柯文哲批政府特別預算常態化是做假帳，陳建仁：柯說假話且無知
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對於前瞻計畫等特別預算遭批評，陳建仁表示，特別預算的編列與決算都經過立法院與審計部的審核，柯文哲縱使不了解，但民眾黨立委對前瞻預算編列也應該知曉，真的不該昧於事實提出批評，「政府從來沒有作假帳，是柯文哲一直說假話」。
政院澄清沒作假帳 柯文哲：難道要指責審計部
（中央社）台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（3）日批評政府將特別預算常態化是作假帳，行政院隨即澄清反駁，不過柯文哲今（4）日表示，政院是拿審計部資料說明，難不成要行政院指責審計部資料不對；他進一步說，前瞻計畫沒有財政紀律，錢亂花所以被批評，「不然你拿出來算」。
柯文哲今日接受《中廣》「蘭萱時間」節目專訪，談論2024總統大選等議題，並於結束專訪後接受媒體聯訪回應時事。
對於媒體詢問柯文哲日前批評，政府將特別預算常態化是在作假帳，但行政院反駁從未作假帳，柯文哲表示，行政院是拿審計部資料講話，如果質疑報告有問題，難道是行政院要出來指責審計部的資料不對。
柯文哲指出，前瞻計畫最大批評的不是哪個縣市拿多少錢，而是拿了是否符合成本效益，這才是問題。
柯文哲說，他也不會講別的縣市拿的前瞻計畫預算比台北市多，就是對台北市不好，台北市是個比較成熟的城市。
柯文哲表示，前瞻計畫沒有財政紀律，錢亂花所以被批評，「不然你拿出來算」。他舉例，捷運蓋完成本效益是多少、自償性是多少，要嚴肅面對問題，所以應該是先有計畫才編預算，前瞻計畫遭到最大批評就是怎麼會先編預算再寫計畫。
柯文哲指出，前瞻計畫是他跟民進黨分道揚鑣、分手的最重要原因，因為覺得沒有財政紀律，錢亂花。
另外，對於柯文哲日前在網路節目提到，他去南部走訪基層後，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」，此言論引發議論。
柯文哲今日接受《中廣》「蘭萱時間」節目專訪時說，他的意思是至少台灣需要更好一點，「台灣可以更好」。
至於參選總統與對手陣營論戰升溫，柯文哲說，放鬆心情，照這樣走。
陳建仁：特別預算編列未作假帳 柯文哲說假話且無知
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨日批評，政府將特別預算常態化是在作假帳。行政院長陳建仁今日表示，政府財政健全，前瞻等特別預算編列都經立法院審查通過，從未作假帳，是柯文哲一直說假話且無知。
柯文哲近日接連批評前瞻建設軌道計畫完工率低、政府將特別預算常態化是作假帳，還說看到南部生活慘，必須要他當選才能改善。陳建仁今日出席「2023 台灣美食展」前受訪表示，柯文哲對南部發展相當陌生，也才會說出鄉下要有鄉下的樣子、前瞻建設不該投資中南部等沒有根據事實的論證。
陳建仁說，政府一直努力做南北平衡，盼所有都會區均衡發展，希望柯文哲了解中南部各項建設的重要性，不要信口雌黃，做不必要的抹黑。
對於前瞻計畫等特別預算遭批評，陳建仁則說，特別預算的編列與決算都經過立法院與審計部的審核，柯文哲縱使不了解，但民眾黨立委對前瞻預算編列也應該知曉，真的不該昧於事實提出批評，「政府從來沒有作假帳，是柯文哲一直說假話」。
陳建仁說，除特別預算經法定程序編列，政府近年財政狀況也不錯，近5年來歲入歲出賸餘皆超過新台幣1000億，去（2022）年將近5000億元，同時還債比例也逐年增加，財政相當健全，任何一個政治人物批評施政時，都應該要根據事實。
他表示，柯文哲曾任台北市長8年，卻對政府預算編列如此無知與不了解，說出和事實差異甚大的事情，很懷疑柯文哲是不是有足夠能力做很好的政治治理。
陳建仁也說，前瞻建設受到民眾歡迎，成果也逐漸浮現，像是近日2次颱風來，淹水潛勢區都沒有嚴重淹水現象，度過百年大旱也未缺水，以及班班有冷氣、生生有平板等都是前瞻建設良好效果，希望政治人物不要為了爭政治聲量抹滅良心，政府也將持續說明前瞻建設的好成果。
民進黨：柯文哲無財政紀律 馬執政負債是蔡政府4倍
（中央社）國民黨立院黨團、民眾黨總統參選人柯文哲批評政府用特別預算做假帳，將債留子孫。民進黨表示，蔡政府重視財政紀律，包含2021年、2022年債務還本新台幣1200億元、1500億元，債務占當年GDP比率也在2023年6月降至25.1%。
民進黨表示，批評必須基於事實，且柯文哲在台北市長任內沒有財政紀律，還留下北流工程款爛攤子；而馬總統執政任內，長期債務淨增加1兆7344億元，是蔡政府執政的4倍，顯示國民黨才是最會舉債，債留子孫的政黨。
國民黨立院黨團、柯文哲接連批評政府將特別預算常態化，是做假帳、將債留子孫。民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，民進黨經濟發展有成果，財政維持紀律，特別預算做得多，還債也還得多，像是政府在2021年、2022年債務還本1200億元以及1500億元，連續2年創歷史新高。
另外，張志豪指出，債務占當年GDP比率是歷史上相對低的水準，從2012年的34.04%降至2023年6月的25.1%，與國際相比毫不遜色；2021年、2022年的稅收實徵數，也分別超過預算數4327億元及4950億元。政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全，洛桑管理學院曾評定馬政府時期財政情勢不佳，一度落居20名，但蔡政府在2021年達到第4名的佳績。
張志豪還說，蔡總統2016年5月上任時，國家長期債務為5兆3988億元，但至2023年6月30日止長期債務實際數5兆8338億元，任期迄今長期債務淨增加4350億元，如果扣除疫後特別預算舉借數6365億元，實際債務減少2015億元。相較馬總統執政任內，長期債務淨增加1兆7344億元，是蔡政府執政的4倍，數字顯示國民黨才是最會舉債，債留子孫的政黨，國民黨監督政府必須基於事實。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html