番茄醬的英文不是「Tomato Sauce」，原因居然和「魚露」有關？
我們想讓你知道的是
番茄醬ketchup，源自於福建，原本是魚露kê-tsiap！17、18世紀是航海極盛時期，來往東西方的貿易活動熱絡，許多歐美國家都會來尋找新產品，帶回西方國家再創商機，有趣的食物與文化常常就也因此推展開來。
文：Cynthia（食物典）
還記得一位加拿大的朋友曾經告訴我，番茄醬是生活必需品，他們家從來沒缺過，就像是有廚房就會有鹽巴一樣，在歐美人家番茄醬地位絕對與我們華人的醬油不相上下。只是，你是否曾經納悶為什麼明明就是番茄做的，番茄醬英文卻叫Ketchup，而不是tomato sauce、paste還是condensed tomato juice呢？
番茄醬的由來
番茄醬ketchup，源自於福建，原本是魚露kê-tsiap！17、18世紀是航海極盛時期，來往東西方的貿易活動熱絡，許多歐美國家都會來尋找新產品，帶回西方國家再創商機，有趣的食物與文化常常就也因此推展開來。
而Ketchup，在16世紀末～17世紀初首次被牛津字典收錄，指出為東印度產品；而首次以商品樣貌記載，則是於1711年，由Charles Lockyer所著的Account of the trade in India（有點像古代貿易商的黃頁）提出：「大豆來自日本，口味最好的Ketchup來自越南Tonguin（河內那一區），有大豆也有『ketchup』又便宜的，則來中國。」可見魚露在亞洲已經是常見的貿易商品。
而在1732年，由Richard Bradley所發表的食譜中，我們可以看到是內容物為香菇、核桃、生蠔或小魚乾等，證明kê-tsiap是魚露，完全沒有番茄。甚至當時英國著名小說家Jane Austen也非常喜歡「香菇Ketchup」，當時大家普遍所知的Ketchup和我們所理解的魚露相同，常添加於魚、肉、湯等料理中，是一種佐料，紅極一時，當時Ketchup是外來名，所以名稱多變，可以是ke-tchup、kôechiap或Catsup等等。
為什麼後來會有番茄呢？
加入番茄的點子，則是由19世紀初美國費城著名的園藝科學家James Mease所發表的，因為當時南美洲也流行以大量番茄做基底的料理，因此，他以大量番茄做為基底來改良魚露，並加入傳統香料、白蘭地（注意：並沒有現代成分糖和醋）。
然而，可想而知，這些材料都非常營養，不容易保存，發霉、細菌汙染事件時常發生，為此，19世紀也不斷發展色素與食品添加劑如sodium benzoate（苯甲酸鈉）等，以延長保存期與賣相，但也造成許多社會上對Ketchup食安的疑慮，直到19世紀末Dr. Harvey Washington Wiley（Dr. Wiley）提出苯甲酸鈉應該要被禁用。
此時的Dr. Wiley和他的夥伴Henry J. Heinz也發表了新的配方，使用極度成熟、鮮紅色的番茄，並加入大量的醋，顯著提高酸度，以延長賣相與降低食物腐敗的機率，這種無防腐劑的番茄醬被社會廣為接受，他們更將產品定名為Ketchup，由於賣得太好了，因此正式由產品名代替了這項佐料的名稱。
名稱追查遊戲
1877年，食物歷史學家Eneas Dallas追查Ketchup可能來自於日文Kitjap。
於1909年，證據指出日文的Kitjap源是馬來／印尼文（Bahasa）的Kecap ， Kecap是源自於福建話kê-tsiap（魚露），因為當時有相當多的福建人下南洋工作，經常在食物裡添加魚露，英國並曾經在牛津字典裡註記：kê-tsiap: A brine of the pickled fish, amoy dialect.（意即：魚露：一種醃魚的鹹水，廈門話），但實際上，根據紀錄，最好吃的kê-tsiap源於越南，所以食物歷史學家也認為這項料理可能真正來自越南，但是現在還沒有足夠的證據證實。
由魚露成為番茄醬，將近300年的演化，文化、創意與貿易的結合，不斷的添加、適應、揣測與改良，衍生出一項完全意想不到的事，就像人生每個時期在不同際遇下添入的火花與印記，沒有哪一個比較好或比較不好，最重要的還是享受當下的狀態，就算已經成為了不同產品，還是有屬於它的市場。下一次當餐桌上又出現番茄醬的時候，你是否也會和我一樣，覺得番茄醬不再只是番茄醬。
參考資料
- Pure Ketchup; A History of America’s National Condiment, with Recipe. Andrew F. Smith
- Jane Austen From Wikipedia
- James Mease From Wikipedia
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：番茄醬為什麼不叫 Tomato Sauce，原因居然和魚露有關係？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL