《奧本海默》主角席尼墨菲憂鬱的藍色眼睛：害怕公關又不懂社群，為何成為迷因王子？

文：Lazybird

《奧本海默》是克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）與席尼墨菲（Cillian Murphy）合作的第六部片，然而，這是他首次擔任主角的電影。

他先前在《黑暗騎士》三部曲飾演稻草人，接下來是《全面啟動》的商人，還有《敦克爾克大行動》那個難搞又鑄下大錯的士兵。諾蘭表示，他在寫《奧本海默》劇本的時候尚未浮現誰該主演，但第一版初稿完成的時候，就自然而然地知道墨菲是唯一人選：

「我就這樣盯著原著封面好幾個月：那張黑白的照片，一個淺藍色眼珠的男人緊繃又哀傷的盯著我。然後一瞬間我想著，我知道誰能夠演出這個角色了。」

Photo Credit: GettyImages 席尼墨菲

一雙標誌性的愛爾蘭藍眼睛

出生於愛爾蘭的第二大城科克，墨菲的父親是教育部的公務員、母親是法文老師，剩下的親戚幾乎也是老師或教育人員。這是一個普通的中產階級家庭，但家人都十分愛好文學跟音樂。

據他所述，父親能演奏任何樂器，弟弟彈得一手好琴，全家常常沈浸在傳統的愛爾蘭演奏會裡。書架上塞滿文學作品，也常常收聽廣播節目，「低劣」的電視倒是不常收看，因為家中生活總是有各種學習及休閒活動。

「我有幸接收了所有教育。但我既固執又缺乏自信，實在是一個很可怕的組合，我不願意把自己不認為優秀的東西展現出來。」

這是十分謙卑的說法，因為事實上，墨菲從20歲演出好友兼劇作家Enda Walsh的舞台劇《Disco Pigs》後就闖出名堂，甚至還到歐洲、加拿大和澳洲巡演了兩年。

該劇在2001年翻拍成電影《妄亂青春》，入圍不少英國的影評人協會及獨立電影獎外，因此被英國名導丹尼鮑伊（Danny Boyle）相中，成為《28天毀滅倒數》的男主角，也是他正式在好萊塢打開知名度的作品。

在《28天毀滅倒數》之後，他跟丹尼鮑伊及亞歷山大嘉蘭（Alexander Garland）二度合作《太陽浩劫》。同樣是科幻驚悚災難片，這次他從倒霉的快遞成為物理學家，不變的是都經歷了一場生死交關的旅程。

他笑稱自己有一張「天生物理學家的臉」，並且總是被找上飾演嚴肅角色。真的，無論是命運注定或性格使然，他的角色彷彿都背負著難以言喻的重擔。

Photo Credit: GettyImages

當「最完美的導演」諾蘭成為最信任夥伴

不過對於墨菲來說，他只是一個平凡人，也喜歡平靜的生活。八年前，一家四口決定從倫敦搬回都柏林，只要他沒有拍戲或工作時都待在這裡：

「我們住在倫敦14年了，但我覺得，當你年過30跟有了孩子之後，生活在大都市裡變得沒那麼令人興奮。而且我們都是愛爾蘭人，我們也希望孩子是真正的愛爾蘭人，因此這是最正確的決定。」

談到他的家庭生活，墨菲難得面露充滿愛的笑容。他說他的兩個兒子一個16歲、一個18歲，並且是讓他非常幸福的好孩子。至於孩子們有沒有看過他的電影？

「他們喜歡某一些，但覺得我的所有電影都太緊繃了。」

另一個擁有低調平靜的家庭生活，只專注在工作上，就是他的好伙伴諾蘭。當諾蘭透過妻子兼製片人艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）打給墨菲的時候，兩人都在家中，而這是一場很簡短的對話：

「他真的非常低調又自謙，以他非常英式的口吻對我說：『聽著，我寫了關於奧本海默的劇本，我希望你能夠演他。』就這樣。」

是的，就這樣，合作了超過20年的兩人，幾乎是心神領會的方式促成了彼此生涯史上最大挑戰。更有趣的是，墨菲可以用招牌的平靜語氣，描述著得到生涯至今最大的表演機會，這也是他的反差萌之一：

