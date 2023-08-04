疑收賄提供中方美國海軍情資，2名華裔海軍人員遭加州法院起訴
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趙文恆的起訴書中指出，他在2021年8月至2023年5月期間，向1名冒充是海洋經濟研究員的中國情報官員，提供了包含印度洋與太平洋軍演計畫在內的美國海軍軍事機密。檢察官指出，作為間諜行動的回報，趙文恆從中國情報官員那，獲得了約1萬5000美元的報酬。
綜合《CNN》、《紐約時報》與《路透社》的報導，2名美國海軍軍官因涉嫌向中國情報官員傳送敏感軍事機密文件，而被起訴與逮捕。2名海軍人員分別被加州南部與中部的聯邦地區法院給起訴。
聖地牙哥海軍基地
22歲的魏晉超（Patrick Wei）在聖地牙哥海軍基地（Naval Base San Diego）的埃塞克斯號（Essex）上服役，埃塞克斯號是美國海軍太平洋艦隊（Pacific Fleet）的兩棲攻擊艦艇。南加州地區法院（Southern District of California）的葛羅斯曼檢察官（Randy S. Grossman）表示，歸化美國的魏晉超選擇「背叛接受他的國家（美國），而不是舉報來自中國情報官員的不當行為。」
葛羅斯曼檢察官表示，魏晉超於2022年初，開始替中國政府從事間諜行動。作為海軍機械人員的助手，他獲得了接近美國海軍安全資訊的機會。魏晉超同時也是1位受過訓練的工程師，他透過加密平台向中國提供美國海軍艦艇防禦能力及裝載武器的資訊。去（2022）年6月，中國情報官員曾向魏晉超詢問美國海軍人數，以及培訓計劃的資訊。
南加州地區法院在起訴書中指出，魏晉超曾提供30本與船舶機械技術有關的手冊給中國情報官員，並拍攝埃塞克斯號與其他海軍艦艇的照片與影片，作為回報，他獲得了5000美元（約為新台幣15萬8652元）的報酬。
葛羅斯曼檢察官表示，魏晉超違反了《間諜法》（Espionage Act）。而他於3日首次出庭，公設辯護人為他進行了無罪辯護。
美國司法部3日發聲明表示，埃塞克斯號是美國海軍兩棲戰備，以及遠征攻擊能力的基石。
懷尼米港文圖拉郡海軍基地
另一名被起訴的事26歲的趙文恆（Wenheng Zhao），他在懷尼米港文圖拉郡海軍基地（Naval Base Ventura County in Port Hueneme）服務。他被指控收受賄賂，向中國情報官員提供軍事機密。
根據《CNN》的報導，趙文恆的起訴書中指出，他在2021年8月至2023年5月期間，向1名冒充是海洋經濟研究員的中國情報官員，提供了包含印度洋與太平洋軍演計畫在內的美國海軍軍事機密。
檢察官表示，趙文恆負責進行軍事設施的安裝與維修，因此有機會拍攝顯示了「軍事訓練操作指令」的電腦螢幕照片，並提供給中方。檢察官指出，作為間諜行動的回報，趙文恆從中國情報官員那，獲得了約1萬5000美元（約為新台幣47萬5732元）的報酬。
起訴趙文恆的美國加州中區聯邦地區法院（United States District Court for the Central District of California）艾斯特拉達檢察官（Martin Estrada）表示，趙文恆的案件，是中國竊取美國軍事資訊的又一案例。
趙文恆並非被以《間諜法》起訴，不過美國司法部的聲明稿指出，如果被定罪，他將會面臨長達20年的監禁。
新聞來源
- Two US Navy sailors arrested for allegedly sharing sensitive military information with China（CNN）
- Two U.S. Navy Sailors Charged With Helping China（The New York Times）
- Two US Navy sailors arrested on charges of sharing secrets with China（Reuters）
- Assistant Attorney General Matthew G. Olsen Delivers Remarks on U.S. Navy Servicemembers Arrested for Transmitting Military Information to the People’s Republic of China（US Department of Justice）
延伸閱讀
- 《紐約時報雜誌》揭露中國經濟間諜活動，美國FBI「反間計」逮捕徐延軍
- 一名紐約市警察被指控為中國間諜，監視藏族社區回報給中國
- 中國間諜氣球所引發的不只是外交危機，更是觸動美國敏感的類冷戰神經
- 希望「祖國」成功：美國前中情局幹員轉當中國間諜被捕，最重可判無期徒刑
- FBI局長：中國駭客計畫全世界規模最大，偷竊美國資料遠超過其他國家總和
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL