎上，深入探索智慧製造、智慧運算、智慧生活、智慧運輸與資安防護五大議題，涵蓋來自重量級嘉賓的主題演講、前瞻智慧技術研討會以及最新技術與解決方案的現場展覽，共同探討如何透過智慧技術釋放數位轉型壓力，推動智慧應用落地。

在這場年度盛會中還特別規畫了數位轉型中不可或缺的「資安」、「5G」與「AI應用」專區，廣邀產業生態系上中下游關鍵業者、系統整合商、企業高層、工程師和決策者以及具影響力的專業人士共襄盛舉。與會嘉賓除了可在論壇中掌握智慧轉型兩大主軸的最新動態，還能與知名業者、關鍵人物交流，尋求最佳合作夥伴，補齊缺少的關鍵技術，進而與生態系盟友在當前智慧數位轉型時代創造新機遇。

聚焦五大亮點 強強聯手創造共贏

主題演講揭示塑造未來的智慧創新 來自Arm、信驊科技(Aspeed)、台灣愛立信(Ericsson)、遠傳電信(FETnet)、英特爾(Intel)、明基佳世達(Qisda)、西門子(Siemens)與台灣大哥大(Taiwan Mobile)等領導廠商的多位業界巨擘，將在工業元宇宙與智慧生活雙論壇發表主題演講，分享引領智慧技術與趨勢發展的經驗，及其個人在智慧相關領域的專業與獨到見解。

來自Arm、信驊科技(Aspeed)、台灣愛立信(Ericsson)、遠傳電信(FETnet)、英特爾(Intel)、明基佳世達(Qisda)、西門子(Siemens)與台灣大哥大(Taiwan Mobile)等領導廠商的多位業界巨擘，將在工業元宇宙與智慧生活雙論壇發表主題演講，分享引領智慧技術與趨勢發展的經驗，及其個人在智慧相關領域的專業與獨到見解。 技術研討會掌握智慧科技未來 智慧科技領域產業龍頭在超過50場技術論壇中，從智慧製造、智慧運算、智慧生活、智慧運輸到資安防護五大議題深入探討如何推動智慧應用落地發展及未來商機。

智慧科技領域產業龍頭在超過50場技術論壇中，從智慧製造、智慧運算、智慧生活、智慧運輸到資安防護五大議題深入探討如何推動智慧應用落地發展及未來商機。 現場展覽發掘成長和合作的機會 超過100家智慧技術與方案業者將在現場展示智慧技術、最新落地解決方案。同場加映「5G」與「資安」兩大專區，把關數位轉型時代的連網安全與防護。

超過100家智慧技術與方案業者將在現場展示智慧技術、最新落地解決方案。同場加映「5G」與「資安」兩大專區，把關數位轉型時代的連網安全與防護。 時尚科技舞台亮相展會風雲技術 /產品 十分鐘Tech Talk重點介紹亮點技術與展品，搶先與專家現場互動，不容錯過。

十分鐘Tech Talk重點介紹亮點技術與展品，搶先與專家現場互動，不容錯過。 展前好禮、現場抽奬、豐富美食享不完 從展前預先登記、現場抽奬到各式美食，PS5大奬天天抽。

【智慧應用生態大會 Smart+ Tech Ecosystem Summit】

時間：2023年8月17-18日09：00 ~ 17：00

地點：華南銀行國際會議中心 (地址：110台北市信義區松仁路123號)

主題：智造、智連、智動－引領未來無限想像

活動官網：

https://pse.is/533nkm

新聞資料專區(照片)：

Smart+Tech智慧應用生態大會新聞資料 - Google Drive

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