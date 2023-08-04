台灣固態電池大廠輝能獲得法國15億歐元補助，敦克爾克「電池谷」完成重要拼圖
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這是台灣電池產業的重要一步，也是歐洲電動車區域製造的重大政策。台灣固態電池大廠輝能科技（ProLogium）在法國建立電動車電池超級工廠，總額達到52億歐元產能達到48GWh，而該案已經獲得法國認可取得15億元（新台幣519億元）的補貼。
台灣電池產業邁出一大步，台灣固態電池大廠輝能科技（ProLogium）在法國建立電動車電池超級工廠，總額達到52億歐元產能達到48GWh，而該案獲得法國認可取得15億歐元補貼，未來可望就近提供歐洲車廠，完成歐洲「電動車區域製造」的重要拼圖。
輝能獲15億歐元補助
今（4）日法國政府宣布，台灣固態電池廠輝能正式獲得歐盟批准，將提供15億歐元（新台幣519億元）的補貼，在法國敦克爾克（Dunkirk）興建輝能首座歐洲電動車電池工廠。
敦克爾克是法國法蘭西大區北部諾爾省的臨海市鎮，是歐洲電動車產業的重鎮。該區域形成電池、電機和原料的產業聚落，外界稱之為「電池谷」。受惠於電動車熱潮，歐盟各類補貼接連上線，就法國而言，已經有3項大型的電動車電池工廠計畫動工，而輝能則是第4家。
輝能成立於 2006 年，目前是一家專注於次世代電池研發及製造的能源創新公司，專為電動車、消費市場、工業應用提供次世代電池解決方案。
輝能說明，為支持歐盟在2035年禁售燃油車的目標，法國政府積極地在北法打造電池谷產業聚落，而敦克爾克港區，還有一個重要的戰略地位。它是歐洲樞紐港口之一，鄰近歐洲的汽車製造廠，使其成為輝能在地製造、在地供應的理想基地。
《法新社》報導指出，這個設廠計畫總額為52億歐元，目標2026年起開始生產固態電動車電池，預計直接聘雇人數為3000人，產業帶動下還能幫助區內另外1.2萬人。輝能歐洲公司總裁諾曼德（Gilles Normand）表示：「法國投資補貼，可以強化我們的研究和創新。」
輝能指出，這座超級工廠將有48GWh的產能，而該計畫將在2029年前階段性地獲得補助。同時，輝能將在公平、合理且無歧視（FRAND）的原則下與當地產業、學界與客戶分享此專案的技術成果。
輝能：歐盟對固態電池商業化的認可
輝能說明，早在 2022年12月獲准成為「歐洲共同利益重要項目」中「電池」領域的一部分（IPCEI on Batteries）將在該項目中與產業合作夥伴進行直接的合作。歐盟執委會的這些決策將強化輝能在歐洲電池產業鏈的重要性，也彰顯了對輝能固態電池商業化可行性的認可。
法國經濟部聲明表示，這項投資案，讓法國在電池領域後來居上的，未來將生產全世界最先進的電池。對此，輝能創辦人暨執行長楊思枏指出，向歐盟與法國政府的信任致上最深的謝意，補助將為輝能超級工廠提供強而有力的財務支持⋯⋯未來朝著就近供應歐洲OEM客戶的目標前進。」
輝能歐洲總裁Gilles Normand 表示：「我們正全力推動於歐洲和法國的產能擴張與產業化，我們衷心感謝歐盟執委會、法國政府、上法蘭西大區、敦克爾克市和城市社區、敦克爾克港以及所有相關機構對我們的信任和支持。」
輝能目前擁有的獨家技術涵蓋超過660件全球專利（含申請中及已獲證）。此外，輝能已提供近8千顆由全自動試產線生產之固態電池樣品，供全球車廠測試及開發模組。
至於台灣電池產能，輝能強調首條坐落於台灣桃園的十億瓦時等級超級工廠（Giga Factory）量產線將於2023年底開始運營，將有助於加速全球主要市場之產能擴張。
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核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL