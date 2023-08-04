台中捷運申請前瞻補助卡關，盧秀燕：市府交通局已提交報告書，盼中央勿再退回

（中央社）對於前瞻預算，台中市長盧秀燕為台中人表達委屈及心酸，也盼中央勿再退回或擱置台中捷運藍線補助案。民進黨立法院黨團今（4）日說，支持台中建設與發展，也請台中市府說明藍線站點更改等爭議，一昧說委屈，是選舉話術。

台中市府表示，有關捷運藍線經費、路線、站位、高架或地下形式調整，已詳細敘明於綜合規劃報告書，經交通部送交行政院，顯見市府均已確實回應說明；將持續爭取中央儘速核定，早日開工、早日完工通車。

盧秀燕1日在市政會議上提到，根據審計部報告，前瞻預算補助22個縣市共新台幣5358億元，高雄市獨拿1265億元，而台中市人口比高雄市多，卻只獲分配228億元，台中市人真的很委屈、很心酸，也希望基於公平，中央不要再退回或擱置台中捷運藍線補助案。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天上午在民進黨團記者會表示，對於台中市的發展與建設，在軌道建設部分，不管是台鐵或捷運，黨團都支持，但必須依法，也請台中市府按照目前所需預算比例分配或站點更改等爭議，跟中央說清楚、講明白，而且增加經費沒說清楚，一昧說委屈，是另一種選舉話術，會讓人以為中央欺負台中市政府，但這完全不然。

劉世芳強調，六都的大眾捷運及運輸系統，對於整體國家建設，扮演重要關鍵角色，黨團都支持，但請把專業拿出來，唯有中央與地方在合法、專業及合理的立場上，才能共同完成比較好的軌道建設。

出席民進黨團記者會的台中市議員謝志忠說，盧秀燕上任台中市長1684天，連一條捷運藍線都搞不定，台中市民才委屈，台中市府應清楚說明為何改車站、改路線等爭議。

台中市政府交通局今天透過文字稿表示，針對捷運藍線經費、路線、站位、高架或地下形式調整，均已詳細敘明於綜合規劃報告書中，歷次審查也配合說明及修正補充。交通部已於今（2023）年2月20日第2次審查委員會同意市府所報，市府也於3月13日依該會議決議補充報告書後送交通部。

中市交通局表示，報告書經交通部檢視已依與會委員及單位的意見修正或補充說明，交通部依程序於今年4月18日函轉藍線綜合規劃報告書給行政院，顯見市府針對藍線各項議題均已確實回應說明。

中市交通局說明，藍線環評也已於去（2022）年9月7日審查通過，綜合規劃方案及內容應屬合宜合理，交通局將持續關心追蹤行政院審查進度，並持續爭取中央儘速核定捷運藍線，啟動台中第2條捷運工程，早日開工、早日完工通車。

前瞻補助高雄拿太多？國民黨團質疑「補助看顏色」

國民黨立法院黨團昨（3）日質疑，中央政府補助地方前瞻基礎建設預算，單是高雄市府拿到的補助就占1/4，對民進黨執政縣市是「要五毛給二百」，對台中捷運藍線預算，中央政府卻遲遲不願核定，明顯大小眼。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪回應說，前瞻建設是經濟建設，其中一個目的希望達成南北發展均衡，地方政府必須提出計畫和預算，中央政府不會大小眼。

國民黨團昨天透過新聞稿指出，前瞻基礎建設預算，中央政府補助地方政府新台幣5358億元，單是高雄市政府就獨拿1265億元，占所有補助近1/4，其他5都及16縣市分配剩下的3/4預算，明顯已分配不均。

國民黨團指出，民進黨政府無法合理解釋為何前瞻預算補助獨厚高雄市府，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，只會將焦點轉移至國民黨為何以前阻擋前瞻預算，現在又為預算分配叫屈。

國民黨團表示，中央政府對民進黨執政縣市「要五毛給二百」，前鎮漁港預算由3000萬元爆增至81億元、屏鵝公路桿線地下化暨種樹百里2.0計劃，也由48.8億元暴增至78億元，還有新竹市棒球場改建案暴增至12億元，都是「補助看顏色」的最佳例證。

國民黨團指出，台中市為全台人口第2多都市，但台中市府爭取捷運藍線預算，中央政府拖延至今遲遲不願補助、核定計畫。

國民黨團表示，國民黨執政縣市首長為地方爭取建設預算何錯之有，為何民進黨籍的台中市立委不為地方爭取預算；全台非民進黨執政縣市，是否地方建設必須被迫停擺，甚至得當二等國民。

對於國民黨團的質疑，莊瑞雄表示，前瞻計畫預算是以縣市政府申請爭取，中央再評估計畫是否合理；中央政府對待各縣市不會大小眼，國民黨團說法過於籠統。

前行政院長蘇貞昌昨天也在臉書發文指出，前天又有謠言說他擔任院長時卡台中捷運藍線，事實上，台中捷運藍線路線大改，經費暴增新台幣633億元，中央本來就要更加審慎。

蘇貞昌：中捷藍線路線大改、經費暴增633億，有必要更加謹慎

前行政院長蘇貞昌昨（3）日表示，前天又有謠言說他擔任院長時卡台中捷運藍線，事實上，台中捷運藍線路線大改，經費暴增新台幣633億元，中央本來就要更加審慎。

蘇貞昌昨天下午在臉書發文表示，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億元，中央本來就要更審慎。

蘇貞昌說，蔡政府上台後，為了拉近城鄉差距，用前瞻計畫補助各地的軌道建設，他當行政院長時也全力推動。台中捷運藍線，是在他上任前的2018年10月3日，就由前行政院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需經費是總經費981.49億元。

他說明，但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠的車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套當然都要再釐清。