「我驚訝到語無倫次，但當然非常開心、超過欣喜若狂的那種等級，好像心裡要炸開了一樣。」

他曾稱諾蘭為「最完美的導演」，因此能夠獲得那麼大的演出機會，他知道自己有多被重視。職業演員常需要調整身型以進入角色，但在拍攝《奧本海默》期間，墨菲因為重大的身心壓力而幾乎忘了吃飯與休息；後來甚至以測試自己的方式，用最少進食量來度過每一天，就連劇組演員邀請聚餐也婉拒。

當然，他完全不建議大家這樣做，也不願意透露自己到底瘦了多少公斤，原因是：「我不想要看到『席尼為了進入角色而減了幾公斤』的新聞。」

不過他否認這是方法派演技，他也不認為自己需要從肢體動作或聲音去模仿奧本海默。對他而言真正的問題是，為什麼這位物理學家會進行毀滅人類的實驗？是什麼樣的組合，野心、瘋狂、妄想、對納粹的深仇大恨？在盡可能讀完所有書籍跟資料之後，他決定如此理解：

「奧本海默在道德邊界上搖擺不定，是一個複雜、矛盾又多面向的人，但因為在智力與魅力上都有難以置信的吸引力，因此最後的結果是不可預測的，我們無法得知他的下一步。」

墨菲喜歡理解複雜的人性，也喜歡劇本能夠探討人性的所有面向，或用他的話來講是「所有的陰影」。他在演戲上不倚賴台詞，能夠用一個動作或一個眼神就展現強烈的情感，釋放如同原子彈一般的爆炸性的能量。

當然他的能量不會傷人，而是渲染到整個大銀幕上。這就是為什麼不管演出的是電影或電視劇、主角或配角，他都有辦法成為最讓人印象深刻的演員。

Photo Credit: GettyImages 諾蘭（左）、席尼墨菲（右）

害怕公關又不懂社群 卻成為迷因王子

不過在下戲之後，他真的非常不擅於社交，更不擅長宣傳自己的作品（連觀看也不願意）。穿正裝、走紅毯、接受採訪什麼的只是合約的一部分，只能盡量用正面的態度去履行義務；但有一件事依舊讓他非常痛苦——那就是脫口秀節目。用娛樂誇大的方式來處理新聞，加上攝影棚裡的觀眾笑聲，彷彿一切都可以被一笑置之一樣，那是完全不必要且廉價的事情：

「我做這些事是因為合約義務，所以只能忍受。我一直都覺得這種事很難，之前已經講過非常非常多次了。我想說的是，我很榮幸、也很高興能做喜歡的事情。我了解自己有多幸運。但我無法享受作為演員要秀出個性的那一面，我也不知道為什麼要在脫口秀節目中侃侃而談。為什麼突然之間，人們會對我有這種期待。為什麼？」

他明白這只是演藝圈的生態系統，電影需要有宣傳素材，而脫口秀也能為電影提供曝光機會，這就是一種自然而然的運作方式。因為擔心講錯話或被誤會，於是最後只能一直強調自己「真的不擅長這個」。

不擅長公開談話的墨菲，現在卻成為網友的最愛。隨著他在國際間的知名度越來越高，粉絲也會追蹤他接受採訪的任何片段，然後就發現，他真的不是想裝低調或有一個不善社交的人設；他真的不太知道也不想知道，要如何活在社群媒體的時代。

從影片可以看到他當下的反應——自認太老而用不了社群媒體，問記者什麼是迷因，不知道什麼是emoji，甚至以為OMG是元素週期表上面的符號。他比較喜歡好好把字完整地打出來，而且不可以有聲音。

所以，另外一件墨菲不知道的事增加了，他這個不隨波逐流的社群小白，正在無止盡地颳起網路迷因風暴。由此我們可以得知，作為一位演員不需要太過張揚，不需要四處討好媒體或粉絲，只要能夠認認真真地演好每一個角色，自然而然就會累積出無可撼動的觀眾群。席尼墨菲能夠獲得今天的地位，就是最好的證明。

Photo Credit: GettyImages

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：【人物特寫】席尼墨菲：他有一雙憂鬱的藍眼睛，他是每個人都讚許的全能演員，更成為風靡網路的社群小白

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航