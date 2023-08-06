盤點那些年因爭議而停產的「芭比娃娃」：超詭異懷孕造型、「不吃就會瘦」、黑人Orea

文：電影神搜

1959年，美泰兒製作的芭比娃娃，於美國國際玩具展覽會問世，旋即風靡全球。如今已過了60餘年，首部真人電影《芭比》已在7月20日盛大上映，還是由好萊塢兩大明星瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演。

芭比娃娃的歷久不衰有目共睹，從某個時間點開始，她已不再只是玩具，更可以說是個品牌，推出過任何你能想像的產品，服裝、配件、運動產品、電玩、動畫，甚至是筆電等等。

芭比也許是史上最有成就的「人」，她有過超過150種職業，像是護士、搖滾明星、警察或是CEO，她比阿姆斯壯（Neil Armstrong）早4年抵達月球，甚至在90年代競選過總統，看起來就是個完美的人物形象。

不過並非總是如此，事實上，這些年來，芭比娃娃也推出過令人匪夷所思的設計，曾引起軒然大波，而停產後漸漸為人淡忘。

充滿性意味的原型

芭比之所以能夠出眾，絕大因素在於她有別傳統玩偶的外型，她具有明顯的乳房、幾近不可能的細腰，還有豐滿的翹臀，而這樣的特徵，其實源自德國為成人設計、充滿挑逗性的「比爾德莉莉」娃娃（Bild Lilli）。

當時比爾德莉莉可以在德國的菸酒店、酒吧以及成人玩具店購得，而男性可以在單身派對中收到莉莉娃娃，然後將她放在車中的儀表板、把她綁在後照鏡上，或把她送給女友作為暗示性的紀念品。

1956年，芭比娃娃的創造者露絲漢德勒（Ruth Handler）在歐洲家族旅行的過程中發現了莉莉娃娃，從中發現商機，買了幾個帶回美國著手設計，最終在1959年3月9日的美國玩具展覽問世。

第一個芭比娃娃頭綁馬尾辮，身穿黑白斑馬紋泳裝，並有金髮及深褐色頭髮兩種造型。而芭比的身體曲線以及她的原型曾在1963年被女權人士抗議。

Photo Credit: 截自電影神搜

「不喜歡數學」的芭比

1992年，會說話的芭比席捲全球，每件娃娃都被設計會說出一些事先預錄的語句，像是「你有喜歡上誰嗎」、「我總是會在這裡幫你的」等等，但真正有爭議的是，不知道為什麼，在這些短語中，居然天外飛來一句「數學課好難」！

可想而知，家長們不會喜歡這句話、更不用說學校裡教書的數學老師們，最終美國大學婦女聯合會 （American Association of University Women） 勒令美泰兒修正。

美泰兒也立即採取行動，撤換掉市面上那些「不喜歡數學」的芭比，並提供已經購買的消費者免費更換的選項，不過命運很奇妙，那些討厭數學的芭比，現在成為收藏家心中的瑰寶，預估擁有大約500美元的身價。

Photo Credit: 截自電影神搜

「不吃」的芭比

1963年推出的「褓姆」芭比中，附帶了一本標題簡而明瞭的書——「不要吃」（Don’t Eat）。儘管美泰兒堅稱芭比娃娃與女孩對身材的看法沒有關係，但是有些研究顯示並非如此。

例如，在2006年有篇發展心理學的期刊發現，在5至8歲的女孩中，有玩過芭比娃娃的女孩比起沒有接觸過芭比的女孩，他們對自己的身材更沒有自信，並有更強烈的瘦身慾望。現在，美泰兒已經推出了各種不同膚色、語調、髮型，以及四種不同身材可做選擇。

Photo Credit: 截自電影神搜

黑人「奧利奧」芭比

奧利奧餅乾自1912年問世之後，就一直穩居美國餅乾銷售榜第一，而芭比也是在娃娃銷售榜長居龍頭的霸主，那麼這兩個品牌強強聯手結果會是如何？很遺憾，是個災難。

1997年，美泰兒與奧利奧餅乾的製造商納貝斯克（Nabisco）發起了這項夢幻跨界合作，奧利奧巧克力餅乾芭比（Oreo Fun Barbie） 於是誕生。當時，美泰兒基本都會推出黑白兩種膚色的芭比供消費者做選擇。

然而，他們不知道的是，「奧利奧」（Oreo） 這個詞在非裔美籍人士眼中是個負面的詞彙，用以指稱跟奧利奧餅乾一樣，外表是黑人，內心是白人的人，可想而知，沒有黑人會買單，最後美泰兒只能收回所有滯銷的黑人奧利奧芭比。

Photo Credit: 截自電影神搜

「長大」吧，Skipper

青春期並非是每個人都想要記得的時光。青春痘的冒出、賀爾蒙的躁動、身體的變化。美泰兒認為我們可以與芭比的妹妹一同共度，在1975年推出一款Growing Up Skipper，此時的Skipper外貌與過去相比已有明顯的改變。1964年，美泰兒因應外界對芭比過於性感的外型的批評，新推出看起來相對「居家」的Skipper，也是芭比的第一個家庭成員。

Growing Up Skipper正是以青春期中的Skipper做為賣點，也做出這時期少女會出現的特徵——只要轉動手臂，就能讓她長高，聽起來很有新意，但同時她的胸部也會長大，給孩子玩好像就有點牙敗。

Photo Credit: 截自電影神搜

「電腦工程師」芭比

女生也能當工程師？當然沒問題。2010年，美泰兒就像要證明自己沒有性別歧視一樣，推出了電腦工程師芭比，卻被自己的產品狠狠打臉。

這個芭比本身沒有問題，甚至直到2014年，美國編劇Pamela Ribon在與這個玩具成對的繪本《Barbie: I Can Be a Computer Engineer》中，發現問題所在。

在那本書中，芭比是名電玩工程師，有天Skipper的電腦出了問題，並請求芭比的協助，沒想到芭比卻越幫越忙，不僅沒有修好電腦，還意外下載了病毒。

「我其實只是做設計發想」。

芭比苦笑說道：