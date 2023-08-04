疑收賄提供中方美國海軍情資，2名華裔海軍人員遭加州法院起訴

綜合《CNN》、《紐約時報》與《路透社》的報導，2名美國海軍軍官因涉嫌向中國情報官員傳送敏感軍事機密文件，而被起訴與逮捕。2名海軍人員分別被加州南部與中部的聯邦地區法院給起訴。

聖地牙哥海軍基地

22歲的魏晉超（Patrick Wei）在聖地牙哥海軍基地（Naval Base San Diego）的埃塞克斯號（Essex）上服役，埃塞克斯號是美國海軍太平洋艦隊（Pacific Fleet）的兩棲攻擊艦艇。南加州地區法院（Southern District of California）的葛羅斯曼檢察官（Randy S. Grossman）表示，歸化美國的魏晉超選擇「背叛接受他的國家（美國），而不是舉報來自中國情報官員的不當行為。」

葛羅斯曼檢察官表示，魏晉超於2022年初，開始替中國政府從事間諜行動。作為海軍機械人員的助手，他獲得了接近美國海軍安全資訊的機會。魏晉超同時也是1位受過訓練的工程師，他透過加密平台向中國提供美國海軍艦艇防禦能力及裝載武器的資訊。去（2022）年6月，中國情報官員曾向魏晉超詢問美國海軍人數，以及培訓計劃的資訊。

南加州地區法院在起訴書中指出，魏晉超曾提供30本與船舶機械技術有關的手冊給中國情報官員，並拍攝埃塞克斯號與其他海軍艦艇的照片與影片，作為回報，他獲得了5000美元（約為新台幣15萬8652元）的報酬。

葛羅斯曼檢察官表示，魏晉超違反了《間諜法》（Espionage Act）。而他於3日首次出庭，公設辯護人為他進行了無罪辯護。

美國司法部3日發聲明表示，埃塞克斯號是美國海軍兩棲戰備，以及遠征攻擊能力的基石。

懷尼米港文圖拉郡海軍基地

另一名被起訴的事26歲的趙文恆（Wenheng Zhao），他在懷尼米港文圖拉郡海軍基地（Naval Base Ventura County in Port Hueneme）服務。他被指控收受賄賂，向中國情報官員提供軍事機密。

根據《CNN》的報導，趙文恆的起訴書中指出，他在2021年8月至2023年5月期間，向1名冒充是海洋經濟研究員的中國情報官員，提供了包含印度洋與太平洋軍演計畫在內的美國海軍軍事機密。

檢察官表示，趙文恆負責進行軍事設施的安裝與維修，因此有機會拍攝顯示了「軍事訓練操作指令」的電腦螢幕照片，並提供給中方。檢察官指出，作為間諜行動的回報，趙文恆從中國情報官員那，獲得了約1萬5000美元（約為新台幣47萬5732元）的報酬。

起訴趙文恆的美國加州中區聯邦地區法院（United States District Court for the Central District of California）艾斯特拉達檢察官（Martin Estrada）表示，趙文恆的案件，是中國竊取美國軍事資訊的又一案例。

趙文恆並非被以《間諜法》起訴，不過美國司法部的聲明稿指出，如果被定罪，他將會面臨長達20年的監禁。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範