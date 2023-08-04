台灣固態電池大廠輝能獲得法國15億歐元補助，敦克爾克「電池谷」完成重要拼圖

台灣電池產業邁出一大步，台灣固態電池大廠輝能科技（ProLogium）在法國建立電動車電池超級工廠，總額達到52億歐元產能達到48GWh，而該案獲得法國認可取得15億歐元補貼，未來可望就近提供歐洲車廠，完成歐洲「電動車區域製造」的重要拼圖。

輝能獲15億歐元補助

今（4）日法國政府宣布，台灣固態電池廠輝能正式獲得歐盟批准，將提供15億歐元（新台幣519億元）的補貼，在法國敦克爾克（Dunkirk）興建輝能首座歐洲電動車電池工廠。

敦克爾克是法國法蘭西大區北部諾爾省的臨海市鎮，是歐洲電動車產業的重鎮。該區域形成電池、電機和原料的產業聚落，外界稱之為「電池谷」。受惠於電動車熱潮，歐盟各類補貼接連上線，就法國而言，已經有3項大型的電動車電池工廠計畫動工，而輝能則是第4家。

輝能成立於 2006 年，目前是一家專注於次世代電池研發及製造的能源創新公司，專為電動車、消費市場、工業應用提供次世代電池解決方案。

輝能說明，為支持歐盟在2035年禁售燃油車的目標，法國政府積極地在北法打造電池谷產業聚落，而敦克爾克港區，還有一個重要的戰略地位。它是歐洲樞紐港口之一，鄰近歐洲的汽車製造廠，使其成為輝能在地製造、在地供應的理想基地。

輝能新聞稿 輝能敦克爾克超級工廠的示意圖

《法新社》報導指出，這個設廠計畫總額為52億歐元，目標2026年起開始生產固態電動車電池，預計直接聘雇人數為3000人，產業帶動下還能幫助區內另外1.2萬人。輝能歐洲公司總裁諾曼德（Gilles Normand）表示：「法國投資補貼，可以強化我們的研究和創新。」

輝能指出，這座超級工廠將有48GWh的產能，而該計畫將在2029年前階段性地獲得補助。同時，輝能將在公平、合理且無歧視（FRAND）的原則下與當地產業、學界與客戶分享此專案的技術成果。

輝能：歐盟對固態電池商業化的認可

輝能說明，早在 2022年12月獲准成為「歐洲共同利益重要項目」中「電池」領域的一部分（IPCEI on Batteries）將在該項目中與產業合作夥伴進行直接的合作。歐盟執委會的這些決策將強化輝能在歐洲電池產業鏈的重要性，也彰顯了對輝能固態電池商業化可行性的認可。

法國經濟部聲明表示，這項投資案，讓法國在電池領域後來居上的，未來將生產全世界最先進的電池。對此，輝能創辦人暨執行長楊思枏指出，向歐盟與法國政府的信任致上最深的謝意，補助將為輝能超級工廠提供強而有力的財務支持⋯⋯未來朝著就近供應歐洲OEM客戶的目標前進。」

輝能歐洲總裁Gilles Normand 表示：「我們正全力推動於歐洲和法國的產能擴張與產業化，我們衷心感謝歐盟執委會、法國政府、上法蘭西大區、敦克爾克市和城市社區、敦克爾克港以及所有相關機構對我們的信任和支持。」

輝能目前擁有的獨家技術涵蓋超過660件全球專利（含申請中及已獲證）。此外，輝能已提供近8千顆由全自動試產線生產之固態電池樣品，供全球車廠測試及開發模組。

至於台灣電池產能，輝能強調首條坐落於台灣桃園的十億瓦時等級超級工廠（Giga Factory）量產線將於2023年底開始運營，將有助於加速全球主要市場之產能擴張。

輝能提供 輝能位於桃園科學園區的示範線

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航