台中捷運申請前瞻補助卡關，盧秀燕：市府交通局已提交報告書，盼中央勿再退回
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昨（3）日，高雄市前鎮漁港獲得81億前瞻計畫補助，前瞻補助金額分配問題引發藍、綠兩黨爭論。台中市長盧秀燕在1日的市政會議中提到，中捷藍線興建計畫遲遲未獲中央前瞻計畫補助核准，國民黨團也批評中央「補助看顏色」。
（中央社）對於前瞻預算，台中市長盧秀燕為台中人表達委屈及心酸，也盼中央勿再退回或擱置台中捷運藍線補助案。民進黨立法院黨團今（4）日說，支持台中建設與發展，也請台中市府說明藍線站點更改等爭議，一昧說委屈，是選舉話術。
台中市府表示，有關捷運藍線經費、路線、站位、高架或地下形式調整，已詳細敘明於綜合規劃報告書，經交通部送交行政院，顯見市府均已確實回應說明；將持續爭取中央儘速核定，早日開工、早日完工通車。
盧秀燕1日在市政會議上提到，根據審計部報告，前瞻預算補助22個縣市共新台幣5358億元，高雄市獨拿1265億元，而台中市人口比高雄市多，卻只獲分配228億元，台中市人真的很委屈、很心酸，也希望基於公平，中央不要再退回或擱置台中捷運藍線補助案。
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天上午在民進黨團記者會表示，對於台中市的發展與建設，在軌道建設部分，不管是台鐵或捷運，黨團都支持，但必須依法，也請台中市府按照目前所需預算比例分配或站點更改等爭議，跟中央說清楚、講明白，而且增加經費沒說清楚，一昧說委屈，是另一種選舉話術，會讓人以為中央欺負台中市政府，但這完全不然。
劉世芳強調，六都的大眾捷運及運輸系統，對於整體國家建設，扮演重要關鍵角色，黨團都支持，但請把專業拿出來，唯有中央與地方在合法、專業及合理的立場上，才能共同完成比較好的軌道建設。
出席民進黨團記者會的台中市議員謝志忠說，盧秀燕上任台中市長1684天，連一條捷運藍線都搞不定，台中市民才委屈，台中市府應清楚說明為何改車站、改路線等爭議。
台中市政府交通局今天透過文字稿表示，針對捷運藍線經費、路線、站位、高架或地下形式調整，均已詳細敘明於綜合規劃報告書中，歷次審查也配合說明及修正補充。交通部已於今（2023）年2月20日第2次審查委員會同意市府所報，市府也於3月13日依該會議決議補充報告書後送交通部。
中市交通局表示，報告書經交通部檢視已依與會委員及單位的意見修正或補充說明，交通部依程序於今年4月18日函轉藍線綜合規劃報告書給行政院，顯見市府針對藍線各項議題均已確實回應說明。
中市交通局說明，藍線環評也已於去（2022）年9月7日審查通過，綜合規劃方案及內容應屬合宜合理，交通局將持續關心追蹤行政院審查進度，並持續爭取中央儘速核定捷運藍線，啟動台中第2條捷運工程，早日開工、早日完工通車。
前瞻補助高雄拿太多？國民黨團質疑「補助看顏色」
國民黨立法院黨團昨（3）日質疑，中央政府補助地方前瞻基礎建設預算，單是高雄市府拿到的補助就占1/4，對民進黨執政縣市是「要五毛給二百」，對台中捷運藍線預算，中央政府卻遲遲不願核定，明顯大小眼。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪回應說，前瞻建設是經濟建設，其中一個目的希望達成南北發展均衡，地方政府必須提出計畫和預算，中央政府不會大小眼。
國民黨團昨天透過新聞稿指出，前瞻基礎建設預算，中央政府補助地方政府新台幣5358億元，單是高雄市政府就獨拿1265億元，占所有補助近1/4，其他5都及16縣市分配剩下的3/4預算，明顯已分配不均。
國民黨團指出，民進黨政府無法合理解釋為何前瞻預算補助獨厚高雄市府，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，只會將焦點轉移至國民黨為何以前阻擋前瞻預算，現在又為預算分配叫屈。
國民黨團表示，中央政府對民進黨執政縣市「要五毛給二百」，前鎮漁港預算由3000萬元爆增至81億元、屏鵝公路桿線地下化暨種樹百里2.0計劃，也由48.8億元暴增至78億元，還有新竹市棒球場改建案暴增至12億元，都是「補助看顏色」的最佳例證。
國民黨團指出，台中市為全台人口第2多都市，但台中市府爭取捷運藍線預算，中央政府拖延至今遲遲不願補助、核定計畫。
國民黨團表示，國民黨執政縣市首長為地方爭取建設預算何錯之有，為何民進黨籍的台中市立委不為地方爭取預算；全台非民進黨執政縣市，是否地方建設必須被迫停擺，甚至得當二等國民。
對於國民黨團的質疑，莊瑞雄表示，前瞻計畫預算是以縣市政府申請爭取，中央再評估計畫是否合理；中央政府對待各縣市不會大小眼，國民黨團說法過於籠統。
前行政院長蘇貞昌昨天也在臉書發文指出，前天又有謠言說他擔任院長時卡台中捷運藍線，事實上，台中捷運藍線路線大改，經費暴增新台幣633億元，中央本來就要更加審慎。
蘇貞昌：中捷藍線路線大改、經費暴增633億，有必要更加謹慎
前行政院長蘇貞昌昨（3）日表示，前天又有謠言說他擔任院長時卡台中捷運藍線，事實上，台中捷運藍線路線大改，經費暴增新台幣633億元，中央本來就要更加審慎。
蘇貞昌昨天下午在臉書發文表示，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億元，中央本來就要更審慎。
蘇貞昌說，蔡政府上台後，為了拉近城鄉差距，用前瞻計畫補助各地的軌道建設，他當行政院長時也全力推動。台中捷運藍線，是在他上任前的2018年10月3日，就由前行政院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需經費是總經費981.49億元。
他說明，但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠的車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套當然都要再釐清。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html