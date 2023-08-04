2023/08/04,
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沙烏地阿拉伯石油減產：俄國跟進使國際油價攀升，旨在增加攻打烏克蘭戰爭資金

沙烏地阿拉伯石油減產：俄國跟進使國際油價攀升，旨在增加攻打烏克蘭戰爭資金
Photo Credit: GettyImages

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週四，沙烏地阿拉伯和俄羅斯接連宣布，9月以前將繼續減少原油出口量，此舉造成國際油價上漲2％。沙國官員更表示，未來「若有需要」，將持續進行減產措施。中油預估將從8月7日凌晨起調整價錢，汽油每公升調漲新台幣0.1元、柴油調漲0.1元。

綜合《路透社》《美聯社》《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯相繼宣稱，未來將展延兩國的石油減產計畫直到9月。消息一出，國際油價隨之上漲。週四（3日），國際油價上漲2％，每桶原油價格來到84.75美元（約新台幣2687元）。未來若持續減產，國際油價恐將再向上攀升。

沙烏地阿拉伯政府3日宣布，將延長該國自7月開始實施的石油減產計畫，也就是說，直到9月，沙烏地阿拉伯每日將減產100萬桶原油。隨後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）也跟進宣布，俄國9月每日減少30萬桶的原油出口量。

《路透社》今天報導，美國紐約西德州原油9月交割價上升2.06美元（漲幅約2.6％），來到每桶81.55美元；倫敦布倫特原油9月交割價上漲1.94美元（漲幅約2.3％），來到每桶85.14美元。

油價上漲加深利雅德政府與白宮緊張關係

石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）成員在今（2023）年4月達成協議，決定延長早先石油減產的決議直到年底。這項減產計畫，是OPEC+實施的預防性措施，旨在穩定與平衡石油市場。

一位不具名的沙烏地阿拉伯能源官員告訴《沙烏地通訊社》，若有需要沙國政府可能會強化或擴大減產計畫，此舉再度挑起沙烏地阿拉伯與美國之間的緊張關係。

對拜登（Joe Biden）政府而言，在2024年總統選舉之前，使油價下降以支撐經濟，至關重要。同時，降低油價也能減少俄羅斯從石油貿易中獲益，限制克里姆林宮攻打烏克蘭的金流。然而，沙烏地阿拉伯政府卻反其道而行，宣布減產、抬高油價，為的正是替沙國的公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）灌注金流。

沙國王儲穆罕默德・沙爾曼打造新未來城市Neom

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）一直是OPEC+成員中，最致力於抬升原油價格的成員。因為沙烏地阿拉伯有一項「宏偉的投資」，十分需要出產石油所帶來的收益。

根據《華盛頓郵報》報導，沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）透過公共投資基金（俗稱PIF）以實現他的全球野心，為後石油時代的未來，進行投資。目前，PIF的資產已累積到8000億美元（約台幣25兆）。

PIF主要用於提振沙國的旅遊業，大舉興建電影院、大型度假村和娛樂中心，吸引外國旅客前往觀光。此外，PIF也投資一項「Neom」（阿拉伯語意為新未來城）計畫——一座斥資5000億美元（約台幣15兆）打造，位於沙漠的新未來城。Neom被設計成一座完全依靠再生能源運作，並出口綠色能源的城市，它也是世界上最大的氫燃料投資計畫。

除此之外，這項由王儲沙爾曼把持的基金，近年也大舉投入體育運動產業。今年6月，沙烏地阿拉伯支持的高爾夫球聯賽LIV，與美國職業高爾夫巡迴賽PGA合併，使沙國在主要運動賽事中的話語權瞬間上升。2021年，PIF透過主權財富基金收購陷入困境的英超紐卡索聯球隊，並接管一些沙國的球隊。

PIF的部分交易也被認為是出於政治目的，像是支持美國前財政部長史蒂夫・梅努欽（Steve Mnuchin）和前白宮高級幕僚、前總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）。

歐盟和美國設定原油價格上限制裁俄羅斯

烏俄開戰後，七大工業國組織（G7）、歐盟和澳洲，對俄羅斯原油海運出口，實施每桶60美元（約新台幣1902元）的價格上限，以制裁俄羅斯的入侵行動。這項制裁禁止西方公司，替超過的價格石油提供運輸、保險和融資等服務。

一位美國的財政部官員告訴《路透社》，即使石油價格上漲，但美國堅信G7等國對俄羅斯原油的制裁，限縮了莫斯科當局的收入，同時也穩定國際石油市場。美國財政部經濟政策代理部長諾斯特蘭（Eric Van Nostrand）說：「這一做法擊中莫斯科政府的搖錢樹。」他分析，戰前石油收入佔俄羅斯預算總額的三分之一，但了到2023年佔比降至25％。

據《金融時報》報導，俄羅斯期望提高石油的價格，目的是要利用這筆收入，投注在對烏克蘭的進攻。諾斯特蘭也說到，俄羅斯官員抱怨價格上限，迫使俄國向石油出口國提高關稅，試圖增加收益，以彌補資金缺口。長遠來看，這個舉動可能會削弱俄羅斯的石油產業前景。

根據俄羅斯統計，諾斯特蘭指出，今年上半年俄國政府的營收相比去年，已經減少一半。受到價格上限的制裁和運輸路線限制，俄羅斯的石油出口收入相對布倫特原油價格，可說是「大打折扣」。此外，諾斯特蘭認為，價格上限提供其他非聯盟成員國家「殺價」的談判籌碼。

諾斯特蘭表示，石油市場變化快，俄羅斯必定會繼續尋找其他規避制裁的方法。不過，美國與其他聯盟國家將保持警戒，持續專注於對俄國的制裁。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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