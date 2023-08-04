沙烏地阿拉伯石油減產：俄國跟進使國際油價攀升，旨在增加攻打烏克蘭戰爭資金
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週四，沙烏地阿拉伯和俄羅斯接連宣布，9月以前將繼續減少原油出口量，此舉造成國際油價上漲2％。沙國官員更表示，未來「若有需要」，將持續進行減產措施。中油預估將從8月7日凌晨起調整價錢，汽油每公升調漲新台幣0.1元、柴油調漲0.1元。
綜合《路透社》、《美聯社》和《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯相繼宣稱，未來將展延兩國的石油減產計畫直到9月。消息一出，國際油價隨之上漲。週四（3日），國際油價上漲2％，每桶原油價格來到84.75美元（約新台幣2687元）。未來若持續減產，國際油價恐將再向上攀升。
沙烏地阿拉伯政府3日宣布，將延長該國自7月開始實施的石油減產計畫，也就是說，直到9月，沙烏地阿拉伯每日將減產100萬桶原油。隨後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）也跟進宣布，俄國9月每日減少30萬桶的原油出口量。
《路透社》今天報導，美國紐約西德州原油9月交割價上升2.06美元（漲幅約2.6％），來到每桶81.55美元；倫敦布倫特原油9月交割價上漲1.94美元（漲幅約2.3％），來到每桶85.14美元。
油價上漲加深利雅德政府與白宮緊張關係
石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）成員在今（2023）年4月達成協議，決定延長早先石油減產的決議直到年底。這項減產計畫，是OPEC+實施的預防性措施，旨在穩定與平衡石油市場。
一位不具名的沙烏地阿拉伯能源官員告訴《沙烏地通訊社》，若有需要沙國政府可能會強化或擴大減產計畫，此舉再度挑起沙烏地阿拉伯與美國之間的緊張關係。
對拜登（Joe Biden）政府而言，在2024年總統選舉之前，使油價下降以支撐經濟，至關重要。同時，降低油價也能減少俄羅斯從石油貿易中獲益，限制克里姆林宮攻打烏克蘭的金流。然而，沙烏地阿拉伯政府卻反其道而行，宣布減產、抬高油價，為的正是替沙國的公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）灌注金流。
沙國王儲穆罕默德・沙爾曼打造新未來城市Neom
沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）一直是OPEC+成員中，最致力於抬升原油價格的成員。因為沙烏地阿拉伯有一項「宏偉的投資」，十分需要出產石油所帶來的收益。
根據《華盛頓郵報》報導，沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）透過公共投資基金（俗稱PIF）以實現他的全球野心，為後石油時代的未來，進行投資。目前，PIF的資產已累積到8000億美元（約台幣25兆）。
PIF主要用於提振沙國的旅遊業，大舉興建電影院、大型度假村和娛樂中心，吸引外國旅客前往觀光。此外，PIF也投資一項「Neom」（阿拉伯語意為新未來城）計畫——一座斥資5000億美元（約台幣15兆）打造，位於沙漠的新未來城。Neom被設計成一座完全依靠再生能源運作，並出口綠色能源的城市，它也是世界上最大的氫燃料投資計畫。
除此之外，這項由王儲沙爾曼把持的基金，近年也大舉投入體育運動產業。今年6月，沙烏地阿拉伯支持的高爾夫球聯賽LIV，與美國職業高爾夫巡迴賽PGA合併，使沙國在主要運動賽事中的話語權瞬間上升。2021年，PIF透過主權財富基金收購陷入困境的英超紐卡索聯球隊，並接管一些沙國的球隊。
PIF的部分交易也被認為是出於政治目的，像是支持美國前財政部長史蒂夫・梅努欽（Steve Mnuchin）和前白宮高級幕僚、前總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）。
歐盟和美國設定原油價格上限制裁俄羅斯
烏俄開戰後，七大工業國組織（G7）、歐盟和澳洲，對俄羅斯原油海運出口，實施每桶60美元（約新台幣1902元）的價格上限，以制裁俄羅斯的入侵行動。這項制裁禁止西方公司，替超過的價格石油提供運輸、保險和融資等服務。
一位美國的財政部官員告訴《路透社》，即使石油價格上漲，但美國堅信G7等國對俄羅斯原油的制裁，限縮了莫斯科當局的收入，同時也穩定國際石油市場。美國財政部經濟政策代理部長諾斯特蘭（Eric Van Nostrand）說：「這一做法擊中莫斯科政府的搖錢樹。」他分析，戰前石油收入佔俄羅斯預算總額的三分之一，但了到2023年佔比降至25％。
據《金融時報》報導，俄羅斯期望提高石油的價格，目的是要利用這筆收入，投注在對烏克蘭的進攻。諾斯特蘭也說到，俄羅斯官員抱怨價格上限，迫使俄國向石油出口國提高關稅，試圖增加收益，以彌補資金缺口。長遠來看，這個舉動可能會削弱俄羅斯的石油產業前景。
根據俄羅斯統計，諾斯特蘭指出，今年上半年俄國政府的營收相比去年，已經減少一半。受到價格上限的制裁和運輸路線限制，俄羅斯的石油出口收入相對布倫特原油價格，可說是「大打折扣」。此外，諾斯特蘭認為，價格上限提供其他非聯盟成員國家「殺價」的談判籌碼。
諾斯特蘭表示，石油市場變化快，俄羅斯必定會繼續尋找其他規避制裁的方法。不過，美國與其他聯盟國家將保持警戒，持續專注於對俄國的制裁。
新聞來源
- Saudi Arabia extends cut of 1 million barrels of oil a day, potentially boosting prices at the pump（AP）
- Saudi Arabia extends 1 million barrel-per-day oil cut, may deepen it in future（Reuters）
- Oil rises 2% as Saudi Arabia and Russia keep supplies tight（Reuters）
- US sees price cap on Russian oil working despite upturn in prices（Reuters）
- How a $600 Billion Fund Is Building Saudi Arabia’s Post-Oil Future（The Washington Post）
- Saudi Arabia says it could deepen oil production cuts（Financial Times）
延伸閱讀
- 為何原油減產油市仍無大行情？專家指中國已無法成為油價救世主
- G7對俄油價上限生效，俄稱即便減產也不接受，印度考慮自身需求將繼續向俄購油
- 沙烏地阿拉伯公布全球第一個高科技「新未來城」計畫，遭批不切實際、以綠能為噱頭迎合權貴人士
- 英國《衛報》：沙烏地兩年半砸2000億「體育洗白」，重金挖角足球巨星粉飾人權劣跡
- 沙烏地阿拉伯新設四經濟特區，積極布局「後石油時代」發展路線
- 歐盟禁運俄國柴油對雙方影響皆不大，專家：制裁會在7月對歐洲帶來負面影響
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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