TNL+ 2023/08/07,
中國

「百年未有之大變局」牽動台海局勢，別被中國「資產負債表衰退」蒙蔽兵凶戰危的事實

「百年未有之大變局」牽動台海局勢，別被中國「資產負債表衰退」蒙蔽兵凶戰危的事實
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國地方政府在2022年借了2030年的錢，總共借了7.3兆人民幣，利率為3％左右，在2030年債務到期之時，必須連息帶本的還出總共7.5兆人民幣；利息大約為5000億人民幣，還不出來怎麼辦？只要習近平在任上，他的二十大就是往二十一大借錢，二十一大就是向二十二大借錢；無非是借到他與毛澤東見面，或者像1999年的俄羅斯聯邦總統葉爾欽一樣黯然下台。

「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」2009年年初，中國群眾張燈結綵，準備過新年，中國國家副主席在遙遠的墨西哥，對世界說出霸氣的這番話。

他，是習近平。

那是一個即使在金融海嘯過後，中國仍有近10％經濟成長率的黃金年代。2010年，中國超越日本，成為以美元計價的世界第二大經濟體。

一零年代的中國躊躇滿志，容貌煥發，在這段「東風壓倒西風」的陽光上東年代，中國提出專屬於北京的世界觀：2012年，習近平正式擔任中國國家主席，接掌中共中央軍委會主席，成為中共總書記後，在2013年提出「一帶一路」；2015年，「人民幣跨境支付系統」問世了；2016年，「亞洲基礎設施投資銀行」在北京市朝陽區實錘了。

圖片1
各國GDP變化｜Photo Credit: The World Bank

疫情與「百年未有之大變局」

時空快轉到2020年初，史無前例的疫情降臨華夏大地。剎那之間，路鎖了，城封了，世界暫停了。在瘋狂的三年動態清零，核酸和行程碼是標配，「掃一下碼」代替「歡迎光臨」成了服務生的招呼語。

瘋狂的三年終究過去。2023年2月16日，二十大產生的中共中央政治局召開會議，表示「三年多來，我國抗疫防疫歷程極不平凡。2022年11月以來⋯⋯取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」於是，中國知名文學家閻連科早在2020年預言的事情真正發生了，在他那必將載入史冊的選文〈經此疫劫，讓我們成為有記性的人〉裡，這位直言敢道的中國文人是這麼敘述的：

在可預知的不久後，在鑼鼓喧天、詩文橫飛，開始喧天鬧地地歌頌打贏了新冠肺炎這場國家戰爭的勝利時，希望我們大家不是那些空洞高歌的寫作者，而僅僅是擁有個人記憶的實實在在的人。在鋪天蓋地的盛大演出到來時，希望我們不是舞台上的演員和朗誦者，不是為出演而鼓掌的人⋯⋯不能做李文亮那樣的吹哨人，就讓我們做一個聽見哨音的人⋯⋯在即將到來的被稱為戰爭勝利的萬人合唱中，默默的站到一邊去，成為一個心裡有墳墓的人；有記性烙印的人；可以在某一天把這種記性生成個人記憶傳遞給後人的人。

作為與中華人民共和國息息相關的鄰居，我國不僅要成為人文性的聽哨國，在離總統府幾路之遙的武昌街或者漢口街，尋找一處最令人矚目的街口，立起閃耀的偉大銅像，紀念這位身處疫情風暴卻英年早逝的吹哨人；也要好好地為共和國算一筆金融大帳，因為這三年的金融帳將會巨幅影響共和國國內的經濟局勢，也將會連帶影響共和國的海峽政策。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。