柯文哲批政府特別預算常態化是做假帳，陳建仁：柯說假話且無知

政院澄清沒作假帳 柯文哲：難道要指責審計部

（中央社）台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（3）日批評政府將特別預算常態化是作假帳，行政院隨即澄清反駁，不過柯文哲今（4）日表示，政院是拿審計部資料說明，難不成要行政院指責審計部資料不對；他進一步說，前瞻計畫沒有財政紀律，錢亂花所以被批評，「不然你拿出來算」。

柯文哲今日接受《中廣》「蘭萱時間」節目專訪，談論2024總統大選等議題，並於結束專訪後接受媒體聯訪回應時事。

對於媒體詢問柯文哲日前批評，政府將特別預算常態化是在作假帳，但行政院反駁從未作假帳，柯文哲表示，行政院是拿審計部資料講話，如果質疑報告有問題，難道是行政院要出來指責審計部的資料不對。

柯文哲指出，前瞻計畫最大批評的不是哪個縣市拿多少錢，而是拿了是否符合成本效益，這才是問題。

柯文哲說，他也不會講別的縣市拿的前瞻計畫預算比台北市多，就是對台北市不好，台北市是個比較成熟的城市。

柯文哲表示，前瞻計畫沒有財政紀律，錢亂花所以被批評，「不然你拿出來算」。他舉例，捷運蓋完成本效益是多少、自償性是多少，要嚴肅面對問題，所以應該是先有計畫才編預算，前瞻計畫遭到最大批評就是怎麼會先編預算再寫計畫。

柯文哲指出，前瞻計畫是他跟民進黨分道揚鑣、分手的最重要原因，因為覺得沒有財政紀律，錢亂花。

另外，對於柯文哲日前在網路節目提到，他去南部走訪基層後，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」，此言論引發議論。

柯文哲今日接受《中廣》「蘭萱時間」節目專訪時說，他的意思是至少台灣需要更好一點，「台灣可以更好」。

至於參選總統與對手陣營論戰升溫，柯文哲說，放鬆心情，照這樣走。

陳建仁：特別預算編列未作假帳 柯文哲說假話且無知

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨日批評，政府將特別預算常態化是在作假帳。行政院長陳建仁今日表示，政府財政健全，前瞻等特別預算編列都經立法院審查通過，從未作假帳，是柯文哲一直說假話且無知。

柯文哲近日接連批評前瞻建設軌道計畫完工率低、政府將特別預算常態化是作假帳，還說看到南部生活慘，必須要他當選才能改善。陳建仁今日出席「2023 台灣美食展」前受訪表示，柯文哲對南部發展相當陌生，也才會說出鄉下要有鄉下的樣子、前瞻建設不該投資中南部等沒有根據事實的論證。

陳建仁說，政府一直努力做南北平衡，盼所有都會區均衡發展，希望柯文哲了解中南部各項建設的重要性，不要信口雌黃，做不必要的抹黑。

對於前瞻計畫等特別預算遭批評，陳建仁則說，特別預算的編列與決算都經過立法院與審計部的審核，柯文哲縱使不了解，但民眾黨立委對前瞻預算編列也應該知曉，真的不該昧於事實提出批評，「政府從來沒有作假帳，是柯文哲一直說假話」。

陳建仁說，除特別預算經法定程序編列，政府近年財政狀況也不錯，近5年來歲入歲出賸餘皆超過新台幣1000億，去（2022）年將近5000億元，同時還債比例也逐年增加，財政相當健全，任何一個政治人物批評施政時，都應該要根據事實。

他表示，柯文哲曾任台北市長8年，卻對政府預算編列如此無知與不了解，說出和事實差異甚大的事情，很懷疑柯文哲是不是有足夠能力做很好的政治治理。

陳建仁也說，前瞻建設受到民眾歡迎，成果也逐漸浮現，像是近日2次颱風來，淹水潛勢區都沒有嚴重淹水現象，度過百年大旱也未缺水，以及班班有冷氣、生生有平板等都是前瞻建設良好效果，希望政治人物不要為了爭政治聲量抹滅良心，政府也將持續說明前瞻建設的好成果。

民進黨：柯文哲無財政紀律 馬執政負債是蔡政府4倍

（中央社）國民黨立院黨團、民眾黨總統參選人柯文哲批評政府用特別預算做假帳，將債留子孫。民進黨表示，蔡政府重視財政紀律，包含2021年、2022年債務還本新台幣1200億元、1500億元，債務占當年GDP比率也在2023年6月降至25.1%。

民進黨表示，批評必須基於事實，且柯文哲在台北市長任內沒有財政紀律，還留下北流工程款爛攤子；而馬總統執政任內，長期債務淨增加1兆7344億元，是蔡政府執政的4倍，顯示國民黨才是最會舉債，債留子孫的政黨。

國民黨立院黨團、柯文哲接連批評政府將特別預算常態化，是做假帳、將債留子孫。民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，民進黨經濟發展有成果，財政維持紀律，特別預算做得多，還債也還得多，像是政府在2021年、2022年債務還本1200億元以及1500億元，連續2年創歷史新高。

另外，張志豪指出，債務占當年GDP比率是歷史上相對低的水準，從2012年的34.04%降至2023年6月的25.1%，與國際相比毫不遜色；2021年、2022年的稅收實徵數，也分別超過預算數4327億元及4950億元。政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全，洛桑管理學院曾評定馬政府時期財政情勢不佳，一度落居20名，但蔡政府在2021年達到第4名的佳績。

張志豪還說，蔡總統2016年5月上任時，國家長期債務為5兆3988億元，但至2023年6月30日止長期債務實際數5兆8338億元，任期迄今長期債務淨增加4350億元，如果扣除疫後特別預算舉借數6365億元，實際債務減少2015億元。相較馬總統執政任內，長期債務淨增加1兆7344億元，是蔡政府執政的4倍，數字顯示國民黨才是最會舉債，債留子孫的政黨，國民黨監督政府必須基於事實。